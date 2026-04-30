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A Seleção Masculina dos EUA foi informada de que “precisa” chegar à Copa do Mundo de 2026 para ajudar Christian Pulisic, Lionel Messi e a MLS a promover um esporte que seja “mais seguro” do que o futebol americano para os jovens
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Beckham e Ibrahimovic ajudaram a fortalecer a marca da MLS
Embora concorra com a NFL, a NBA e a MLB por uma fatia do mercado esportivo na América do Norte — com a NHL também entrando na disputa —, a MLS alcançou um progresso impressionante em um período relativamente curto.
A Copa do Mundo de 1994 ajudou a estabelecer as bases, enquanto a chegada de grandes estrelas — como David Beckham ao LA Galaxy em 2007 — contribuiu para impulsionar ainda mais o processo. Nomes como Steven Gerrard, Andrea Pirlo, Kaká, David Villa, Wayne Rooney e Zlatan Ibrahimovic já passaram por clubes dos Estados Unidos desde então.
Messi em destaque nos Estados Unidos; Pulisic e companhia na Europa
Messi vem liderando a investida no futebol nacional desde 2023, após se juntar a Beckham no Inter Miami, com o maior jogador de todos os tempos da Argentina conquistando dois prêmios de MVP e um título da MLS Cup. O jogador mais condecorado de todos os tempos atraiu mais atenção e interesse para o futebol americano.
Nomes como Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Folarin Balogun e Ricardo Pepi têm contribuído para essa causa — ao brilharem em palcos de destaque na Premier League, na Série A, na Ligue 1, na Eredivisie e na Liga dos Campeões —, com uma “Geração de Ouro” considerada como tendo sido formada.
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Como as estrelas da Seleção Masculina dos EUA e da MLS podem impulsionar o futebol nos Estados Unidos
Cole já fez parte de um grupo semelhante na seleção inglesa e — depois de tirar o pó das chuteiras e sair da aposentadoria para jogar por um dia no Warley FC, o“Melhor Pior Time” da Specsavers — disse ao GOAL, quando questionado se a cultura do futebol de base está, graças a Messi e companhia, se tornando tão importante nos Estados Unidos quanto é na Europa: “Sim, eles estão indo incrivelmente bem. Eu estive lá e vi o quanto o esporte é amado.
“Mas o que acontece nos Estados Unidos é que o país é enorme. A Flórida é muito diferente de Kansas City. Há montanhas, há praias, há temperaturas congelantes, há temperaturas tropicais. Então, pela minha experiência na Flórida, eles amam futebol. Eles amam de verdade.
“Acho que a MLS está crescendo, a Premier League está crescendo lá, o futebol está crescendo. E acho que o que eles também gostam no futebol é que é um pouco mais seguro do que o futebol americano — as crianças jogam.
“E o Messi estar lá e se sair tão bem quanto tem se saído, tem sido brilhante. Porque ele poderia ter ido para lá, poderia estar morando na praia em Miami. Mas ele tem sido absolutamente excepcional. Ele ainda é um dos melhores jogadores do mundo, e está na casa dos 30 e poucos anos. Então, eles estão se divertindo muito assistindo a ele.
“E o sistema ao redor dele, acho que a infraestrutura está lá. Acho que eles precisam de uma boa Copa do Mundo. Acho que precisam que a Argentina chegue talvez às quartas de final ou algo assim. Isso seria muito importante para o país.”
A cultura popular tem um papel importante a desempenhar
Cole sabe o que é preciso para chegar ao topo do esporte e a importância de oferecer oportunidades aos jogadores — jovens e mais velhos — para que possam viver sua paixão pelo futebol, independentemente do nível em que estejam competindo.
Quando questionado se ele entrava no clima da Liga de Domingo ao representar o Warley ou se mantinha altamente profissional o tempo todo, ele acrescentou: “Não jogo há algum tempo, mas quando me aposentei, joguei na Liga de Domingo por quatro anos. Adorei, adorei mesmo.
“Acho isso brilhante. Mas não tenho jogado porque meus filhos começaram a jogar regularmente aos domingos agora. Não tenho conseguido jogar, então foi bom tirar a poeira das chuteiras com o Warley. Foi bom, legal, um ótimo grupo de rapazes.
“É simplesmente ótimo. Jogar futebol numa manhã de domingo é uma verdadeira tradição inglesa, não é? É como a cultura britânica. Adorei. E sabe de uma coisa? Adoro ver o quanto todos adoram jogar. Dá para perceber que privilégio foi para nós fazermos isso profissionalmente.”
As estrelas do futuro inspiradas pelos ícones do presente
Messi, Pulisic e McKennie estão entre aqueles que vivem esse sonho atualmente, cabendo a eles inspirar as estrelas do futuro. Alguns seguirão esse caminho, tornando-se jogadores de nível internacional por mérito próprio, enquanto outros jogarão por diversão e manterão viva a mentalidade de “suéteres como traves” por várias gerações vindouras.
A transformação do Warley FC está sendo documentada pela Specsavers em sua série do YouTube “Best Worst Team”. Assista a Joe Cole no episódio 9 e inscreva-se no canal “Best Worst Team” daSpecsavers no YouTube para acompanhar a jornada do time.