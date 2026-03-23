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CM grafica Gattuso italia 2025

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A seleção italiana está em concentração em Coverciano; veja a programação e as últimas notícias sobre a escalação para a semifinal dos playoffs contra a Irlanda do Norte

O técnico Gattuso dará uma entrevista coletiva hoje, antes do primeiro treino.

Faltam três dias. Contagem regressiva para ojogo entre Itália e Irlanda do Norte, partida válida pelas semifinais dos playoffs das eliminatórias europeias para a fase final da Copa do Mundo de 2026: quem vencer vai para a final contra o vencedor do confronto entre País de Gales e Bósnia. O jogo está marcado para quinta-feira, 26 de abril, no Estádio de Bergamo (New Balance Arena), com início às 20h45.


Hoje, às 14h, o técnico Gennaro Gattuso dará uma entrevista coletiva antes do primeiro treino, com início às 17h.


  • CHIESA FORA, GATTUSO CHAMA CAMBIAGHI

    Após uma avaliação de suas condições físicas ao chegar ao Centro Técnico Federal, Federico Chiesa foi considerado indisponível para os próximos dois jogos e, em acordo com o clube (o Liverpool, nota do editor), deixou o estágio da Seleção.


    Em seu lugar, foi convocado o jogador do Bologna, Nicolò Cambiaghi.

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  • A CONVOCAÇÃO

    No domingo à noite, os 28 jogadores convocados se reuniram em Coverciano.


    Goleiros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).


    Defensores: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).


    Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).


    Atacantes: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


    Este último compareceu apesar da lesão (lesão musculofascial no adutor direito); Bastoni também está sob observação, enquanto há mais confiança em Mancini. O susto com Tonali já passou.



  • A PROVÁVEL ESCALAÇÃO

    ITÁLIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (Scalvini), Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.


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