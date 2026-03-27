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Marcelo Bielsa Uruguay chaos GFXGOAL
Sean Walsh

Traduzido por

A seleção uruguaia de Marcelo Bielsa está um caos — “El Loco” tem os grandes azarões do futebol em crise antes do confronto contra a Inglaterra

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Onde quer que Marcelo Bielsa tenha passado em sua carreira como técnico, ele deixou um rastro de admiração. Nem sempre se trata de admiração no sentido positivo, mas é algo peculiar e intrigante de qualquer maneira. Desde a revolução que promoveu no Newell's Old Boys até a seleção argentina, passando pelo Athletic Club e o País Basco até o Leeds United em West Yorkshire, é possível encontrar pessoas profundamente marcadas pelo impacto de “El Loco”, em graus extremos e variados.

Bielsa tem agora 70 anos e não dá sinais de que vá abrandar o ritmo, o que parece adequado para alguém com a sua filosofia futebolística. O verdadeiro problema é que o seu cargo atual corre o risco de dar para o torto.

Agora técnico da seleção uruguaia, Bielsa chega à janela internacional de março com o objetivo de levantar o ânimo de uma equipe que já parece estar no limite com seus métodos intensos de treinamento. Na sexta-feira, eles enfrentarão a Inglaterra no Estádio de Wembley para continuar os preparativos para uma Copa do Mundo que pode terminar prematuramente se ele não conseguir sair da maré de azar.

  • Uruguay Present New Coach Marcelo BielsaGetty Images Sport

    Um estranho

    Bielsa enfrentou uma batalha difícil para conquistar o povo do Uruguai, um país com apenas 3,5 milhões de habitantes, desde sua nomeação em maio de 2023, tornando-se apenas o segundo técnico estrangeiro a assumir o cargo. Não é que os uruguaios sejam contra os estrangeiros, mas sim contra a Argentina, seu maior rival.

    Os defensores de Bielsa apontaram seu trabalho com a seleção chilena de 2007 a 2011 como um exemplo de como o argentino deixou de lado suas lealdades de sangue para tentar conquistar a América do Sul além da fronteira. Ele revolucionou o futebol no Chile, transformou a seleção em uma das mais assistidas da Copa do Mundo de 2010 e lançou as bases para as conquistas consecutivas da Copa América em 2015 e 2016.

    Nem todos os uruguaios locais estavam convencidos, mesmo que Bielsa já tivesse se integrado à cultura muito antes de assumir o cargo, possuindo uma casa em Montevidéu e passando bastante tempo também no interior, fora da capital.

    “É uma seleção que representa e se identifica com a cultura de trabalho árduo do país”, disse Bielsa em sua coletiva de imprensa de apresentação, sem dúvida falando com sinceridade, mas provavelmente tentando fazer um jogo de relações públicas também.

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  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-URUAFP

    Vencer a Argentina de Messi

    Ficou claro que, para conquistar o Uruguai como nação, Bielsa teria que apresentar resultados em campo. Poucas outras coisas conseguiriam fazer com que mudassem de ideia.

    Bielsa elogiou efusivamente o elenco à sua disposição após assinar seu contrato de três anos. Ele havia sido contratado para dar um novo impulso a uma equipe que havia sido eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 e era vista como tendo apresentado um desempenho muito abaixo do esperado. Reportagens na época da contratação de Bielsa afirmavam que ele estava genuinamente animado para assumir um cargo trabalhando com tanto talento, tendo sido cotado para várias vagas na Premier League nos meses anteriores.

    No final de 2023, Bielsa deve ter se sentido totalmente justificado. O Uruguai venceu o Brasil por 2 a 0 em casa na quarta partida de El Loco no comando, enquanto a quinta partida se mostrou ainda mais memorável. Bielsa levou o Uruguai à La Bombonera, do Boca Juniors, para enfrentar a Argentina, campeã mundial, que até então estava invicta há 14 partidas, desde a infame derrota para a Arábia Saudita no Catar. Contra todas as expectativas, os visitantes venceram por 2 a 0, garantindo sua primeira vitória fora de casa contra a Albiceleste desde 1937.

    Foi uma atuação tão perfeita quanto se poderia imaginar de uma equipe de Bielsa. Todos os jogadores deram o máximo e seguiram as ordens à risca, ao mesmo tempo em que demonstraram sua qualidade com a bola para punir os anfitriões agressivos.

    Lionel Messi elogiou muito o Uruguai após a partida, dizendo à imprensa: “Nunca nos sentimos confortáveis. Não conseguimos manter a posse de bola por muito tempo, não criamos chances e jogamos o jogo que eles queriam, no ritmo deles.”

    Darwin Núñez, na época ainda jogador do Liverpool, e Ronald Araújo, do Barcelona, foram os artilheiros da noite, mas também houve atuações de destaque de Federico Valverde, do Real Madrid, do futuro meio-campista do Manchester United Manuel Ugarte, de Rodrigo Bentancur, do Tottenham Hotspur, e do astuto veterano Martín Cáceres. Esse era o tipo de qualidade que Bielsa apontou desde o início de seu mandato, e ele estava se mostrando certo em sua avaliação das habilidades dos jogadores.

