O supertalento tão cobiçado teria dado luz verde para uma transferência para a “Cidade das Cores” neste verão, e todos os outros interessados teriam sido informados da decisão de Eichhorn, segundo informações.
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"A saga chegou ao fim": Kennet Eichhorn teria tomado uma decisão - uma grande transferência está prestes a acontecer
Embora Eichhorn ainda tenha contrato com o Hertha até 2029, após uma renovação no verão passado, ele pode deixar o clube da capital antes do prazo devido a uma cláusula de rescisão. Há relatos divergentes sobre o valor exato da cláusula de rescisão do jogador de 16 anos. De acordo com a Sky, o Bayer pagará agora entre oito e nove milhões de euros pelos serviços do meio-campista central.
Com a assinatura do contrato com o Bayer, chega ao fim uma disputa de semanas por um dos maiores talentos alemães. Vários clubes de ponta, tanto do país quanto do exterior, teriam se interessado concretamente por Eichhorn.
No entanto, o número de interessados diminuiu recentemente. O FC Bayern teria desistido devido às exigências exorbitantes de bônus de assinatura da parte de Eichhorn, enquanto o Liverpool estava fora da disputa porque o adolescente preferia ficar na Alemanha. Assim, segundo o kicker nos últimos dias, restava apenas um duelo entre o Leverkusen e o RB Leipzig. O Ruhrnachrichten, por sua vez, informou que o vice-campeão Borussia Dortmund também ainda estava na disputa.
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Kennet Eichhorn aguardou a decisão sobre a contratação do técnico do Bayer Leverkusen
Bayer era considerado, no entanto, um candidato promissor. Agora, segundo a Sky, Eichhorn passará em breve por exames médicos e, em seguida, assinará um contrato válido até 2031. “A saga chegou ao fim”, dizem.
A definição da questão do treinador no clube no final da semana passada deve ter dissipado as últimas dúvidas de Eichhorn. Segundo informações, o jogador de 16 anos esperou pacientemente para saber quem assumiria a sucessão de Kasper Hjulmand no Bayer. Tal comprometimento foi visto como um indício de uma transferência iminente. Ele já teria conversado pessoalmente com o novo técnico do B04, Carles Martinez.
Martinez goza de excelente reputação como revelador de talentos e apresenta semelhanças com o ex-técnico de sucesso do Bayer, Xabi Alonso. Sua filosofia de jogo, voltada para a posse de bola, também beneficiaria Eichhorn, cujos grandes pontos fortes estão no meio-campo defensivo.
Na última temporada, o capitão da seleção sub-17 foi prejudicado apenas por uma grave lesão no ligamento sindesmótico, que o deixou fora dos gramados por quase três meses, e, posteriormente, por uma suspensão por cartão vermelho. Sob o comando do técnico Stefan Leitl, ele foi titular no meio-campo do time da capital e um ponto positivo, apesar da equipe ter perdido mais uma vez a chance de subir de divisão.
Estatísticas de Kennet Eichhorn na equipe principal do Hertha BSC
Partidas 19 Partidas com duração superior a 90 minutos 2 Gols 2 Assistências 0 Cartões amarelos 7 Cartões vermelhos 1