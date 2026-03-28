A "segunda" seleção da Inglaterra chega para se preparar para o amistoso contra o Japão, com Bukayo Saka, Harry Kane, Declan Rice e outros reforçando o time após o empate sem gols contra o Uruguai

A ausência dos titulares proporcionou uma oportunidade para vários jogadores reservas lutarem por uma vaga no time titular. O experiente zagueiro Harry Maguire voltou ao time, enquanto Dominic Calvert-Lewin e James Garner também tiveram minutos em campo na tentativa de impressionar a nova comissão técnica.

Apesar de não ter conseguido a vitória, Tuchel admitiu que ainda estava satisfeito com o desempenho de sua equipe. Falando após a partida, ele disse: “Estou absolutamente satisfeito com nosso desempenho. Gostei de como colocamos a estrutura em prática. Nós tentamos e tentamos, e acho que, no geral, fomos a melhor equipe. Tínhamos muitos jogadores novos e fizemos muitas substituições, então, por tudo isso, estou muito grato pelo teste e muito feliz com o desempenho.”

Quando questionado sobre quais jogadores se destacaram na disputa por uma vaga na seleção, Tuchel disse: “Todos se destacaram. Tenho que analisar melhor, mas todos se destacaram. Gostei da forma como jogamos. Sabíamos que era um adversário difícil. [O técnico do Uruguai, Marcelo] Bielsa me disse há meses que viria com sua melhor equipe, levaria o jogo muito a sério e talvez não fizesse alterações. Estávamos bem cientes disso. Então, acho que nos saímos bem. Todos se saíram bem. Jogamos como uma equipe e colocamos a estrutura em prática. Gostei de muitas coisas hoje.”