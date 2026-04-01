A seleção ideal da GOAL para a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026: Trent Alexander-Arnold e Ollie Watkins estão na lista — mas não há espaço para Phil Foden ou Jordan Henderson

O caminho para a Copa do Mundo de 2026 está quase no fim para a Inglaterra. A próxima vez que os Três Leões se reunirem, será para disputar dois amistosos de preparação nos Estados Unidos, contra a Costa Rica e a Nova Zelândia, antes de estrearem na competição contra a Croácia, no dia 17 de junho. Eles chegarão como um dos favoritos ao título, com a pressão sobre Thomas Tuchel e seus jogadores para finalmente pôr fim a 60 anos de sofrimento.

Não está claro exatamente como Tuchel irá definir sua seleção final para a Copa do Mundo, mas os amistosos de março contra o Uruguai e o Japão provavelmente foram a última chance para alguns jogadores causarem boa impressão, pelo menos em um contexto internacional. Assim sendo, o técnico da Inglaterra certamente já tem uma boa ideia de quais 26 jogadores irá convocar neste verão.

Mas qual seria a sua seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo neste momento? Essa é a questão com a qual 10 redatores e editores do GOAL (Chris Burton, Stephen Darwin, Krishan Davis, Mark Doyle, Richard Martin, Tom Maston, Amee Ruszkai, Joe Strange, Sean Walsh e James Westwood) têm se debruçado nos últimos dias, com cada um montando individualmente os 26 jogadores que escolheria para levar à América do Norte se estivesse no lugar de Tuchel.

Nós compilamos os resultados para montar a seleção ideal da Inglaterra para a Copa do Mundo segundo o GOAL — mas será que acertamos? Confira as escolhas abaixo e nos diga sua opinião nos comentários no final da página...

    Goleiros

    A seleção da GOAL: Jordan Pickford, Dean Henderson e James Trafford.

    Jordan Pickford pode ter tido seus céticos no passado, mas o goleiro do Everton raramente decepcionou a Inglaterra em grandes torneios, e não é surpresa que todos os nossos 10 eleitores o tenham incluído em suas seleções.

    Também foi uma decisão unânime selecionar Dean Henderson como principal reserva de Pickford, após duas temporadas brilhantes do goleiro do Crystal Palace, enquanto oito dos nossos eleitores se convenceram do talento de James Trafford para incluir o jogador do Manchester City como terceira opção, apesar de sua falta de tempo de jogo no Etihad Stadium nesta temporada, após a chegada de Gianluigi Donnarumma.

    Laterais

    Seleção da GOAL: Trent Alexander-Arnold, Lewis Hall, Reece James e Nico O'Reilly.

    Grande parte do debate no início da pausa internacional de março girou em torno da decisão de Tuchel de não convocar Trent Alexander-Arnold, apesar de ter ampliado o elenco para 35 jogadores e de ter que lidar com problemas de lesões na lateral direita. Isso sugere que o jogador do Real Madrid — que disputou apenas 26 minutos pela Inglaterra desde que Tuchel assumiu o comando — não convenceu o técnico inglês quanto à sua forma ou condição física durante uma temporada marcada por lesões na capital espanhola.

    Sete dos nossos eleitores, no entanto, acreditam que a criatividade e o alcance dos passes de Alexander-Arnold podem ser úteis neste verão, e assim ele se junta a Reece James (10 votos) na conquista de uma vaga no avião da GOAL. Os próprios problemas de lesão de James não impediram nossos eleitores de selecionar o capitão do Chelsea, embora reste saber o quanto ele estará pronto para as partidas de estreia dos Três Leões.

    A situação foi bem menos surpreendente quando se tratou da seleção dos nossos laterais-esquerdos, já que Nico O’Reilly, herói do Manchester City na Carabao Cup, provou ser outra escolha unânime, enquanto apenas um dos eleitores não selecionou Lewis Hall após suas impressionantes atuações recentes pelo Newcastle. Ambos também trariam experiência de jogar no meio-campo, adicionando uma camada de versatilidade ao elenco de Tuchel.

    Zagueiros centrais

    A escolha da GOAL: Marc Guehi, Ezri Konsa, Harry Maguire e John Stones

    Certamente há vagas em aberto no centro da defesa da Inglaterra também, embora todos os nossos 10 eleitores tenham votado tanto em Marc Guehi quanto em Ezri Konsa, sugerindo que os zagueiros do Manchester City e do Aston Villa deveriam, no mínimo, estar na seleção.

    Se Guehi e Konsa realmente serão os zagueiros centrais titulares de Tuchel provavelmente dependerá da condição física de John Stones. O veterano do City tem lutado contra lesões nas duas últimas temporadas e fez apenas 15 partidas pelo clube ao longo de 2025-26. Seus únicos jogos desde o início do ano foram na FA Cup, mas se Stones estiver em forma, não há dúvida de que ele continua sendo o principal zagueiro da Inglaterra. Com isso em mente, seis dos nossos eleitores incluíram o jogador de 31 anos em suas seleções.

