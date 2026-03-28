Getty Images Sport
Traduzido por
A "segunda" seleção da Inglaterra chega para se preparar para o amistoso contra o Japão, com Bukayo Saka, Harry Kane, Declan Rice e outros reforçando o time após o empate sem gols contra o Uruguai
Jogadores importantes reforçam a seleção inglesa
A abordagem experimental de Tuchel durante a pausa para os jogos internacionais de março entra em sua segunda fase, com a incorporação oficial de 11 jogadores experientes ao elenco. O grupo, que inclui o emblemático atacante Kane e a dupla do Arsenal, Saka e Rice, foi dispensado da primeira partida para administrar sua pesada carga de trabalho após exaustivas campanhas nacionais.
As chegadas ocorrem em um momento crítico para os Três Leões, após um empate desorganizado por 1 a 1 contra o Uruguai em Wembley. Sem seu núcleo de veteranos, uma seleção inglesa experimental teve dificuldades para encontrar o ritmo, vendo o gol de abertura de Ben White ser anulado por um pênalti de Federico Valverde no final da partida.
Tuchel explica a necessidade de descanso
O técnico da Inglaterra foi franco sobre sua decisão de escalonar a integração dos jogadores mais utilizados. Ele enfatizou que a saúde a longo prazo do elenco era mais importante do que a necessidade imediata de uma escalação completa no amistoso.
“Não é segredo. Os jogadores sabem: são Dean Henderson, Dan Burn, Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O’Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Harry Kane e Bukayo Saka”, explicou Tuchel na semana passada.
“Todos esses jogadores disputaram mais de 3.500 minutos, alguns deles chegaram a 4.000 minutos. Mais importante do que o número puro de minutos é que alguns deles já jogaram mais do que em toda a temporada passada e ainda há muito futebol pela frente. Todos esses jogadores contribuíram em setembro, outubro e novembro — por isso, merecem meu reconhecimento. Vamos nos beneficiar ao dar a eles um descanso físico e mental.”
Oportunidades para os jogadores reservas
A ausência dos titulares proporcionou uma oportunidade para vários jogadores reservas lutarem por uma vaga no time titular. O experiente zagueiro Harry Maguire voltou ao time, enquanto Dominic Calvert-Lewin e James Garner também tiveram minutos em campo na tentativa de impressionar a nova comissão técnica.
Apesar de não ter conseguido a vitória, Tuchel admitiu que ainda estava satisfeito com o desempenho de sua equipe. Falando após a partida, ele disse: “Estou absolutamente satisfeito com nosso desempenho. Gostei de como colocamos a estrutura em prática. Nós tentamos e tentamos, e acho que, no geral, fomos a melhor equipe. Tínhamos muitos jogadores novos e fizemos muitas substituições, então, por tudo isso, estou muito grato pelo teste e muito feliz com o desempenho.”
Quando questionado sobre quais jogadores se destacaram na disputa por uma vaga na seleção, Tuchel disse: “Todos se destacaram. Tenho que analisar melhor, mas todos se destacaram. Gostei da forma como jogamos. Sabíamos que era um adversário difícil. [O técnico do Uruguai, Marcelo] Bielsa me disse há meses que viria com sua melhor equipe, levaria o jogo muito a sério e talvez não fizesse alterações. Estávamos bem cientes disso. Então, acho que nos saímos bem. Todos se saíram bem. Jogamos como uma equipe e colocamos a estrutura em prática. Gostei de muitas coisas hoje.”
- AFP
E agora?
Com as 11 estrelas descansadas agora se juntando ao grupo, espera-se que Tuchel escale uma formação muito mais próxima do seu time ideal para a Copa do Mundo de 2026. O retorno de Rice proporciona a ligação necessária entre a defesa, enquanto a presença de jogadores como Kane e Saka provavelmente trará o poder de finalização que faltou durante o empate sem brilho contra os uruguaios.