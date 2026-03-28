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A seleção brasileira sofre um revés com a lesão de Vinícius Júnior, já que o atacante do Real Madrid não participou do treino antes do confronto contra a Croácia
A fadiga muscular deixa o camisa 10 da Seleção fora de ação
A Seleção enfrenta uma espera angustiante quanto à condição física de Vinicius Jr. antes do confronto desta terça-feira contra a Croácia no Camping World Stadium. O jogador de 25 anos não participou do treino coletivo no sábado, permanecendo na academia para realizar um trabalho de recuperação especializado enquanto seus companheiros de equipe treinavam em campo, em Orlando.
De acordo com a ESPN, o atacante reclamou de desconforto muscular após a recente derrota do Brasil para a França. Embora as avaliações médicas iniciais realizadas recentemente não tenham revelado uma lesão grave, o problema foi classificado como fadiga muscular. A decisão de mantê-lo fora do treino completo foi uma medida de precaução tomada pela comissão médica para evitar agravar o problema.
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Ancelotti enfrenta uma crescente dor de cabeça na escolha do time
A possível ausência de Vinicius Jr. vem somar-se a uma lista crescente de complicações para o técnico Carlo Ancelotti. O italiano já viu seu elenco ficar reduzido após as saídas de Wesley e Raphinha, ambos oficialmente retirados da lista após sofrerem lesões durante a pausa para os jogos internacionais. Com a presença do craque do Real Madrid agora em dúvida, as opções de ataque estão ficando cada vez mais limitadas.
Apesar dos contratempos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) continua otimista quanto a um rápido retorno de seu craque. A posição oficial é que o jogador deve retornar aos treinos normais no domingo. No entanto, sua capacidade de ser titular na partida contra os finalistas da Copa do Mundo de 2018 continua sob forte escrutínio, enquanto a comissão técnica monitora sua reação ao aumento da carga física nas próximas 48 horas.
Mudanças táticas e reforços defensivos
Em notícias mais positivas para a Seleção, o experiente zagueiro Marquinhos voltou a treinar normalmente após ter ficado de fora da partida contra a França. Ele participou da sessão sem restrições, dando um impulso muito necessário à defesa. Ancelotti aproveitou a sessão para testar várias combinações defensivas, escalando inicialmente uma linha de quatro formada por Danilo, Bremer, Leo Pereira e Douglas Santos, antes de Marquinhos substituir Bremer.
A formação do meio-campo também contou com Casemiro ao lado de Andrey Santos, sugerindo a estrutura que o Brasil poderia empregar caso precise ser mais compacto contra a técnica seleção croata. Com 23 jogadores atualmente no elenco, incluindo três goleiros, o foco mudou para encontrar uma escalação equilibrada que possa compensar a possível falta da velocidade explosiva de Vinícius na ala esquerda.
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Últimos preparativos para o amistoso em Orlando
O Brasil enfrentará a Croácia na terça-feira. A partida é uma parte essencial do ciclo de preparação da equipe, mas o foco mudou quase que totalmente para a sala de tratamento. Ancelotti optou por não convocar substitutos para os atacantes lesionados, com exceção do jovem zagueiro Vitor Reis, o que significa que o elenco atual terá de dar um passo à frente caso o camisa 10 não esteja disponível.