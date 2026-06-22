A seleção argentina se une em torno de Lionel Messi, enquanto Lionel Scaloni se pronuncia sobre notícias falsas a respeito do pai do astro do Inter Miami

A família Messi esclareceu posteriormente que Jorge está em tratamento médico e se recuperando bem. Antes do confronto da Argentina com a Áustria em Arlington, no Texas, Scaloni agiu rapidamente para dissipar as especulações e manter o foco no futebol. Em declarações antes da partida contra a Áustria, Scaloni enfatizou a importância da união dentro da seleção argentina.

“Estamos bem. Estamos prontos para enfrentar a partida de amanhã”, disse Scaloni, segundo aESPN. “Acreditamos firmemente que é o grupo que supera tanto as situações boas quanto as ruins. Sabemos que é sempre melhor estar com um amigo. É isso que todos nós sentimos, e ele também deve sentir o mesmo. Não quero acrescentar mais nada sobre esse assunto; estamos preparados para a partida.”