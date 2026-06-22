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A seleção argentina se une em torno de Lionel Messi, enquanto Lionel Scaloni se pronuncia sobre notícias falsas a respeito do pai do astro do Inter Miami
A Argentina deixou as distrações de lado antes do confronto contra a Áustria
Os preparativos da Argentina para sua segunda partida do Grupo J foram interrompidos por notícias falsas alegando que Jorge, pai do capitão Messi, havia falecido. As notícias causaram grande repercussão na Argentina, e um apresentador de televisão teria se demitido após a divulgação da informação incorreta.
- AFP
Scaloni destaca a força do grupo
A família Messi esclareceu posteriormente que Jorge está em tratamento médico e se recuperando bem. Antes do confronto da Argentina com a Áustria em Arlington, no Texas, Scaloni agiu rapidamente para dissipar as especulações e manter o foco no futebol. Em declarações antes da partida contra a Áustria, Scaloni enfatizou a importância da união dentro da seleção argentina.
“Estamos bem. Estamos prontos para enfrentar a partida de amanhã”, disse Scaloni, segundo aESPN. “Acreditamos firmemente que é o grupo que supera tanto as situações boas quanto as ruins. Sabemos que é sempre melhor estar com um amigo. É isso que todos nós sentimos, e ele também deve sentir o mesmo. Não quero acrescentar mais nada sobre esse assunto; estamos preparados para a partida.”
Apresentador de TV pede demissão após erro na transmissão
A polêmica surgiu depois que Florencia Pena, apresentadora da Luzu TV, noticiou erroneamente a morte do pai de Messi durante uma transmissão ao vivo. A notícia rapidamente se tornou viral, causando imensa angústia à família, justamente quando Messi iniciava sua sexta participação na Copa do Mundo. Pena acabou se demitindo do cargo, alegando que havia recebido informações incorretas da equipe de produção por meio do fone de ouvido.
As consequências do incidente foram graves, e a emissora tomou medidas disciplinares imediatas contra os envolvidos. O produtor Nicolás Occhiato confirmou que vários funcionários foram demitidos após o erro.
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A Argentina agora se concentra no confronto contra a Áustria
A Argentina buscará garantir mais uma vitória contra a Áustria e se classificar para as oitavas de final, após ter derrotado a Argélia por 3 a 0 em sua primeira partida da fase de grupos, graças a um hat-trick de Messi. Scaloni espera um confronto difícil contra um adversário agressivo e bem organizado, e também estará atento à forma como sua equipe se sairá quando for forçada a passar por períodos sem a posse de bola.
“A Áustria é um adversário difícil, com jogadores muito bons”, admitiu Scaloni. “Eles pressionam bem, são uma equipe direta e tiveram uma ótima campanha nas eliminatórias. É uma equipe a ser levada a sério. Será uma partida complicada. Ambas as equipes venceram, e isso pode render um grande espetáculo. Vai ser difícil, vai ser duro.”