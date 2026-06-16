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Argentina youth GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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A seleção argentina, cada vez mais envelhecida, precisa confiar nos jovens para garantir que Lionel Messi tenha uma despedida perfeita da Copa do Mundo

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Argentina
Copa do Mundo
L. Messi
N. Paz
V. Barco
L. Scaloni
Especiais e Opinião
Argentina x Argélia

O histórico de Lionel Scaloni como técnico da Argentina é impecável. Três torneios, três troféus conquistados, com o triunfo da Albiceleste na Copa do Mundo de 2022 intercalado entre vitórias consecutivas na Copa América em 2021 e 2024. Para um técnico em sua primeira experiência como treinador, isso é algo sem precedentes.

Ganhar duas Copas do Mundo consecutivas não seria algo sem precedentes, mas é um feito extremamente raro. A Itália conseguiu isso nos primórdios do torneio, em 1934 e 1938, mas, desde então, apenas o Brasil — inspirado por um jovem Pelé — conseguiu defender o título, tendo-o feito em 1962, após conquistá-lo pela primeira vez quatro anos antes.

Na verdade, pelo menos nos últimos tempos, ter sucesso em uma Copa do Mundo como atual campeão tem se mostrado realmente muito difícil. A França em 2022 tornou-se apenas a segunda atual campeã desde a virada do século a conseguir passar da fase de grupos, já que Alemanha (2018), Espanha (2014), Itália (2010) e a própria França (2002) foram todas eliminadas logo na primeira fase. A equipe de Didier Deschamps, é claro, chegou à final — algo que não acontecia com os vencedores do torneio anterior desde o Brasil em 1998.

A natureza mais flexível do novo formato com 48 seleções, combinada com um sorteio favorável, significa que é improvável que a Argentina tenha o mesmo destino em 2026 — então, será que Scaloni conseguirá dar continuidade ao seu notável sucesso e arquitetar mais uma campanha rumo ao prêmio máximo do futebol internacional? Para isso, ele talvez precise supervisionar uma transição no meio do torneio para a próxima geração de estrelas da Albiceleste.

  • Argentina 2022Getty Images

    Rostos conhecidos

    A Argentina chegou ao seu centro de treinamento em Kansas City com praticamente o mesmo grupo de jogadores que conquistou o título no Catar há três anos e meio. Dezessete dos 26 convocados integraram a seleção de 2022, enquanto apenas Ángel Di María, que se aposentou da seleção após ser eleito o Melhor Jogador da Partida na final da Copa América de 2024, está ausente entre os 11 titulares que enfrentaram a França em Lusail.

    Isso demonstra a notável consistência na seleção de jogadores que tem sustentado a era de sucesso de Scaloni. Dezesseis jogadores de sua atual equipe fizeram parte do grupo que conquistou seu primeiro título como técnico, a Copa América de 2021. Em contrapartida, apenas 11 jogadores da seleção brasileira de cinco anos atrás estão na América do Norte, incluindo três goleiros, enquanto a Inglaterra manteve apenas nove jogadores desde sua campanha até a final da Eurocopa naquele mesmo verão.


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  • Emiliano Martinez Argentina 2026Getty Images

    A velhice se aproxima

    E embora essa familiaridade entre os jogadores tenha permitido que a seleção argentina construísse um vínculo fraternal ao longo dos últimos cinco anos, a preocupação agora é que a idade possa estar prestes a pesá-los no pior momento possível.

    Nove membros da equipe já passaram dos 30 anos, incluindo titulares importantes como Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul e, é claro, Lionel Messi, que completará 39 anos durante sua sexta Copa do Mundo, um recorde.

    No outro extremo do espectro, apenas três jogadores — Giuliano Simeone, Valentín Barco e Nico Paz — têm menos de 25 anos, depois que nomes como Franco Mastantuono e Alejandro Garnacho foram preteridos.

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    Quilômetros percorridos

    Além de uma média de idade superior a 29 anos, há também preocupações sobre o quanto de energia restam em alguns dos principais jogadores de Scaloni após alguns anos de ritmo intenso. Além da Copa América de 2024, 11 de seus jogadores participaram do Mundial de Clubes no verão passado, o que significa que, para alguns, as últimas três temporadas foram ininterruptas.

    Desde o início da temporada 2024-25, o meio-campista-chave Enzo Fernández e o craque Julian Álvarez disputaram 121 partidas cada um, entre clube e seleção. Talvez não deva ser surpresa, então, que Álvarez tenha precisado de cuidados especiais nas últimas semanas da temporada do Atlético de Madrid enquanto lidava com um problema no tornozelo, e seria um choque se a quilometragem percorrida por Fernández não o afetasse em algum momento, apesar de ele estar em excelente forma física aos 25 anos.

    Certamente, a quantidade de quilômetros nas pernas de Alexis Mac Allister parece ter contribuído para sua dramática queda de rendimento. Apesar de não ter participado do Mundial de Clubes, o meio-campista do Liverpool ainda conseguiu acumular 119 partidas pelo clube e pela seleção nas duas últimas temporadas, e deve ser titular na estreia da Argentina contra a Argélia na terça-feira. Mas, se suas atuações na Premier League nos últimos nove meses servirem de referência, ele certamente ficará sob rédea curta antes que Scaloni seja forçado a agir.

