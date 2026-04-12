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الزمالك - أرسنال - النصر - Zamalek - Arsenal - Al NassrKooora
Ahmed Mansy

Traduzido por

A síndrome do elefante e da árvore... Será que ela vai destruir os sonhos do Arsenal, do Al-Nasr e do Zamalek no campeonato ausente?

Especiais e Opinião
Arsenal x Bournemouth
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Al-Nassr x Al-Ettifaq
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Será que o título mais cobiçado está se afastando daqueles que sonham com seu retorno?

Parece que a árvore do campeonato já não aguenta mais elefantes, pois este é o primeiro elefante a caminho da queda: o Arsenal, que sofreu uma derrota inesperada na Premier League.

A síndrome do elefante e da árvore tem acompanhado o Arsenal ao longo dos últimos anos: sempre que o time lidera a classificação, a torcida espera que ele caia, o que acontece nas etapas finais de cada temporada, e parece que isso vai se repetir.

  • A derrota do Arsenal

    O Arsenal sofreu uma derrota surpreendente diante do Bournemouth por 1 a 2, na partida disputada no último sábado, no Emirates Stadium, pela 32ª rodada da Premier League.

    A derrota inesperada deixou o Arsenal com 70 pontos, mantendo-o na liderança da tabela, com 6 pontos de vantagem sobre o Manchester City, segundo colocado, embora o time londrino tenha disputado uma partida a mais.

    Com isso, o time azul pode igualar a pontuação do Arsenal caso vença todos os jogos restantes na Premier League, entre os quais estará o confronto contra o próprio Arsenal no próximo domingo.

    O Arsenal corre o risco de repetir o cenário das últimas três temporadas, quando liderava a tabela de classificação, mas acabou perdendo a disputa, seja contra o Liverpool na temporada passada, seja contra o próprio Manchester City nas duas temporadas anteriores.

    E se as previsões se confirmarem, o Arsenal continuará sem conquistar o título da Premier League pela 22ª temporada consecutiva, desde que conquistou o campeonato invicto na temporada 2003-2004.

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  • Dois jogos e três clássicos

    O que complica ainda mais a situação do Arsenal são os jogos difíceis que o aguardam nas últimas seis rodadas da Premier League, onde enfrentará dois confrontos de ponta e três derbies contra seus vizinhos na capital britânica.

    Os “Gunners” enfrentarão, na próxima rodada, o rival direto Manchester City, antes de um confronto difícil contra o Newcastle United, seguido por três clássicos londrinos nas últimas quatro rodadas, contra Fulham, West Ham e Crystal Palace, além do Burnley.

    Além disso, o time londrino parece mais ocupado do que o City, já que está perto de se classificar para as semifinais da Liga dos Campeões, após vencer o Sporting de Lisboa por 1 a 0, fora de casa, na partida de ida das quartas de final.

    Por outro lado, o City parece totalmente focado no campeonato nacional, após ter sido eliminado da Liga dos Campeões nas oitavas de final, e seus jogos recentes parecem menos intensos do que os do Arsenal.

    Os jogadores do técnico espanhol Pep Guardiola enfrentarão o Arsenal antes de cinco partidas menos difíceis, contra Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth e Aston Villa.

    É verdade que o City disputa outra competição, a FA Cup, na qual chegou às semifinais, mas não arriscará o campeonato em prol dela em caso de conflito de datas, ao contrário do Arsenal, que busca seu primeiro título na Liga dos Campeões.

  • Será que o Elefante da Vitória vai cair?

    A situação do Arsenal na Premier League parece preocupante para alguns clubes árabes que buscam seu primeiro título após um longo período sem conquistas, com destaque para o Al-Nassr, que não vence o Campeonato Saudita há sete anos, desde a temporada 2018-2019.

    O Al-Nassr lidera a tabela da Liga Saudita com 73 pontos, cinco pontos à frente do Al-Hilal, segundo colocado, e sete pontos à frente do Al-Ahli, que ocupa a terceira posição.

    É verdade que a diferença parece grande para o “Al-Alamy”, mas seus próximos jogos na Liga Roshen parecem mais difíceis, especialmente porque enfrentará todas as equipes contra as quais tropeçou na primeira fase, nas próximas quatro rodadas.

    O Al-Nassr enfrentará, nessa ordem, o Al-Ittifaq, o Al-Ahli, o Al-Qadisiyah e o Al-Hilal, equipes contra as quais conquistou apenas um ponto na primeira fase, proveniente do empate com o Al-Ittifaq, antes de sofrer três derrotas consecutivas.

    Se os mesmos resultados se repetirem na segunda fase, o Al-Nasr perderá inevitavelmente a liderança, especialmente porque enfrentará seus rivais diretos, Al-Hilal e Al-Ahli, enquanto os jogos destes serão menos difíceis.

    O Al-Hilal enfrentará Al-Khaleej, Damak, Al-Hazm, Neom e Al-Fayha, enquanto o Al-Ahli jogará contra Al-Fateh, Al-Akhdoud, Al-Taawoun, Al-Khaleej e Al-Khaloud, além do Al-Nassr para ambas as equipes.

    Se isso acontecer, não será a primeira vez que o Al-Nassr perde a disputa nas fases decisivas, já que a situação se repetiu na temporada 2022-2023 a favor do Al-Ittihad, a primeira temporada do astro português Cristiano Ronaldo, que busca seus primeiros títulos com o “Al-Alamy”.

  • O Zamalek está em perigo

    Também no Egito, a torcida do Zamalek sonha em ver seu time conquistar o título do campeonato, após não ter conseguido isso nas últimas três temporadas, desde que conquistou o título pela segunda vez consecutiva na temporada 2021-2022.

    O Zamalek, que não conseguiu nem mesmo o segundo lugar nas últimas três temporadas, lidera atualmente a tabela com 46 pontos, dois pontos à frente do Pyramids e do Al Ahly, embora o “Gigante Vermelho” tenha disputado uma partida a mais.

    No entanto, o caminho do “Cavaleiro Branco” para reconquistar o título ausente será repleto de obstáculos, já que enfrentará seus rivais diretos, o Al Ahly e o Pyramids, e, entre eles, enfrentará o ENPPI, que o derrotou na primeira fase.

    A partida final será contra o Ceramica Cleopatra, time que eliminou o Zamalek nas oitavas de final da Copa do Egito, impedindo-o de manter o título conquistado na temporada passada.

    Além disso, o Zamalek é o único time egípcio a disputar competições africanas e está perto de se classificar para a final da Liga dos Campeões da Confederação, após vencer o Shabab Belouizdad fora de casa por 1 a 0 na partida de ida da semifinal.

    Por outro lado, o Al Ahly e o Pyramids parecem estar mais focados no campeonato nacional, após terem sido eliminados da Liga dos Campeões da África nas quartas de final, contra o Esperance de Tunis e o Real Army de Marrocos, respectivamente.

Campeonato Saudita
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