“A seleção fica melhor sem ele!” – Cristiano Ronaldo é instado a “se afastar” e aceitar um papel como reserva para que Portugal “chegue longe” na Copa do Mundo de 2026

A partida de estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026, um empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, reacendeu imediatamente o debate de longa data sobre o lugar de Ronaldo no time titular. Apesar de ser o maior artilheiro da história do futebol internacional, seu desempenho na estreia do Grupo K gerou uma onda de críticas tanto dos torcedores quanto dos comentaristas.

Boateng, que já jogou por alguns dos maiores clubes da Europa, incluindo o AC Milan e o Barcelona, não mediu palavras ao avaliar a situação atual. Em entrevista à SBS Sport, o ex-jogador da seleção de Gana sugeriu que o jogador de 41 anos é agora um obstáculo para o jogo ofensivo fluido da equipe e deveria considerar assumir um papel menos proeminente pelo bem da seleção.