"A situação ia piorar cada vez mais" - decisão de demitir Arne Slot é apoiada por ex-atacante do Manchester United, já que um "clima tóxico" estava se formando em Anfield

Sheringham foi claro em sua avaliação da situação, insistindo que o clima em torno do clube estava se tornando cada vez mais tóxico. O ex-atacante também questionou a lógica de manter um técnico se a confiança nele já havia desaparecido. Em entrevista à BOYLE Sports, que oferece as últimas cotações de futebol, Sheringham disse: “Acho que estava se formando uma atmosfera tóxica no Liverpool com Arne Slot ainda no clube. Teria sido uma maneira muito negativa de entrar na nova temporada se Slot estivesse lá e fosse demitido caso a nova temporada não começasse bem. Não se pode entrar em uma temporada assim.

“Um clube como o Liverpool não deveria começar uma temporada com esse pensamento. Isso desperdiça mais uma temporada. Se for esse o caso, e depois de doze jogos eles estiverem dez pontos atrás do líder ou algo assim, o que você vai fazer? Não dá para fazer isso no Liverpool. Eles precisavam fazer a mudança porque a situação iria piorar cada vez mais com Slot no comando.”