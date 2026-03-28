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Massimiliano Favo Italia Under 17Getty Images

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A seleção italiana sub-17 goleia a Islândia por 4 a 0: Azzurrini mantém a invencibilidade nas eliminatórias para o Europeu

Iceland U17 x Italy U17
Italy U17
Iceland U17
European Championship U17 Qualification

Duas vitórias em duas partidas para a seleção italiana sub-17 na fase de qualificação para o Campeonato Europeu

Mais uma boa partida para a Seleção Sub-17 da Itália na campanha de qualificação para o Campeonato Europeu da categoria. Após a vitória de virada sobre Portugal na quarta-feira, os Azzurrini do técnico Massimilano Favo derrotaram a Islândia por um contundente 4 a 0 fora de casa, com gols marcados nos primeiros 38 minutos.

A Itália está agora com pontuação máxima no Grupo A2 da Liga A da segunda fase das eliminatórias que levarão à fase final do Europeu (que será disputado na Estônia entre 25 de maio e 7 de junho), juntamente com a Romênia, que venceu por 1 a 0 em casa do Portugal, último colocado com 0 pontos, assim como a Islândia.

  • A PARTIDA

    Tudo correu bem para a Itália, que abriu o placar logo no início com DiegoPerillo. O atacante do Empoli, nascido em 2009, marcou o 1 a 0 aos 7 minutos, antes que seu companheiro de equipe e capitão, Edoardo Biondini, marcasse o segundo gol aos 25 minutos.

    O jogo segue tranquilo e, entre os 37' e os 38', a Itália marca o quarto gol. Primeiro, Perillo marca novamente; depois, Thomas Corigliano,meia-atacante nascido em 2009 da Juventus, junta-se à festa.

    No segundo tempo, os Azzurrini administram a vantagem sem arriscar e confirmam o resultado de 4 a 0 na casa da Islândia. Uma excelente vitória, que coloca os rapazes de Favo na liderança do grupo, à espera do confronto contra a Romênia na terça-feira, 31 de março.

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