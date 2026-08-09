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'A situação está muito clara' - Diego Simeone manda recado para Arsenal e Barcelona sobre rumores de transferência de Julian Alvarez
Simeone se mantém firme em Seul
Simeone traçou uma linha na areia em relação ao futuro de Alvarez e usou uma entrevista coletiva em Seul para reiterar que o Atlético de Madrid não está procurando vendê-lo. O técnico argentino enfatizou que a diretoria do clube está totalmente alinhada em manter o jogador de 26 anos, independentemente do barulho em torno de uma possível transferência para a Premier League ou para um rival doméstico em La Liga.
"A situação é muito clara, o clube tomou uma decisão que [o CEO do Atleti] Miguel Angel Gil Marin explicou muito bem", disse Simeone aos repórteres antes de um amistoso de pré-temporada contra o gigante da Premier League Manchester City. "Do lado esportivo, estamos muito felizes por ter um jogador como Julian e, do ponto de vista esportivo, vamos ajudá-lo a continuar crescendo, a continuar melhorando e a nos devolver o que ele nos deu nestes dois anos, que foi muita coisa.
"Temos alguns precedentes, já vimos o que aconteceu com [Antoine] Griezmann, não vejo outro caminho senão trabalhar do ponto de vista esportivo como temos de fazer e tentar ajudar como fizemos nestes últimos dois anos."
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Barcelona e Arsenal em alerta máximo
O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, há muito tempo é admirador do vencedor da Copa do Mundo de 2022 e explorou ativamente a possibilidade de levá-lo para o norte de Londres para reforçar seu setor ofensivo. O Arsenal está desesperado por um atacante de peso depois de não conseguir contratar Vinicius Junior, mas enfrenta uma barreira em Madri.
Apesar do clima frio entre os dois gigantes espanhóis, o diretor esportivo do Barcelona, Deco, teve uma reunião com o representante do jogador, Fernando Hidalgo. Essas conversas secretas na capital tinham como objetivo manter o negócio vivo, já que o Barça acredita que Alvarez está desesperado para vestir suas cores.
Obstáculos financeiros e cláusulas de rescisão
A logística financeira do negócio segue sendo uma barreira significativa para o clube catalão. Segundo relatos, a busca do Barcelona por outros alvos, como Rodri, do Manchester City, levou o clube a considerar o acordo por Alvarez praticamente impossível devido às restrições impostas por regras financeiras rígidas.
Gil Marin foi extremamente direto sobre os custos envolvidos, afirmando que a única maneira de qualquer clube contratar o atacante é pagando sua cláusula de rescisão astronômica de €500 milhões (£428,5 milhões). “Minha opinião é clara, a vontade do clube é clara, deixamos isso claro para o jogador e seu agente, e para o presidente do Barça”, afirmou Gil Marin.
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O desejo de Alvarez por um novo desafio
O próprio jogador não tem escondido seu desejo de mudar de ares. Após a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria durante a Copa do Mundo de 2026, Alvarez tornou públicas suas frustrações, indicando que sentia que seu ciclo no Atlético havia chegado a uma conclusão natural.
"Conversei com as pessoas com quem precisava conversar e o melhor para todos é uma transferência. Quero realizar meu sonho", disse Alvarez. Apesar desse apelo, Simeone e Gil Marin parecem não se abalar, esperando que o jogador mantenha seu profissionalismo quando se reapresentar para os treinamentos.
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