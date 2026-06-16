"A seleção mais oprimida da Copa do Mundo" - Irã é obrigado a deixar os Estados Unidos "imediatamente" após o empate em 2 a 2 com a Nova Zelândia na estreia do torneio

Refletindo sobre o desgaste físico e psicológico imposto aos seus jogadores, Ghalenoei expressou profunda indignação em relação às constantes interrupções em seu itinerário. Ele disse: “Passamos tanto tempo voando de um lugar para outro que nem nos deram tempo para nos recuperarmos. Depois do jogo de hoje, disseram-nos que tínhamos de partir imediatamente. É muito importante para nós termos tempo para recuperar, mas mandaram-nos regressar ao nosso acampamento em Tijuana e isso preocupa-nos imenso. Acho que talvez a nossa equipa seja a mais oprimida de toda a Copa do Mundo.”

Embora o hino iraniano tenha sido recebido com uma mistura de vaias audíveis e aplausos estrondosos, a torcida de 70.108 pessoas rapidamente se uniu para dar um apoio estrondoso assim que o jogo começou, levando Ghalenoei a refletir sobre o apoio coletivo da diáspora. Ele acrescentou: "Havia muitos iranianos aqui, eles têm diferentes afiliações políticas, diferentes crenças, mas todos nos incentivaram de todo o coração, e acho que isso é uma vitória para todos nós."