  • Uruguay v Colombia - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport

    Fim de pesadelo para a lua de mel

    A sequência de três vitórias consecutivas do Uruguai no final de 2023 — a equipe venceu a Bolívia por 3 a 0 poucos dias após o triunfo sobre a Argentina — foi o ponto alto da gestão de Bielsa até o momento, e é difícil imaginar um futuro com conquistas ainda mais expressivas.

    Na primeira janela de jogos internacionais de 2024, o Uruguai empatou em 1 a 1 com o País Basco em uma partida amistosa não oficial, antes de perder por 2 a 1 para a Costa do Marfim em um amistoso na França. Antes da Copa América daquele verão, o time goleou o México por 4 a 0, elevando novamente o ânimo no elenco. Notavelmente, eliminou o Brasil nas quartas de final nos pênaltis e era favorito para enfrentar a Argentina na final, mas acabou sendo derrotado pela Colômbia em uma partida marcada por violência dentro do estádio, prejudicando o clima do que deveria ter sido um torneio lembrado pelas razões certas.

    Várias estrelas do Uruguai subiram às arquibancadas para proteger seus entes queridos, e Bielsa defendeu seus jogadores por terem agido quando estavam sendo hostilizados pela mídia por terem saído de campo. “É preciso falar pensando em todas as ameaças que receberá se falar. Portanto, a única coisa que posso dizer é que os jogadores reagiram da mesma forma que qualquer ser humano reagiria”, disse ele com veemência e raiva.

    “Se você visse o que aconteceu, e não houvesse [outro jeito de escapar], e eles estivessem atacando suas namoradas, suas mães, um bebê, suas esposas, suas mães — o que você faria?”

    Seja por ter sido um obstáculo mental intransponível ou porque a influência de Bielsa não está mais funcionando no vestiário, o Uruguai não tem sido o mesmo desde essa derrota na semifinal. Antes daquela partida, o histórico de Bielsa no comando era de 10 vitórias em 15 jogos, além da vitória nos pênaltis contra o Brasil. Depois disso, a Celeste saiu vitoriosa em apenas cinco de suas 17 partidas.

  • FBL-COPA AMERICA-2024-URU-COLAFP

    A desaprovação de Suárez

    As rachaduras nas bases de Bielsa foram apontadas pela primeira vez pelo lendário atacante Luis Suárez em outubro de 2024, quando ele criticou o técnico, considerado um herói cult, em uma entrevista explosiva ao DSports Uruguai.

    “Houve situações na Copa América que doíam de ver, das quais eu não falei pelo bem do grupo. Isso vai continuar a acontecer. Os jogadores vão chegar a um limite e explodir. Na Copa América, houve jogadores que me disseram: ‘Luis, vou jogar a Copa América e depois não vou jogar mais’”, disse Suárez. “Isso mostra que estamos chegando a uma situação difícil. Depois você supera isso e volta porque ama seu país. Todos nós amamos representar nosso país.

    “Durante minha última convocação, alguns de nós estávamos jogando cartas e a comissão técnica (de Bielsa) ficava andando por aí e olhando para o nosso lado, como se estivesse à procura de alguém que estivesse jogando cartas... Houve muitas coisas que chamaram minha atenção.

    “Havia muitos jogadores que marcaram uma reunião (com Bielsa) para pedir ao técnico que, no mínimo, nos cumprimentasse com um bom dia. Ele nem sequer dizia olá. Tive uma reunião de cinco minutos com ele como líder da equipe e, no final, ele apenas respondeu com um ‘Muito obrigado’”,

    Suárez então contou uma história de como Bielsa usou Agustín Canobbio, um jogador da seleção nacional na casa dos vinte e poucos anos, como gandula e “jogador de treino” para o time principal, em um sinal de desrespeito. 

    “Ele fez com que (Canobbio) desse passes que, durante metade da Copa América, eram passes que só os jogadores de treino davam. E depois fez com que os jogadores de treino treinassem como jogadores titulares. Não se pode deixar um jogador que está na seleção de 26 convocados para uma Copa América acreditar que está lá para fazer o que um jogador de treino faz. É uma total falta de respeito. Isso me deixa furioso”, continuou ele.

    O Uruguai perdeu a partida seguinte por 1 a 0 para o Peru, e Bielsa afirmou que os comentários de Suárez mudaram a forma como ele era visto como técnico e figura de autoridade. “Quanto ao impacto que a situação teve sobre mim, não ignoro o que aconteceu e sei que minha autoridade foi afetada de alguma forma”, disse Bielsa.

  • FBL-INTERNATIONAL-FRIENDLY-USA-URUAFP

    Duro golpe dos EUA

    O ponto mais baixo do reinado de Bielsa ocorreu um ano após a saída de Suárez. Os resultados ao longo desses 12 meses foram, na melhor das hipóteses, mistos, e havia sinais de que o técnico estava caminhando para algum tipo de fim de mandato. 