    Em entrevista à TalkSport após criticar Mac Allister nas redes sociais durante a derrota do Liverpool para o Manchester City em fevereiro, o ex-ponta dos Reds Jermaine Pennant disse: “Eu estava assistindo ao jogo e fiquei frustrado, então twittei… Eu estava com raiva. Era uma raiva construtiva… Eu mencionei isso: ‘depois da sua lesão na pré-temporada, você voltou como uma sombra do que você é; parece que suas pernas não estão mais lá’. Naquele jogo [contra o City], ele foi literalmente um espectador, não entrou de verdade na partida e foi isso que eu mencionei, foi uma observação.”

  • Argentina Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mantendo a fé

    Sem restrições, Scaloni está mais uma vez pronto para depositar sua confiança no núcleo do time que, sob sua orientação, ainda não decepcionou em torneios. Sete dos jogadores que foram titulares na final de 2022 devem estar novamente na escalação no Arrowhead Stadium contra a Argélia — e esse número poderia ter chegado a dez se Alvarez, Nicolás Tagliafico e Nahuel Molina não tivessem chegado ao torneio se recuperando de pequenas lesões.

    Nomes como Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Fernández, De Paul, Mac Allister e Messi devem retomar suas funções, com o artilheiro da Copa América de 2024, Lautaro Martínez, substituindo Álvarez no ataque. Esta é uma equipe que sabe vencer — mas será que Scaloni precisa correr alguns riscos e confiar nos membros mais jovens do elenco para que a Argentina chegue longe mais uma vez?

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Oportunidades de mudança

    A aversão de Scaloni ao risco fica evidente na escolha do lateral-esquerdo para a partida contra a Argélia. Com Tagliafico fora de jogo, seria de se esperar que Barco entrasse na escalação após algumas atuações impressionantes nos últimos amistosos.

    O jogador do Strasbourg, que atua na lateral esquerda e deve se transferir para o Chelsea neste verão, marcou gols em duas das últimas três partidas da Argentina, embora tenha jogado um pouco mais à frente. Barco, no entanto, é um lateral-esquerdo de ofício, e a energia do jogador de 21 anos daria a esta seleção argentina envelhecida um dinamismo extra em uma de suas laterais.

    Em vez disso, Scaloni deve confiar a Lisandro Martínez, do Manchester United, a tarefa de marcar o veterano craque da Argélia, Riyad Mahrez. Martínez é certamente mais sólido defensivamente do que Barco, mas suas origens como zagueiro central significam que é improvável que ele seja tão ousado no contra-ataque.

    Simeone, por sua vez, deve começar a partida de estreia, mas em uma função pouco familiar para ele: lateral-direito. Tanto Molina quanto Gonzalo Montiel estão se recuperando de lesões recentes e, portanto, Simeone deve assumir a posição até que um ou ambos estejam prontos para jogar mais do que alguns minutos saindo do banco.

  • Nico Paz Argentina 2026Getty Images

    O caso de Paz

    O maior debate em relação à renovação da seleção argentina, no entanto, gira em torno de Paz, o jogador de 21 anos que brilhou no futebol italiano nas duas últimas temporadas com suas atuações pelo Como.

    Aprendendo sob o comando de Cesc Fàbregas, Paz marcou 13 gols e deu sete assistências na última temporada, ajudando a garantir o quarto lugar e a classificação para a Liga dos Campeões de um time que só conseguiu o acesso em 2024. Ele foi eleito o Melhor Meio-campista na premiação de fim de temporada da Série A, e acredita-se que o Real Madrid ativará a cláusula de recompra no contrato do jovem neste verão.

    A visão de passe de Paz, a disposição para arriscar com a bola nos pés e a exuberância juvenil contrastam fortemente com o tipo de desempenho que Mac Allister, por exemplo, vem apresentando ultimamente. E embora pareça que ele terá que se contentar com um lugar no banco no início — em parte devido a uma pequena lesão no joelho com a qual vem lidando —, Scaloni deve estar aberto a introduzir sangue novo caso as coisas não estejam dando certo.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Dar uma corrida

    Scaloni já fez isso antes: sua decisão de escalar Fernández, então com 21 anos, no meio da fase de grupos no Catar foi uma escolha que mudou o rumo do torneio. E embora sua lealdade para com aqueles que já deram resultados para ele seja admirável, se ele quiser chegar a quatro vitórias em quatro jogos, provavelmente terá de tomar decisões difíceis, especialmente porque o caminho da Argentina até a final pode ser traiçoeiro.

    Caso vença o Grupo J à frente da Argélia, Áustria e Jordânia, a Albiceleste enfrentará o segundo colocado do Grupo H — possivelmente a Espanha, embora seja mais provável que seja o Uruguai — nas oitavas de final. Se vencer essa partida, seguirá para uma partida mais tranquila nas oitavas de final contra o segundo colocado do Grupo D (atualmente a Austrália) ou do Grupo G (provavelmente Bélgica, Egito ou Irã).

    No entanto, as coisas ficariam bem mais difíceis nas quartas de final, com Portugal como atual favorito para enfrentar a Argentina nas quartas, se as colocações se mantiverem, criando um confronto dramático entre Messi e Cristiano Ronaldo naquela que é quase certamente a última Copa do Mundo de ambos.

    Nessa altura, espera-se que Scaloni já saiba qual é a sua melhor equipe, para que possa tentar dar a Messi a melhor despedida possível. Há uma boa chance de que isso inclua um ou dois dos membros mais jovens do seu elenco.


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