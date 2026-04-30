A Seleção Masculina dos EUA foi informada de que “precisa” chegar à Copa do Mundo de 2026 para ajudar Christian Pulisic, Lionel Messi e a MLS a promover um esporte que seja “mais seguro” do que o futebol americano para os jovens

Cole já fez parte de um grupo semelhante na seleção inglesa e — depois de tirar o pó das chuteiras e sair da aposentadoria para jogar por um dia no Warley FC, o“Melhor Pior Time” da Specsavers — disse ao GOAL, quando questionado se a cultura do futebol de base está, graças a Messi e companhia, se tornando tão importante nos Estados Unidos quanto é na Europa: “Sim, eles estão indo incrivelmente bem. Eu estive lá e vi o quanto o esporte é amado.

“Mas o que acontece nos Estados Unidos é que o país é enorme. A Flórida é muito diferente de Kansas City. Há montanhas, há praias, há temperaturas congelantes, há temperaturas tropicais. Então, pela minha experiência na Flórida, eles amam futebol. Eles amam de verdade.

“Acho que a MLS está crescendo, a Premier League está crescendo lá, o futebol está crescendo. E acho que o que eles também gostam no futebol é que é um pouco mais seguro do que o futebol americano — as crianças jogam.

“E o Messi estar lá e se sair tão bem quanto tem se saído, tem sido brilhante. Porque ele poderia ter ido para lá, poderia estar morando na praia em Miami. Mas ele tem sido absolutamente excepcional. Ele ainda é um dos melhores jogadores do mundo, e está na casa dos 30 e poucos anos. Então, eles estão se divertindo muito assistindo a ele.

“E o sistema ao redor dele, acho que a infraestrutura está lá. Acho que eles precisam de uma boa Copa do Mundo. Acho que precisam que a Argentina chegue talvez às quartas de final ou algo assim. Isso seria muito importante para o país.”