Simeone traçou uma linha na areia em relação ao futuro de Alvarez e usou uma entrevista coletiva em Seul para reiterar que o Atlético de Madrid não está procurando vendê-lo. O técnico argentino enfatizou que a diretoria do clube está totalmente alinhada em manter o jogador de 26 anos, independentemente do barulho em torno de uma possível transferência para a Premier League ou para um rival doméstico em La Liga.

"A situação é muito clara, o clube tomou uma decisão que [o CEO do Atleti] Miguel Angel Gil Marin explicou muito bem", disse Simeone aos repórteres antes de um amistoso de pré-temporada contra o gigante da Premier League Manchester City. "Do lado esportivo, estamos muito felizes por ter um jogador como Julian e, do ponto de vista esportivo, vamos ajudá-lo a continuar crescendo, a continuar melhorando e a nos devolver o que ele nos deu nestes dois anos, que foi muita coisa.

"Temos alguns precedentes, já vimos o que aconteceu com [Antoine] Griezmann, não vejo outro caminho senão trabalhar do ponto de vista esportivo como temos de fazer e tentar ajudar como fizemos nestes últimos dois anos."