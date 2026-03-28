Mais uma boa partida para a Seleção Sub-17 da Itália na campanha de qualificação para o Campeonato Europeu da categoria. Após a vitória de virada sobre Portugal na quarta-feira, os Azzurrini do técnico Massimilano Favo derrotaram a Islândia por um contundente 4 a 0 fora de casa, com gols marcados nos primeiros 38 minutos.

A Itália está agora com pontuação máxima no Grupo A2 da Liga A da segunda fase das eliminatórias que levarão à fase final do Europeu (que será disputado na Estônia entre 25 de maio e 7 de junho), juntamente com a Romênia, que venceu por 1 a 0 em casa do Portugal, último colocado com 0 pontos, assim como a Islândia.