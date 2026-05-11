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Lionel Messi Argentina moments GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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A seleção masculina dos EUA vai corresponder às expectativas? A Argentina de Lionel Messi conseguirá repetir o feito? - Cinco perguntas candentes sobre a Copa do Mundo a um mês do início do torneio

Especiais e Opinião
Opinion
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Copa do Mundo

Há questões a serem levantadas sobre a seleção masculina de futebol dos Estados Unidos, além de muitos assuntos em destaque nas principais seleções sul-americanas, com o torneio se aproximando.

É oficial: falta um mês para a Copa do Mundo. E isso é algo fascinante. De repente, tudo parece um pouco mais real. Não há mais barreiras agora, não dá para fugir do torneio. As disputas pelos títulos estão praticamente decididas. Claro, ainda faltam algumas finais europeias, mas mesmo essas ficam ofuscadas pelo que, muito provavelmente, será o evento esportivo mais importante que o mundo já viu.

Mas o que ainda precisa ser definido? O que vai acontecer aqui? Bem, há algumas histórias para acompanhar. A seleção masculina dos EUA é uma delas. A situação atual da equipe é intrigante: para cada sequência de gols, há uma superestrela sedenta por sucesso. Será que eles vão se sair bem?

E depois há a Argentina. Eles completaram um feito há muito esperado ao ganhar a Copa do Mundo pela terceira vez em 2022 — mas repetir essas conquistas é imensamente difícil. Será que eles conseguirão fazer o que nenhuma seleção conseguiu desde 1962 e alcançar a glória consecutiva? A GOAL analisa isso e cinco questões candentes a um mês da Copa do Mundo de 2026.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Como será o desempenho da seleção masculina de futebol dos EUA?

    Essa é talvez a maior questão de todas — certamente para os torcedores da Seleção Masculina dos EUA. Existe a ideia de que os países anfitriões precisam ter um bom desempenho. Isso não é bem verdade. Objetivamente, é extremamente improvável que os torcedores desliguem a TV se os EUA forem eliminados logo no início.

    Ainda assim, sem dúvida seria bom para o futebol neste país se a seleção americana conseguisse uma boa campanha. Precisa ser uma equipe que os torcedores possam apoiar, que marque alguns gols, enfrente adversários de peso e dê às pessoas algo em que acreditar. É difícil definir exatamente como isso seria. Há uma corrente de pensamento de que as quartas de final deveriam ser a expectativa. Mauricio Pochettino já disse que acredita que os EUA podem ganhar o torneio. De qualquer forma, essa tem que ser uma equipe que faça os torcedores locais se importarem.

    • Publicidade
  • Lionel Messi ArgentinaGetty Images

    Será que a Argentina vai repetir o feito?

    Eis uma curiosidade: apenas duas seleções conseguiram revalidar o título da Copa do Mundo — e isso não acontece há mais de 60 anos. A Itália conquistou o título duas vezes consecutivas em 1934 e 1938. O Brasil venceu duas vezes seguidas em 1958 e 1962. Desde então, a França chegou perto, terminando como vice-campeã em 2022 após vencer em 2018. Mas, fora isso, é algo extremamente difícil de se conseguir.

    Há várias razões para isso. A primeira, e mais óbvia, é que o futebol tende a ser cíclico. Não é comum ganhar uma Copa do Mundo com jogadores jovens, e a maioria das seleções que conquistam o título tendem a deixar uma geração jogar por um torneio a mais — ou a introduzir um novo grupo muito rapidamente. A segunda é a mentalidade. É preciso muito esforço mental para tentar novamente, especialmente quando você está na mira de todos. E talvez, por fim, haja um elemento de sorte em tudo isso. Diga o que quiser, tenha todo o talento do mundo, mas continua sendo verdade que você precisa que a bola caia do seu jeito para vencer jogos consecutivos.

    E com isso, o foco se volta para Lionel Messi e a Argentina. Eles, sem dúvida, mantiveram o ritmo em grandes torneios. Ganharam a Copa América em 2024. Grande parte da equipe que conquistou o título no Catar ainda está presente. Isso conta para alguma coisa. Mas os resultados e desempenhos recentes em amistosos têm sido um pouco decepcionantes. Será que o momento deles já passou?

  • Colombia v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Quem são os azarões?

    Essa é a parte divertida. Todo mundo gosta de adivinhar qual time vai surgir do nada e causar uma surpresa. Há uma longa tradição de azarões nas Copas do Mundo recentes e antigas. Marrocos foi um dos maiores destaques de todos os tempos quando chegou às semifinais no Catar em 2022. A campanha de Gana até as quartas de final em 2010 foi de tirar o fôlego. Coreia do Sul e Turquia chegaramàs semifinais em 2002.

    E este ano, há muitos candidatos — em grande parte graças ao fato de o torneio ter sido ampliado para impressionantes 48 seleções. Equador, Noruega e Turquia são todas apostas bastante atraentes. Marrocos e Senegal também podem chegar longe — mas seu sucesso na Copa Africana de Nações já os torna, de certa forma, conhecidos. Mas a melhor aposta talvez seja a Colômbia, que é sólida de ponta a ponta e conta com a qualidade de nível mundial do elétrico Luis Díaz. Por outro lado, a beleza de um azarão é que ele tende a ser uma equipe na qual ninguém aposta.

  • England v Albania - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O futebol voltará para casa?

    Então, Inglaterra, mostra do que você é capaz.

    A cada Copa do Mundo, parece que encontramos um motivo pelo qual a Inglaterra pode — ou vai — conquistar o título. Este ano, os motivos são bastante convincentes. Harry Kane está pronto para disputar a Bola de Ouro — que se dane a eliminação da Liga dos Campeões. Declan Rice, Eliot Anderson e Jude Bellingham formam um meio-campo de elite. Um Bukayo Saka em plena forma está entre os melhores alas-direitos do mundo. De maneira mais ampla, esta também é uma equipe experiente, no auge de sua forma. Acrescente o fato de que Thomas Tuchel foi uma contratação inteligente como técnico, e a Inglaterra está, como sempre, bem posicionada para causar estragos.

    Mas o talento nunca foi o problema. Em vez disso, a dificuldade da Inglaterra está na mentalidade, na vibração e, para ser sincero, no peso esmagador das expectativas. A Inglaterra nunca é realmente boa o suficiente para ganhar a Copa do Mundo — pelo menos não em relação ao resto do grupo. O problema é que continuamos fingindo que ela é. No entanto, Tuchel pode ser o homem capaz de mudar tudo isso. Será que é hora de sonhar?

  • arda guler kenan yildiz turkiyeGETTY

    Quem será a grande revelação?

    Assim como o conceito de azarão, é inerentemente difícil prever quem será a revelação. Existem tantos bons jogadores de futebol por aí, e a Copa do Mundo oferece uma plataforma perfeita para que novos rostos brilhem. O charme disso é que essas pessoas podem ser jovens ou mais velhas. James Rodríguez tinha 22 anos quando conquistou o mundo na Copa do Mundo de 2014. Sofyan Amrabat — lembram-se dele? — tinha 25 anos na Copa do Mundo de 2022.

    O problema desta edição é que realmente não há mais nenhuma pedra por virar. Todos conhecem todos neste momento. Há muito poucos, se é que há algum, talentos desconhecidos. Este, então, pode ser um torneio em que um jogador sólido se transforme em uma superestrela. Em outras palavras: Arda Güler, alguém?