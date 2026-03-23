A seleção italiana está em concentração em Coverciano; veja a programação e as últimas notícias sobre a escalação para a semifinal dos playoffs contra a Irlanda do Norte

No domingo à noite, os 28 jogadores convocados se reuniram em Coverciano.
Goleiros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).
Defensores: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).
Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).
Atacantes: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).
Este último compareceu apesar da lesão (lesão musculofascial no adutor direito); Bastoni também está sob observação, enquanto há mais confiança em Mancini. O susto com Tonali já passou.