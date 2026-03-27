A seleção uruguaia de Marcelo Bielsa está um caos — “El Loco” tem os grandes azarões do futebol em crise antes do confronto contra a Inglaterra

As rachaduras nas bases de Bielsa foram apontadas pela primeira vez pelo lendário atacante Luis Suárez em outubro de 2024, quando ele criticou o técnico, considerado um herói cult, em uma entrevista explosiva ao DSports Uruguai.

“Houve situações na Copa América que doíam de ver, das quais eu não falei pelo bem do grupo. Isso vai continuar a acontecer. Os jogadores vão chegar a um limite e explodir. Na Copa América, houve jogadores que me disseram: ‘Luis, vou jogar a Copa América e depois não vou jogar mais’”, disse Suárez. “Isso mostra que estamos chegando a uma situação difícil. Depois você supera isso e volta porque ama seu país. Todos nós amamos representar nosso país.

“Durante minha última convocação, alguns de nós estávamos jogando cartas e a comissão técnica (de Bielsa) ficava andando por aí e olhando para o nosso lado, como se estivesse à procura de alguém que estivesse jogando cartas... Houve muitas coisas que chamaram minha atenção.

“Havia muitos jogadores que marcaram uma reunião (com Bielsa) para pedir ao técnico que, no mínimo, nos cumprimentasse com um bom dia. Ele nem sequer dizia olá. Tive uma reunião de cinco minutos com ele como líder da equipe e, no final, ele apenas respondeu com um ‘Muito obrigado’”,

Suárez então contou uma história de como Bielsa usou Agustín Canobbio, um jogador da seleção nacional na casa dos vinte e poucos anos, como gandula e “jogador de treino” para o time principal, em um sinal de desrespeito.

“Ele fez com que (Canobbio) desse passes que, durante metade da Copa América, eram passes que só os jogadores de treino davam. E depois fez com que os jogadores de treino treinassem como jogadores titulares. Não se pode deixar um jogador que está na seleção de 26 convocados para uma Copa América acreditar que está lá para fazer o que um jogador de treino faz. É uma total falta de respeito. Isso me deixa furioso”, continuou ele.

O Uruguai perdeu a partida seguinte por 1 a 0 para o Peru, e Bielsa afirmou que os comentários de Suárez mudaram a forma como ele era visto como técnico e figura de autoridade. “Quanto ao impacto que a situação teve sobre mim, não ignoro o que aconteceu e sei que minha autoridade foi afetada de alguma forma”, disse Bielsa.