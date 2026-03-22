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A sensação pop Chappell Roan responde às acusações do ex-jogador do Arsenal e do Chelsea, Jorginho, sobre o tratamento “completamente desproporcional” dispensado à sua enteada
Jorginho é padrasto da filha do astro de Hollywood Jude Law
Jorginho é padrasto de Ada, de 11 anos — cujo pai é o ator de Hollywood Jude Law. Ele se casou com Catherine Harding — ex-namorada de Law, estrela de “Alfie” e “The Holiday” — em 2025. Eles têm um filho juntos, Jax.
O jogador de 34 anos é um nome conhecido por mérito próprio, como vencedor do Campeonato Europeu e da Liga dos Campeões, e está acostumado às exigências de ser uma celebridade. Ele não ficou nada impressionado com a cantora Roan, do "Pink Pony Club".
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Jorginho acusou a equipe de Roan de deixar sua enteada em lágrimas
Depois de cruzar com o jogador de 28 anos em São Paulo, Jorginho recorreu ao Instagram para mostrar ao mundo como um suposto exemplo a ser seguido por milhões de pessoas em todo o mundo tem tratado seus jovens fãs.
Ele postou: “Passei por uma situação muito chata com minha família hoje cedo. Minha esposa está em São Paulo para o Lollapalooza Brasil. Esta manhã, minha filha acordou superanimada. Ela até fez um cartaz porque estava muito feliz por ver uma artista que ela realmente admira, ou costumava admirar.
“Ela simplesmente passou pela mesa da cantora, olhou para confirmar que era ela, sorriu e voltou para se sentar com a mãe. Ela não disse nada, não pediu nada.”
Ele acrescentou que um “segurança corpulento” posteriormente “se aproximou da mesa delas enquanto ainda tomavam café da manhã e começou a falar de maneira extremamente agressiva tanto com minha esposa quanto com minha filha, dizendo que ela não deveria permitir que minha filha ‘desrespeitasse’ ou ‘incomodasse’ outras pessoas.
“Ele chegou a dizer que iria registrar uma reclamação contra elas junto ao hotel, enquanto minha filha de 11 anos estava sentada ali, chorando. Minha filha ficou extremamente abalada e chorou muito.”
O que Roan disse em resposta às acusações relacionadas à segurança
A vencedora do Grammy, Roan, reagiu aos comentários de Jorginho, o que gerou um debate acalorado nas redes sociais sobre seu comportamento e como as celebridades devem tratar os fãs que as admiram.
Ela afirma não ter tido conhecimento algum do incidente em questão, não tendo feito nenhum pedido aos seguranças. Ela não foi incomodada por ninguém enquanto esteve no Brasil e afirma que nenhum membro da equipe que se aproximou da família de Jorginho recebeu ordens dela para fazê-lo.
Em sua própria postagem nas redes sociais, divulgada pelo Instagram Stories, Roan disse: “Eu não pedi ao segurança para se aproximar dessa mãe e dessa criança. Eles não vieram até mim. Eles não estavam fazendo nada. É injusto que a segurança simplesmente presuma que alguém não tem boas intenções, quando não há motivo para acreditar nisso, já que nenhuma ação foi tomada.”
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Ex-jogador do Arsenal e do Chelsea volta à sua terra natal
Jorginho, que ajudou o Flamengo a conquistar a Copa Libertadores em 2025, tem contrato com seu atual clube até o verão de 2028. Apesar de ter disputado 57 partidas pela seleção italiana, o elegante meio-campista nasceu na cidade de Imbituba, no sul do Brasil.
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