A seleção holandesa enfrenta uma tarefa extremamente difícil: eis o que podemos esperar da máquina de guerra japonesa

O fato de o Japão sofrer tão poucos gols não é por acaso: tudo começa com uma sólida organização defensiva. O Japão joga de forma compacta e disciplinada, alternando períodos de alta pressão com fases em que se posiciona coletivamente atrás da bola.

Defensivamente, Moriyasu posiciona sua equipe geralmente em um 5-2-3, no qual os laterais avançam para cobrir quando os zagueiros adversários sobem e ameaçam receber a bola, como mostrado no exemplo abaixo.

O atacante tem a tarefa de cobrir a linha de passe para o meio-campista controlador, enquanto os dois atacantes ao seu lado se posicionam para dentro e — sempre que possível — mantêm a pressão sobre os zagueiros centrais. Com esse compacto 5-2-3, o Japão tenta fechar o eixo para bloquear a rota mais perigosa para o gol. Assim, os adversários precisam jogar com paciência ao redor do bloco.

Se um adversário passar a bola para o lateral livre, um dos laterais da equipe avança para recebê-la e afastá-la. Assim, eles tentam forçar a bola de volta para a defesa, após o que a equipe pode avançar para pressionar mais adiante no campo.

Youtube: British Elite Scout

Youtube: British Elite Scout

Nos exemplos acima, é possível ver como o Japão mantém a organização compacta e, na verdade, força a Inglaterra para as laterais, para então poder pressionar. A Inglaterra jogou esta partida em um ritmo bastante lento, o que fez com que o Japão praticamente não enfrentasse dificuldades. Certamente o meio-campo, com jogadores criativos como Anthony Gordon, Phil Foden e Cole Palmer, mal tocou na bola. A seleção holandesa também terá que estar atenta a isso.

Especialmente na última imagem, vê-se que Foden fica livre, mas que a linha de passe é fechada. Com isso, Foden praticamente não foi alcançado durante toda a partida. No entanto, se o jogador do Manchester City decidisse avançar para uma posição mais alta no campo, ele poderia ser facilmente marcado por um zagueiro central na defesa de cinco. Esse é o mesmo problema que a seleção holandesa frequentemente enfrenta contra adversários que jogam com cinco defensores. Como a seleção holandesa, na verdade, também joga com cinco atacantes no ataque, é fácil fazer uma marcação homem a homem.

Abaixo, pode-se ver qual é o objetivo da seleção japonesa. O Japão espera cortar todas as linhas de passe para a frente, após o que ou os laterais ficam livres — e podem ser pressionados — ou a bola precisa voltar totalmente para trás. Isso é um sinal para a equipe avançar em bloco e pressionar mais adiante no campo.