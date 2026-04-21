A Seleção Feminina dos EUA mantém a segunda posição no último Ranking Mundial Feminino da FIFA

A Seleção Feminina dos Estados Unidos mantém a segunda posição no último Ranking Mundial Feminino da FIFA, enquanto a Inglaterra subiu para o terceiro lugar após uma recente vitória sobre a Espanha, que permanece na liderança.

A última edição do ranking foi divulgada em agosto, com as únicas mudanças sendo a Inglaterra subindo uma posição para o terceiro lugar, a Alemanha caindo uma posição para o quarto e o Japão subindo três posições para o quinto.

A Seleção Feminina dos EUA teve um saldo de 2 vitórias e 1 derrota nas partidas mais recentes contra a Nadeshiko. Entre as equipes no top 10, o Japão foi o que mais subiu no ranking.