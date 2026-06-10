"A saga chegou ao fim": Kennet Eichhorn teria tomado uma decisão - uma grande transferência está prestes a acontecer

Embora Eichhorn ainda tenha contrato com o Hertha até 2029, após uma renovação no verão passado, ele pode deixar o clube da capital antes do prazo devido a uma cláusula de rescisão. Há relatos divergentes sobre o valor exato da cláusula de rescisão do jogador de 16 anos. De acordo com a Sky, o Bayer pagará agora entre oito e nove milhões de euros pelos serviços do meio-campista central.

Com a assinatura do contrato com o Bayer, chega ao fim uma disputa de semanas por um dos maiores talentos alemães. Vários clubes de ponta, tanto do país quanto do exterior, teriam se interessado concretamente por Eichhorn.

No entanto, o número de interessados diminuiu recentemente. O FC Bayern teria desistido devido às exigências exorbitantes de bônus de assinatura da parte de Eichhorn, enquanto o Liverpool estava fora da disputa porque o adolescente preferia ficar na Alemanha. Assim, segundo o kicker nos últimos dias, restava apenas um duelo entre o Leverkusen e o RB Leipzig. O Ruhrnachrichten, por sua vez, informou que o vice-campeão Borussia Dortmund também ainda estava na disputa.