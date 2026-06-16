A seleção argentina, cada vez mais envelhecida, precisa confiar nos jovens para garantir que Lionel Messi tenha uma despedida perfeita da Copa do Mundo

Além de uma média de idade superior a 29 anos, há também preocupações sobre o quanto de energia restam em alguns dos principais jogadores de Scaloni após alguns anos de ritmo intenso. Além da Copa América de 2024, 11 de seus jogadores participaram do Mundial de Clubes no verão passado, o que significa que, para alguns, as últimas três temporadas foram ininterruptas.

Desde o início da temporada 2024-25, o meio-campista-chave Enzo Fernández e o craque Julian Álvarez disputaram 121 partidas cada um, entre clube e seleção. Talvez não deva ser surpresa, então, que Álvarez tenha precisado de cuidados especiais nas últimas semanas da temporada do Atlético de Madrid enquanto lidava com um problema no tornozelo, e seria um choque se a quilometragem percorrida por Fernández não o afetasse em algum momento, apesar de ele estar em excelente forma física aos 25 anos.

Certamente, a quantidade de quilômetros nas pernas de Alexis Mac Allister parece ter contribuído para sua dramática queda de rendimento. Apesar de não ter participado do Mundial de Clubes, o meio-campista do Liverpool ainda conseguiu acumular 119 partidas pelo clube e pela seleção nas duas últimas temporadas, e deve ser titular na estreia da Argentina contra a Argélia na terça-feira. Mas, se suas atuações na Premier League nos últimos nove meses servirem de referência, ele certamente ficará sob rédea curta antes que Scaloni seja forçado a agir.

Em entrevista à TalkSport após criticar Mac Allister nas redes sociais durante a derrota do Liverpool para o Manchester City em fevereiro, o ex-ponta dos Reds Jermaine Pennant disse: “Eu estava assistindo ao jogo e fiquei frustrado, então twittei… Eu estava com raiva. Era uma raiva construtiva… Eu mencionei isso: ‘depois da sua lesão na pré-temporada, você voltou como uma sombra do que você é; parece que suas pernas não estão mais lá’. Naquele jogo [contra o City], ele foi literalmente um espectador, não entrou de verdade na partida e foi isso que eu mencionei, foi uma observação.”