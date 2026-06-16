A seleção argentina, cada vez mais envelhecida, precisa confiar nos jovens para garantir que Lionel Messi tenha uma despedida perfeita da Copa do Mundo

Ganhar duas Copas do Mundo consecutivas não seria algo sem precedentes, mas é um feito extremamente raro. A Itália conseguiu isso nos primórdios do torneio, em 1934 e 1938, mas, desde então, apenas o Brasil — inspirado por um jovem Pelé — conseguiu defender o título, tendo-o feito em 1962, após conquistá-lo pela primeira vez quatro anos antes.
Na verdade, pelo menos nos últimos tempos, ter sucesso em uma Copa do Mundo como atual campeão tem se mostrado realmente muito difícil. A França em 2022 tornou-se apenas a segunda atual campeã desde a virada do século a conseguir passar da fase de grupos, já que Alemanha (2018), Espanha (2014), Itália (2010) e a própria França (2002) foram todas eliminadas logo na primeira fase. A equipe de Didier Deschamps, é claro, chegou à final — algo que não acontecia com os vencedores do torneio anterior desde o Brasil em 1998.
A natureza mais flexível do novo formato com 48 seleções, combinada com um sorteio favorável, significa que é improvável que a Argentina tenha o mesmo destino em 2026 — então, será que Scaloni conseguirá dar continuidade ao seu notável sucesso e arquitetar mais uma campanha rumo ao prêmio máximo do futebol internacional? Para isso, ele talvez precise supervisionar uma transição no meio do torneio para a próxima geração de estrelas da Albiceleste.