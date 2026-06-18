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“A seleção fica melhor sem ele!” – Cristiano Ronaldo é instado a “se afastar” e aceitar um papel como reserva para que Portugal “chegue longe” na Copa do Mundo de 2026
Boateng pede que Ronaldo seja deixado de fora
A partida de estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026, um empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, reacendeu imediatamente o debate de longa data sobre o lugar de Ronaldo no time titular. Apesar de ser o maior artilheiro da história do futebol internacional, seu desempenho na estreia do Grupo K gerou uma onda de críticas tanto dos torcedores quanto dos comentaristas.
Boateng, que já jogou por alguns dos maiores clubes da Europa, incluindo o AC Milan e o Barcelona, não mediu palavras ao avaliar a situação atual. Em entrevista à SBS Sport, o ex-jogador da seleção de Gana sugeriu que o jogador de 41 anos é agora um obstáculo para o jogo ofensivo fluido da equipe e deveria considerar assumir um papel menos proeminente pelo bem da seleção.
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“Uma equipe melhor sem ele”
Boateng argumentou que a presença do astro do Al-Nassr cria uma gravidade tática prejudicial, na qual os companheiros se sentem obrigados a procurá-lo em todas as oportunidades. “Posso ser sincero? Ronaldo, se fosse um verdadeiro jogador de equipe, se afastaria e deixaria os jovens brilharem”, afirmou Boateng durante sua participação na televisão, destacando a pressão que sua presença exerce sobre o elenco.
Ele ainda explicou por que a Seleção poderia se sair melhor na ausência dele, acrescentando: “Portugal é um time melhor sem ele. Há muita pressão quando ele está no meio, porque todo mundo quer passar a bola para ele.” Essa opinião ecoa os debates observados durante o Catar 2022, quando o melhor desempenho ofensivo de Portugal ocorreu justamente quando Ronaldo começou no banco contra a Suíça.
A sub-solução de impacto
Embora sua crítica tenha sido contundente, Boateng insistiu que continua sendo um “grande fã” das conquistas de Ronaldo em sua ilustre carreira. No entanto, ele acredita que as realidades do envelhecimento significam que Roberto Martinez deve utilizar seu capitão com mais moderação para que Portugal consiga avançar nas fases finais do torneio na América do Norte.
“Se Portugal quiser ter uma chance de chegar longe, acredito que Ronaldo deva dar um passo à parte. Deixe os outros jogarem e entre nos últimos 15 a 20 minutos para garantir aquele resultado decisivo com sua atuação”, sugeriu Boateng. Ele reforçou seu argumento observando que o pentacampeão da Bola de Ouro “não é mais o mesmo jogador” devido à sua idade.
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Ronaldo enfrenta dificuldades em participação histórica
Apesar de ter entrado para a história como o jogador de linha mais velho a ser titular em uma partida da Copa do Mundo, aos 41 anos e 132 dias, Ronaldo teve um desempenho notavelmente discreto contra a República Democrática do Congo. De acordo com a Opta, ele registrou apenas 25 toques na bola durante os 90 minutos — seu menor número já registrado em uma partida de grande torneio em que jogou os 90 minutos completos. Além disso, o experiente atacante terminou a partida sem um único chute a gol pela sexta vez em toda a sua extensa carreira na Copa do Mundo.
Apesar das críticas crescentes e do desempenho apático de Ronaldo, Martínez rapidamente saiu em defesa de seu craque. Espera-se que ele mantenha sua vaga quando Portugal enfrentar o Uzbequistão na segunda rodada.