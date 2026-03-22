A sensação pop Chappell Roan responde às acusações do ex-jogador do Arsenal e do Chelsea, Jorginho, sobre o tratamento “completamente desproporcional” dispensado à sua enteada

Depois de cruzar com o jogador de 28 anos em São Paulo, Jorginho recorreu ao Instagram para mostrar ao mundo como um suposto exemplo a ser seguido por milhões de pessoas em todo o mundo tem tratado seus jovens fãs.

Ele postou: “Passei por uma situação muito chata com minha família hoje cedo. Minha esposa está em São Paulo para o Lollapalooza Brasil. Esta manhã, minha filha acordou superanimada. Ela até fez um cartaz porque estava muito feliz por ver uma artista que ela realmente admira, ou costumava admirar.

“Ela simplesmente passou pela mesa da cantora, olhou para confirmar que era ela, sorriu e voltou para se sentar com a mãe. Ela não disse nada, não pediu nada.”

Ele acrescentou que um “segurança corpulento” posteriormente “se aproximou da mesa delas enquanto ainda tomavam café da manhã e começou a falar de maneira extremamente agressiva tanto com minha esposa quanto com minha filha, dizendo que ela não deveria permitir que minha filha ‘desrespeitasse’ ou ‘incomodasse’ outras pessoas.

“Ele chegou a dizer que iria registrar uma reclamação contra elas junto ao hotel, enquanto minha filha de 11 anos estava sentada ali, chorando. Minha filha ficou extremamente abalada e chorou muito.”