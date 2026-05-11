A seleção masculina dos EUA vai corresponder às expectativas? A Argentina de Lionel Messi conseguirá repetir o feito? - Cinco perguntas candentes sobre a Copa do Mundo a um mês do início do torneio

É oficial: falta um mês para a Copa do Mundo. E isso é algo fascinante. De repente, tudo parece um pouco mais real. Não há mais barreiras agora, não dá para fugir do torneio. As disputas pelos títulos estão praticamente decididas. Claro, ainda faltam algumas finais europeias, mas mesmo essas ficam ofuscadas pelo que, muito provavelmente, será o evento esportivo mais importante que o mundo já viu.

Mas o que ainda precisa ser definido? O que vai acontecer aqui? Bem, há algumas histórias para acompanhar. A seleção masculina dos EUA é uma delas. A situação atual da equipe é intrigante: para cada sequência de gols, há uma superestrela sedenta por sucesso. Será que eles vão se sair bem?

E depois há a Argentina. Eles completaram um feito há muito esperado ao ganhar a Copa do Mundo pela terceira vez em 2022 — mas repetir essas conquistas é imensamente difícil. Será que eles conseguirão fazer o que nenhuma seleção conseguiu desde 1962 e alcançar a glória consecutiva? A GOAL analisa isso e cinco questões candentes a um mês da Copa do Mundo de 2026.