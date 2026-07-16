A situação dele fica cada vez mais complicada... O astro do Real Madrid está em uma encruzilhada

O especialista em transferências Fabrizio Romano esclareceu que o Manchester United não iniciou nenhuma negociação oficial com o Real Madrid para contratar o meio-campista francês, devido ao desejo claro de Camavinga de permanecer no “Santiago Bernabéu” e lutar para recuperar seu lugar no time titular.

Ele acrescentou que o clube inglês identificou Camavinga como um dos principais alvos para reforçar o meio-campo após a saída de Casemiro, mas não tomará medidas para concretizar a negociação a menos que o jogador peça para deixar o Real Madrid.

Apesar da temporada decepcionante que o jogador de 23 anos teve em 2025-2026, ele busca recuperar seu nível e conquistar a confiança do novo técnico, José Mourinho.

Romano indicou que o Real Madrid não se opõe à venda de Camavinga para reduzir a folha salarial, mas a vontade do jogador de permanecer no clube impede qualquer passo em direção à sua saída.

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