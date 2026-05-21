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A seca de títulos de Cristiano Ronaldo finalmente chegou ao fim! O Al-Nassr conquistou o título da Liga Profissional da Arábia Saudita com a vitória sobre o Damac, e CR7 marcou dois gols espetaculares
Ronaldo marca dois gols na vitória decisiva na última rodada
O Al-Nassr não esteve sempre no seu melhor na última partida da temporada, mas um cabeceio poderoso de Mané aos 35 minutos colocou o time na frente antes do intervalo, e Coman desferiu outro golpe decisivo logo no início do segundo tempo. O ex-ponta do Bayern fez uma bela jogada de um-dois no lado oposto da área antes de mandar um chute forte no canto oposto da rede.
O Damac diminuiu a diferença minutos depois com um pênalti convertido por Morlaye Sylla, mas Ronaldo deu a palavra final na partida. O jogador de 41 anos cobrou uma falta rasteira de um ângulo fechado perto da linha lateral esquerda, e a bola passou por vários jogadores antes de entrar no gol, provocando uma explosão de comemoração na arquibancada da casa. Ronaldo marcou seu segundo gol com uma finalização forte à queima-roupa no final da partida, selando a vitória por 4 a 1 e tornando sem sentido a vitória do Al-Hilal por 1 a 0 sobre o Al-Fayha na mesma noite.
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O Al-Nassr se recupera da derrota na final
O Al-Nassr precisava vencer para não entregar o título de mão beijada ao Al-Hilal e chegou ao confronto contra o Damac sob enorme pressão, após perder por 1 a 0 para o Gamba Osaka na final da Liga dos Campeões da AFC no último fim de semana. No entanto, Ronaldo e seus companheiros mantiveram a calma de forma admirável para garantir a vitória e trazer o título da Pro League de volta ao Al-Nassr pela primeira vez desde 2019.
A seca de cinco anos de Ronaldo chega ao fim
Ronaldo também pôs fim à sua espera pelo primeiro título importante na Arábia Saudita, tendo conquistado apenas a Copa dos Campeões de Clubes Árabes, uma competição não oficial, desde sua chegada ao Al-Nassr em janeiro de 2023. A seca de títulos a nível de clubes do ex-astro do Manchester United e do Real Madrid já vinha se arrastando há mais tempo, tendo seu último título importante sido a conquista da Coppa Italia com a Juventus em 2021.
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E agora?
Depois de marcar 28 gols na temporada do campeonato com o Al-Nassr, Ronaldo espera que sua boa fase se estenda à seleção neste verão. O pentacampeão da Bola de Ouro foi convocado para a seleção de Portugal para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, onde ele espera conquistar o único troféu que ainda lhe falta. A equipe de Roberto Martinez estreia na fase de grupos contra a República Democrática do Congo no dia 17 de junho, antes de enfrentar o Uzbequistão e a Colômbia.