Getty Images Sport
Traduzido por
A seleção argentina dá as costas à cerimônia de entrega do troféu da Copa do Mundo da Espanha em um ato considerado “sem classe”, enquanto gritos em homenagem a Lionel Messi ecoam durante a entrega da Bola de Ouro a Rodri
Os ânimos se exaltam após uma final dramática
A Espanha garantiu uma vitória por 1 a 0 na prorrogação sobre a Argentina graças a Ferran Torres, mas os momentos finais da final da Copa do Mundo foram ofuscados por cenas de tensão. A frustração da Albiceleste transbordou após o apito final. A seleção sul-americana perdeu a disciplina após a derrota, e Leandro Paredes recebeu um cartão vermelho após a partida, em consequência de uma briga com Eric Garcia e Gavi.
A tensão continuou durante a cerimônia de entrega de medalhas. A Espanha formou uma guarda de honra para Lionel Messi e seus companheiros de equipe enquanto eles recebiam suas medalhas de prata, mas a Argentina não retribuiu o gesto. Em vez disso, a equipe caminhou para o outro lado do campo enquanto a Espanha se preparava para erguer o troféu.
- Getty Images News
Comentaristas condenam a atitude da Argentina
E não foi só isso: quando Rodri recebeu a Bola de Ouro, a torcida argentina também gritou o nome de Messi. Os incidentes geraram fortes críticas após a partida, e a conduta da Argentina se tornou um dos principais assuntos em pauta, ao lado da vitória da Espanha.
O comentarista Adrian Durham disse na talkSPORT: “Sim, sem classe alguma. Eles foram absolutamente chocantes. Foram uma vergonha total aqui hoje. Achamos que os torcedores foram brilhantes. Mas mesmo durante a cerimônia de entrega do troféu, e também quando Rodri subiu para receber o prêmio de melhor jogador do torneio, os torcedores estavam gritando o nome de Messi e também cantando ‘Argentina’. Eles simplesmente não conseguem aceitar que a Argentina tenha sido derrotada na final da Copa do Mundo.”
Dúvidas sobre a trajetória da Albiceleste até a final
Durham também questionou a trajetória da Argentina até a final, sugerindo que a seleção havia se beneficiado de circunstâncias favoráveis durante o torneio.
“A Argentina é uma vergonha total para o futebol, uma vergonha para a Copa do Mundo. Na verdade, eles têm sido uma vergonha o tempo todo, com exceção daqueles 20 minutos contra a Inglaterra”, acrescentou.
“Ficou no grupo mais fácil da história da Copa do Mundo, teve trabalho nas eliminatórias contra Cabo Verde, precisou que o Egito perdesse uma vitória certa para passar para as quartas, onde a Suíça deu um tiro no próprio pé com um cartão vermelho desnecessário.
“A Inglaterra, nas semifinais, estava dominando, mas entregou a vitória de bandeja para a Argentina, que chegou à final e se envergonhou totalmente. Vamos admitir: a Argentina teve uma série ridícula de decisões a seu favor neste torneio.”
- Getty
A Argentina enfrenta um inquérito disciplinar
Espera-se que as repercussões da final levem a um maior escrutínio da conduta da Argentina, após um torneio que terminou com vários incidentes disciplinares. Os acontecimentos na final, somados à polêmica anterior envolvendo a faixa das Malvinas, garantem que o foco continuará voltado tanto para o comportamento da Albiceleste quanto para sua trajetória até a final da Copa do Mundo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.