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‘A saída de Erling Haaland do Manchester City um dia é inevitável’ - Previsão aponta quando o atacante recordista vai forçar uma transferência para deixar o gigante da Premier League
Haaland é ligado a Barcelona e Real Madrid
O City estava protegendo, de várias maneiras, o mais valioso de seus ativos ao firmar um acordo de longo prazo com Haaland. O clube já o havia visto incendiar a Premier League, reescrevendo os livros de história no processo, enquanto fazia parte da conquista da Tríplice Coroa sob o comando de Pep Guardiola em 2022-23.
O jogador de 26 anos, que soma 162 gols pelos Citizens em 200 partidas por todas as competições, não deu qualquer indicação de que esteja considerando uma mudança iminente para outro lugar. As portas de saída em Manchester, no entanto, foram deixadas entreabertas.
As conversas sobre o interesse da Espanha se recusam a desaparecer, com o Barcelona na busca por outro camisa 9 enquanto o Real Madrid sempre estará no mercado por ‘galácticos’ sob o comando do presidente Florentino Perez. Camp Nou ou Santiago Bernabéu podem ser o próximo destino de Haaland.
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Quando Haaland pode começar a pensar em deixar o Manchester City
Resta saber quando uma mudança desse tipo acontecerá, com o ex-astro do City Barry, que falava em associação com o BetVictor Online Casino, dizendo à GOAL: “A saída de Erling Haaland do Manchester City um dia é inevitável. Por maior que seja a ligação de Haaland com o City, e isso o mantenha lá por enquanto, ele não vai causar problemas como vemos muitos outros jogadores fazendo.
“Acho que, se o domínio do City diminuir um pouco e os títulos não vierem, isso vai alimentar as especulações. Às vezes é natural querer um novo desafio, e tenho certeza de que com Haaland não será diferente.
“Isso não vai simplesmente acontecer da noite para o dia. Haaland vai pensar na carreira dele, que é curta. Mas, se os títulos não vierem, isso só vai alimentar especulações. Ele terá ofertas do mundo todo porque é o melhor centroavante do mundo, então é algo natural. É uma situação que dá para ver acontecendo no futuro. Imagino que muito vai depender de quão competitivo o City será na Europa e na Premier League no próximo ano ou dois.”
O Manchester City é candidato ao título da Premier League?
O City está há dois anos sem conquistar o título da Premier League, com Liverpool e Arsenal tendo restabelecido a dominância doméstica, e Barry não está convencido de que uma volta ao topo será comemorada em 2026-27.
O ex-internacional inglês, que ajudou a conquistar o primeiro título da Premier League dos Blues em 2011-12, disse sobre um verão agitado no Etihad, que viu figuras talismânicas dentro e fora de campo se despedirem de Manchester: “Mesmo antes da venda de Rodri, dada a rotatividade de técnicos no City, teria sido difícil tirar o Arsenal de onde ele está no momento.
Acho que, com a saída de Rodri, eles são agora uma ameaça ainda menor para desafiar o Arsenal. Tenho certeza de que vão contratar um ou dois para melhorar e talvez substituí-lo, o que vai ajudar [Elliot] Anderson e os outros jogadores daquele meio-campo. Eu diria que eles têm menos chances de disputar e talvez ganhar o título agora que Rodri saiu. Não vou dizer que entregaram o título, mas isso está tornando tudo muito mais difícil.”
Ele acrescentou: “Vejo o Arsenal como enorme favorito. Só sinto que, no caso do City, com o que está acontecendo, a ameaça é cada vez menor nesta temporada, e a saída de Rodri apenas aumentou isso, na verdade. Então consigo ver os outros clubes melhorando. O Chelsea, sem Champions League e com o técnico, [Xabi] Alonso, e as duas contratações que fez, acho que vai melhorar. Com certeza vai brigar pelo G4. Só acho que o título está nas mãos do Arsenal.
“Não vejo os outros clubes melhorando o suficiente para chegar ao nível deles. Chelsea, Man United, Villa, competindo na Champions League, provavelmente terão dificuldades por causa disso. Ainda acho que o City possivelmente ficará em segundo lugar, mas será uma ameaça menor do que foi no ano passado.”
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No último dia da janela: quando a janela de transferências de verão fecha
O City lutou para conquistar uma vitória por 2 a 1 sobre o Bournemouth na rodada de abertura da temporada 2026-27. O Arsenal pareceu muito mais confortável ao superar o recém-promovido Coventry, mas a era de Enzo Maresca em Manchester segue como um trabalho em andamento.
Há a perspectiva de mais movimentações no mercado da bola antes do prazo final de 1º de setembro, com o Chelsea esperando que mais peças de um quebra-cabeça em busca de títulos possam ser encaixadas ao lado do talismânico camisa 9 Haaland.
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