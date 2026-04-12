A situação do Arsenal na Premier League parece preocupante para alguns clubes árabes que buscam seu primeiro título após um longo período sem conquistas, com destaque para o Al-Nassr, que não vence o Campeonato Saudita há sete anos, desde a temporada 2018-2019.

O Al-Nassr lidera a tabela da Liga Saudita com 73 pontos, cinco pontos à frente do Al-Hilal, segundo colocado, e sete pontos à frente do Al-Ahli, que ocupa a terceira posição.

É verdade que a diferença parece grande para o “Al-Alamy”, mas seus próximos jogos na Liga Roshen parecem mais difíceis, especialmente porque enfrentará todas as equipes contra as quais tropeçou na primeira fase, nas próximas quatro rodadas.

O Al-Nassr enfrentará, nessa ordem, o Al-Ittifaq, o Al-Ahli, o Al-Qadisiyah e o Al-Hilal, equipes contra as quais conquistou apenas um ponto na primeira fase, proveniente do empate com o Al-Ittifaq, antes de sofrer três derrotas consecutivas.

Se os mesmos resultados se repetirem na segunda fase, o Al-Nasr perderá inevitavelmente a liderança, especialmente porque enfrentará seus rivais diretos, Al-Hilal e Al-Ahli, enquanto os jogos destes serão menos difíceis.

O Al-Hilal enfrentará Al-Khaleej, Damak, Al-Hazm, Neom e Al-Fayha, enquanto o Al-Ahli jogará contra Al-Fateh, Al-Akhdoud, Al-Taawoun, Al-Khaleej e Al-Khaloud, além do Al-Nassr para ambas as equipes.

Se isso acontecer, não será a primeira vez que o Al-Nassr perde a disputa nas fases decisivas, já que a situação se repetiu na temporada 2022-2023 a favor do Al-Ittihad, a primeira temporada do astro português Cristiano Ronaldo, que busca seus primeiros títulos com o “Al-Alamy”.