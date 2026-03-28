A seleção brasileira sofre um revés com a lesão de Vinícius Júnior, já que o atacante do Real Madrid não participou do treino antes do confronto contra a Croácia

A Seleção enfrenta uma espera angustiante quanto à condição física de Vinicius Jr. antes do confronto desta terça-feira contra a Croácia no Camping World Stadium. O jogador de 25 anos não participou do treino coletivo no sábado, permanecendo na academia para realizar um trabalho de recuperação especializado enquanto seus companheiros de equipe treinavam em campo, em Orlando.

De acordo com a ESPN, o atacante reclamou de desconforto muscular após a recente derrota do Brasil para a França. Embora as avaliações médicas iniciais realizadas recentemente não tenham revelado uma lesão grave, o problema foi classificado como fadiga muscular. A decisão de mantê-lo fora do treino completo foi uma medida de precaução tomada pela comissão médica para evitar agravar o problema.