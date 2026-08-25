O City está há dois anos sem conquistar o título da Premier League, com Liverpool e Arsenal tendo restabelecido a dominância doméstica, e Barry não está convencido de que uma volta ao topo será comemorada em 2026-27.

O ex-internacional inglês, que ajudou a conquistar o primeiro título da Premier League dos Blues em 2011-12, disse sobre um verão agitado no Etihad, que viu figuras talismânicas dentro e fora de campo se despedirem de Manchester: “Mesmo antes da venda de Rodri, dada a rotatividade de técnicos no City, teria sido difícil tirar o Arsenal de onde ele está no momento.

Acho que, com a saída de Rodri, eles são agora uma ameaça ainda menor para desafiar o Arsenal. Tenho certeza de que vão contratar um ou dois para melhorar e talvez substituí-lo, o que vai ajudar [Elliot] Anderson e os outros jogadores daquele meio-campo. Eu diria que eles têm menos chances de disputar e talvez ganhar o título agora que Rodri saiu. Não vou dizer que entregaram o título, mas isso está tornando tudo muito mais difícil.”

Ele acrescentou: “Vejo o Arsenal como enorme favorito. Só sinto que, no caso do City, com o que está acontecendo, a ameaça é cada vez menor nesta temporada, e a saída de Rodri apenas aumentou isso, na verdade. Então consigo ver os outros clubes melhorando. O Chelsea, sem Champions League e com o técnico, [Xabi] Alonso, e as duas contratações que fez, acho que vai melhorar. Com certeza vai brigar pelo G4. Só acho que o título está nas mãos do Arsenal.

“Não vejo os outros clubes melhorando o suficiente para chegar ao nível deles. Chelsea, Man United, Villa, competindo na Champions League, provavelmente terão dificuldades por causa disso. Ainda acho que o City possivelmente ficará em segundo lugar, mas será uma ameaça menor do que foi no ano passado.”