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Real Madrid CF Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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A situação dele fica cada vez mais complicada... O astro do Real Madrid está em uma encruzilhada

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A verdade sobre as negociações com o United

À medida que o mercado de transferências de verão continua aquecido, os holofotes se voltam para vários nomes de destaque do Real Madrid, cujo futuro é alvo de especulações crescentes, em meio ao interesse de grandes clubes que buscam reforçar seus elencos antes da nova temporada.

Reportagens da imprensa revelaram especulações sobre o meio-campista francês Eduardo Camavinga, que ainda não definiu seu futuro no Real Madrid, em meio ao interesse do Manchester United em contratá-lo durante a janela de transferências de verão.

  • O especialista em transferências Fabrizio Romano esclareceu que o Manchester United não iniciou nenhuma negociação oficial com o Real Madrid para contratar o meio-campista francês, devido ao desejo claro de Camavinga de permanecer no “Santiago Bernabéu” e lutar para recuperar seu lugar no time titular.

    Ele acrescentou que o clube inglês identificou Camavinga como um dos principais alvos para reforçar o meio-campo após a saída de Casemiro, mas não tomará medidas para concretizar a negociação a menos que o jogador peça para deixar o Real Madrid.

    Apesar da temporada decepcionante que o jogador de 23 anos teve em 2025-2026, ele busca recuperar seu nível e conquistar a confiança do novo técnico, José Mourinho.

    Romano indicou que o Real Madrid não se opõe à venda de Camavinga para reduzir a folha salarial, mas a vontade do jogador de permanecer no clube impede qualquer passo em direção à sua saída.

    Leia também: Datas do retorno de Mbappé e as contratações do Real... Mourinho escapa da tragédia de Alonso

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  • Por sua vez, o jornalista espanhol Rubén Martín afirmou que a situação de Camavinga está se tornando cada vez mais complicada, explicando que o jogador continua determinado a permanecer no clube e a convencer Mourinho de sua importância na equipe.

    Ele acrescentou: “Acho que a situação de Camavinga está ficando cada vez mais complicada. Em primeiro lugar, o jogador quer ficar e convencer Mourinho de que é capaz de desempenhar um papel importante. Além disso, o Real Madrid não quer se desfazer dele por uma quantia irrisória. Dentro do clube, eles estão de olho no mercado, mas consideram que ele não deve sair por nenhum preço”.

    Vídeo: “Tira isso do bolso”... Ironia contra o astro da França no vestiário da Espanha

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