    Por exemplo, ele convocou apenas 17 jogadores que atuavam no Uruguai para a janela de outubro, para os amistosos contra a República Dominicana e o Uzbequistão na Malásia, enquanto especialistas no país afirmavam que até mesmo as maiores estrelas da equipe haviam sido afetadas negativamente pelo que Suárez havia dito.

    Em novembro, Bielsa colheu o que plantou. O Uruguai viajou para o norte para jogos contra os co-anfitriões da Copa do Mundo, México e Estados Unidos. Um empate em 0 a 0 com o El Tri no primeiro amistoso serviu de pano de fundo para o reencontro de Bielsa com seu próprio discípulo, Mauricio Pochettino, agora técnico da seleção americana.

    O aluno tornou-se o mestre. Pochettino arrancou a coroa de “rei da pressão” da cabeça de Bielsa e neutralizou “El Loco”. Para grande surpresa, a seleção americana venceu por 5 a 1, pressionando o Uruguai por todo o campo e ridicularizando os comentários pré-jogo de Bielsa de que a intensidade da Major League Soccer havia tornado os jogadores “preguiçosos”.

    “Não há como justificar este resultado. Sinto que o que mais se ressente após esta atuação é a minha abordagem ao jogo, a forma como preparei os jogadores. O que ocorreu esta noite é resultado do meu papel como técnico, da forma como montei a equipe e do estilo de jogo que propus”, foi sua avaliação imediata.

    “De forma alguma os melhores jogadores uruguaios deveriam perder uma partida contra o time reserva dos Estados Unidos.”

  • Marcelo Bielsa Press ConferenceGetty Images Sport

    Crise de duas horas

    Bielsa é conhecido por não seguir as normas do futebol. O que é comum para ele não é para o resto do mundo, e vice-versa. Não foi grande surpresa quando, dois dias após a humilhante derrota para os EUA, ele convocou uma coletiva de imprensa em Montevidéu que durou duas horas.

    “Sou um gerador de tensão. Quando chego, o ambiente fica tenso. É por isso que apareço raramente. Sou tóxico. Associar-se a mim só piora a situação. Entendem-me?”, disse Bielsa, emocionado.

    “Existem pessoas tóxicas que só veem os erros que estão corrigindo, que são exigentes, que nunca estão satisfeitas com nada. Ele fala apenas sobre o trabalho que está fazendo. Quando sai para comer, lê o jornal porque não quer se integrar com quem está ao seu redor, para não ter que falar sobre coisas que o distraiam de tudo isso. 

    “Não pensem que eu gosto disso. Para mim, é o karma. Sou tímido, obsessivo. Sou uma pessoa robótica. Não gosto de desordem. Essas são minhas falhas. Acho difícil agir de forma espontânea e amigável.”

  • Uruguay v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    A última dança de Bielsa

    Quando foi anunciada a coletiva de imprensa de última hora de Bielsa, a mídia local acreditou que se tratava do anúncio de sua saída. Logo após a derrota para os EUA, espalhou-se rapidamente a notícia de que o técnico havia perdido o controle de um vestiário que já estava à beira da divisão. No entanto, o presidente da Federação Uruguaia de Futebol, Ignacio Alonso, confirmou que “El Loco” terá a chance de comandar a seleção na Copa do Mundo.

    “O técnico continuará conosco”, disse Alonso à imprensa. “A reunião foi muito positiva, discutimos pontos a melhorar; coisas para que todos se sintam confortáveis na preparação para a Copa do Mundo. O importante sobre a crise desencadeada pela partida contra os Estados Unidos foi que ela nos fez trabalhar duro internamente para saber o que precisa ser feito.”

    Bielsa convocou uma seleção de 28 jogadores para os amistosos de março contra a Inglaterra e a Argélia, com poucas surpresas. Isso, por si só, pode ser o aspecto mais surpreendente da concentração, já que eles se reúnem pela última vez antes do fim da temporada dos clubes, embora a próxima explosão de Bielsa esteja sempre à espreita.

    Os uruguaios em casa estarão assistindo com esperança e rezando para que sua seleção tenha deixado para trás as travessuras de novembro. Eles não podem, de forma alguma, estar pior do que estavam quando os americanos os massacraram. Eles enfrentam uma seleção inglesa na noite de sexta-feira em plena forma física e cheia de energia, já que Thomas Tuchel concedeu a grande parte de sua convocação de 35 jogadores alguns dias extras de folga.

    O plano continua sendo que Bielsa seja o técnico do Uruguai quando a seleção iniciar sua campanha na Copa do Mundo, em 15 de junho, contra a Arábia Saudita, em Miami. Mas qualquer outra travessura do “El Loco” que enlouqueça o país e trave a internet pode colocar seu futuro imediato em sério risco novamente.

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