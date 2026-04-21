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A Seleção Feminina dos EUA mantém a segunda posição no último Ranking Mundial Feminino da FIFA
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A Seleção Feminina dos EUA mantém a segunda posição no último Ranking Mundial Feminino da FIFA
A Seleção Feminina dos Estados Unidos mantém a segunda posição no último Ranking Mundial Feminino da FIFA, enquanto a Inglaterra subiu para o terceiro lugar após uma recente vitória sobre a Espanha, que permanece na liderança.
A última edição do ranking foi divulgada em agosto, com as únicas mudanças sendo a Inglaterra subindo uma posição para o terceiro lugar, a Alemanha caindo uma posição para o quarto e o Japão subindo três posições para o quinto.
A Seleção Feminina dos EUA teve um saldo de 2 vitórias e 1 derrota nas partidas mais recentes contra a Nadeshiko. Entre as equipes no top 10, o Japão foi o que mais subiu no ranking.
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A disputa pelo topo da tabela continua acirrada
Em outras posições do ranking, o Canadá e a Holanda subiram uma posição cada, garantindo lugares entre as 10 primeiras.
A diferença de pontos no topo da tabela é de apenas 28,44, com a seleção feminina dos EUA ficando atrás da Espanha com 2.054,65 pontos, contra 2.083,09 da Espanha.
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Como os rankings são calculados
“As seleções são classificadas ‘de acordo com um valor que reflete sua força real. É possível, portanto, obter muitas informações sobre o valor da classificação, ou pontos de classificação, de uma seleção’”, afirma a FIFA em seu site.
Os principais critérios que determinam a classificação são:
Resultado da partida
Jogo em casa x fora de casa, ou em campo neutro
Importância da partida
Diferença no WWR entre as equipes
Outras grandes mudanças em relação ao ranking anterior incluem a RPDC saindo do top 10 para a 11ª posição, a Holanda entrando no top 10 e a maior subida no ranking pertencendo à Samoa Americana, que subiu 17 posições. O Suriname teve a maior queda, recuando 14 posições.
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E agora?
A próxima edição do ranking será publicada em 16 de junho de 2026.