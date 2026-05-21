O Al-Nassr não esteve sempre no seu melhor na última partida da temporada, mas um cabeceio poderoso de Mané aos 35 minutos colocou o time na frente antes do intervalo, e Coman desferiu outro golpe decisivo logo no início do segundo tempo. O ex-ponta do Bayern fez uma bela jogada de um-dois no lado oposto da área antes de mandar um chute forte no canto oposto da rede.

O Damac diminuiu a diferença minutos depois com um pênalti convertido por Morlaye Sylla, mas Ronaldo deu a palavra final na partida. O jogador de 41 anos cobrou uma falta rasteira de um ângulo fechado perto da linha lateral esquerda, e a bola passou por vários jogadores antes de entrar no gol, provocando uma explosão de comemoração na arquibancada da casa. Ronaldo marcou seu segundo gol com uma finalização forte à queima-roupa no final da partida, selando a vitória por 4 a 1 e tornando sem sentido a vitória do Al-Hilal por 1 a 0 sobre o Al-Fayha na mesma noite.