    O mesmo número, por sua vez, optou por Harry Maguire, parceiro de longa data de Stones na seleção. Veterano de três torneios anteriores, Maguire tem chamado a atenção desde que conquistou seu lugar de volta na escalação do Manchester United sob o comando de Michael Carrick, e embora Tuchel tenha sido direto ao afirmar onde colocaria Maguire em sua hierarquia pessoal, sua experiência e liderança ainda podem torná-lo uma peça fundamental da seleção final, caso seja convocado.

    Meio-campistas

    Seleção da GOAL: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Declan Rice, Morgan Rogers e Adam Wharton.

    Não é surpresa que Declan Rice tenha recebido o máximo de 10 votos da nossa equipe, já que o meio-campista do Arsenal se tornou um dos melhores jogadores da sua posição no futebol mundial nos últimos anos. Ele foi acompanhado por uma seleção unânime de Jude Bellingham e Cole Palmer, ambos com capacidade de serem decisivos para Tuchel durante o torneio.

    Isso não quer dizer que nenhum dos dois tenha vaga garantida no time titular, dada a preferência de Tuchel por Morgan Rogers como camisa 10 em seu esquema 4-2-3-1, e todos os nossos eleitores, com exceção de um, incluíram o jogador do Aston Villa em sua seleção final. O mesmo número escolheu tanto Elliot Anderson quanto Adam Wharton, com a estrela do Nottingham Forest provavelmente levando vantagem sobre o meia do Crystal Palace na disputa por uma vaga de titular ao lado de Rice no centro do meio-campo da Inglaterra.

    O grupo do meio-campo é completado por Kobbie Mainoo (sete votos), cujo retorno ao Manchester United chegou bem a tempo de forçar sua volta aos planos de Tuchel, e Eberechi Eze (seis votos), que oferece versatilidade vital apesar de uma temporada de estreia mista como jogador do Arsenal.

    Ponta

    Seleção da GOAL: Jarrod Bowen, Anthony Gordon, Noni Madueke, Marcus Rashford e Bukayo Saka

    Bukayo Saka tem sido uma presença constante na equipe titular da Inglaterra desde que surgiu na cena internacional na Euro 2020 e, apesar de não ter tido a melhor temporada individual de sua carreira no Arsenal, o ponta ainda recebeu votos de todos os 10 membros da equipe da GOAL para o nosso time.

    Esse número foi igualado por Marcus Rashford, que tem sido um pilar da equipe de Tuchel nos últimos 12 meses, e embora sua forma pelo Barcelona tenha diminuído um pouco após um forte primeiro semestre da temporada, o jogador emprestado pelo Manchester United parece ter lugar garantido na seleção. Ele provavelmente disputará com Anthony Gordon uma vaga no time titular, e a estrela do Newcastle só não foi escolhida por um dos nossos 10 votantes.

    Nossas opções nas laterais são completadas por Jarrod Bowen, do West Ham, e Noni Madueke, companheiro de Saka no Arsenal, ambos com cinco votos como alternativas para a lateral direita.

    Atacantes

    A escolha da GOAL: Harry Kane e Ollie Watkins

    Outra escolha consensual e nada surpreendente, Harry Kane chegará à Copa do Mundo na melhor forma de sua carreira e, potencialmente, como favorito ao Ballon d'Or, após uma temporada soberba pelo Bayern de Munique que ainda pode terminar com ele conquistando a tríplice coroa, além de estabelecer recordes de gols marcados.

    Quem será o reserva do capitão da Inglaterra, no entanto, é muito menos certo, com vários candidatos tendo sido convocados por Tuchel ao longo do último ano. Um dos que ficaram de fora da convocação de março foi Ollie Watkins, mas depois que outros não conseguiram impressionar, o atacante do Aston Villa conseguiu acumular nove votos do nosso painel para se juntar a Kane na seleção.

    Ausências notáveis

    No total, 19 jogadores que receberam votos não foram selecionados por um número suficiente de membros da nossa equipe para integrarem o time ideal da GOAL, sendo talvez os mais notáveis Phil Foden e Jordan Henderson.

    Tuchel utilizou Foden em diversas funções, inclusive como falso nove, durante sua gestão, mas a falta de forma do meio-campista do Manchester City, tanto pelo clube quanto pela seleção, provavelmente pesou contra ele. Henderson, por sua vez, foi surpreendentemente convocado por Tuchel em março passado e tem sido um contribuidor regular desde então, mas a experiência do veterano não foi suficiente para lhe render os votos necessários para o nosso time ideal.

    Outros que ficaram de fora incluíram Ben White, que fez um retorno que ganhou as manchetes após mais de três anos de ausência durante os amistosos de março, e a dupla defensiva do Newcastle, Dan Burn e Tino Livramento. Ivan Toney, por sua vez, foi o único outro atacante puro a receber mais do que um único voto, atrás de Kane e Watkins.

    Jogadores não selecionados: Dan Burn, Jordan Henderson, Tino Livramento (três votos cada); Rio Ngumoha, Jarell Quansah, Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, Ivan Toney (dois votos); Jarrad Branthwaite, Levi Colwill, Kiernan Dewsbury-Hall, Phil Foden, James Garner, Morgan Gibbs-White, Myles Lewis-Skelly, Alex Scott, Dominic Solanke, Danny Welbeck, Ben White (um voto).