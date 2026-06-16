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"A seleção mais oprimida da Copa do Mundo" - Irã é obrigado a deixar os Estados Unidos "imediatamente" após o empate em 2 a 2 com a Nova Zelândia na estreia do torneio
Caos logístico prejudica estreia dramática
Uma preparação altamente conturbada deu lugar a uma realidade pós-jogo igualmente caótica para a seleção iraniana em Los Angeles. Apesar de ter reagido duas vezes com gols de Ramin Rezaeian e Mohammad Mohebbi, as conquistas esportivas da Seleção Iraniana foram rapidamente ofuscadas por ordens administrativas repentinas. Os organizadores anteciparam abruptamente o horário do voo da equipe, forçando-a a abandonar os planos de recuperação e retornar à sua base de segurança do outro lado da fronteira, em Tijuana.
- AFP
Ghalenoei critica as exigências de deslocamento
Refletindo sobre o desgaste físico e psicológico imposto aos seus jogadores, Ghalenoei expressou profunda indignação em relação às constantes interrupções em seu itinerário. Ele disse: “Passamos tanto tempo voando de um lugar para outro que nem nos deram tempo para nos recuperarmos. Depois do jogo de hoje, disseram-nos que tínhamos de partir imediatamente. É muito importante para nós termos tempo para recuperar, mas mandaram-nos regressar ao nosso acampamento em Tijuana e isso preocupa-nos imenso. Acho que talvez a nossa equipa seja a mais oprimida de toda a Copa do Mundo.”
Embora o hino iraniano tenha sido recebido com uma mistura de vaias audíveis e aplausos estrondosos, a torcida de 70.108 pessoas rapidamente se uniu para dar um apoio estrondoso assim que o jogo começou, levando Ghalenoei a refletir sobre o apoio coletivo da diáspora. Ele acrescentou: "Havia muitos iranianos aqui, eles têm diferentes afiliações políticas, diferentes crenças, mas todos nos incentivaram de todo o coração, e acho que isso é uma vitória para todos nós."
Taremi pede a intervenção da FIFA
A tensão geopolítica se espalhou fortemente no vestiário, com os jogadores mais experientes pedindo às entidades globais de regulamentação que ofereçam proteção operacional mais substancial, após a visita do presidente da FIFA, Gianni Infantino, à equipe após a partida. O capitão Mehdi Taremi declarou: “Com certeza, ele quer tentar nos ajudar, mas há outras questões envolvidas também, todos sabem disso. Não preciso mencionar isso, porque vocês sabem onde estamos. Acho que a FIFA precisa nos ajudar mais do que isso. Vamos ver o que acontece no futuro. Tudo é um desastre para nós.”
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O grande teste contra a elite europeia se aproxima
Com as quatro seleções do Grupo G empatadas com um ponto cada, o Irã precisa se reorganizar rapidamente antes de enfrentar a Bélgica, uma das potências europeias, no domingo. A comissão técnica enfrenta uma intensa corrida contra o tempo para garantir a recuperação física, o que será absolutamente fundamental para que a Seleção Iraniana consiga finalmente chegar às oitavas de final.