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Thomas Hindle

Traduzido por

A rota da Copa do Mundo para a MLS: Christian Pulisic, Mo Salah, Casemiro e as seis estrelas internacionais que podem se transferir para os Estados Unidos após o verão

Major League Soccer
Especiais e Opinião
M. Salah
B. Silva
Neymar
Copa do Mundo
M. Depay

De Christian Pulisic a Mohamed Salah, há muitas estrelas mundiais que podem acabar jogando na MLS após a Copa do Mundo de 2026.

A Copa do Mundo, é claro, trará algumas estrelas do futebol aos Estados Unidos. Todo torneio parece grandioso e, com 48 seleções participantes, alguns grandes nomes certamente terão um papel decisivo no desfecho da competição. Em muitos aspectos, é isso que torna a Copa do Mundo tão fascinante: os melhores do mundo dando o seu melhor.

A maioria desses jogadores já tem carreiras impressionantes para se orgulhar. Mohamed Salah, por exemplo, não é um desconhecido. Nem Neymar, Bernardo Silva ou Casemiro. Mas os três têm algo em comum: seu futuro no futebol de clubes é incerto. Todos os três concordaram com uma cláusula de rescisão ou viram seus contratos chegarem ao fim. No momento em que este artigo foi escrito, os três estavam tecnicamente sem clube.

E isso torna as coisas interessantes se você é um entusiasta da Major League Soccer. Hoje em dia, a liga não precisa realmente se esforçar muito para recrutar. O nível de talento é impressionante, e as pessoas sabem disso. Esta Copa do Mundo, muito provavelmente, é mais uma ferramenta de recrutamento do que um apelo por legitimidade. E quem poderia tirar proveito disso? De fato, há alguns candidatos a contratação que podem deixar sua marca na MLS após a Copa do Mundo. O GOAL apresenta alguns dos maiores nomes...

  • Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images

    Mohamed Salah, Egito

    Quando Salah anunciou que deixaria o Liverpool após quase uma década no clube, no meio da última temporada, os rumores sobre seu próximo destino começaram a circular imediatamente. E, mais de seis meses depois, ainda não está claro onde ele jogará futebol daqui a apenas alguns meses. Há uma conexão óbvia entre ele e o San Diego FC, até mesmo porque o clube da MLS é de propriedade de um bilionário egípcio. O NYCFC também tem sido mencionado — mesmo que apenas porque há uma clara necessidade de contratar um jogador de renome para complementar a inauguração do Etihad Park em pouco mais de um ano. Eles também precisariam de um reforço no ataque.

    E, de forma mais ampla, o comissário da MLS, Don Garber, pediu publicamente pela chegada de Salah à liga. Ele não seria a maior contratação da história da MLS (esse título pertence a Lionel Messi). Ele também não seria o segundo (David Beckham existe). Mas não há dúvida alguma de que ele seria o terceiro. Salah é o maior atleta muçulmano do mundo e um dos melhores jogadores de sua geração. E mesmo que, sem dúvida, haja interesse europeu e saudita em garantir sua contratação, Salah seria uma excelente aquisição para a Major League Soccer.

    • Publicidade
  • Casemiro BrasilGetty Images

    Casemiro, Brasil

    Isso já está praticamente confirmado. Se você tivesse perguntado há um ano, a palavra “estrela” seria amplamente utilizada quando se falasse de Casemiro. De fato, o brasileiro passou por grandes dificuldades durante a temporada 2024-2025 e nunca pareceu se encaixar no esquema de Ruben Amorim no Manchester United. Mas ele se mostrou muito mais convincente quando Michael Carrick assumiu o comando, e foi publicamente incentivado pelos torcedores do United a permanecer no clube nas últimas semanas da temporada.

    Mas o brasileiro deixou claro que vai seguir em frente. E parece que ele está perto de uma transferência para a MLS. O LA Galaxy foi o primeiro interessado, mas o Inter Miami teria feito uma proposta mais séria. E o fato de terem deixado o ex-jovem Benjamin Cremaschi ir para o Parma por 4 milhões de euros sugere que estão abrindo espaço no elenco para o brasileiro, que já está na casa dos 30. E apesar de ter 34 anos, ele continua sendo uma peça fundamental para a Seleção.

  • Bernardo Silva PortugalGetty Images

    Bernardo Silva, Portugal

    Bernardo Silva é um jogador de futebol maravilhoso. Ele é pequeno e magro, mas imensamente inteligente. O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, admitiu que ele é um de seus pupilos favoritos. Ele pode vir a ser um excelente treinador algum dia. E, após o término de seu contrato com o Man City no final da temporada, parece que ele terá muitas opções no ano que vem. O Barcelona é sempre uma ameaça, e o interesse do clube é antigo e amplamente conhecido. Ele também representa uma excelente relação custo-benefício em uma transferência sem custos.

    A ESPN informou, porém, que vários clubes da MLS estão interessados em contratar o meio-campista português, que se tornaria imediatamente um jogador de impacto.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Christian Pulisic, Seleção Masculina dos Estados Unidos

    Essa ideia se baseia um pouco na lógica de 1994. Após aquela Copa do Mundo, vários grandes nomes da seleção americana acabaram indo para a MLS. A participação deles na liga contribuiu para o seu crescimento. Na verdade, eles deram um novo fôlego à competição — em grande parte graças ao prestígio de seus nomes.

    Há uma corrente de pensamento de que a geração atual poderia se beneficiar de algo muito semelhante. E há indícios aqui que sugerem que isso pode muito bem acontecer. Weston McKennie teria estado muito perto de assinar com o FC Cincinnati há alguns anos, antes que a Juventus o convencesse a ficar. O meio-campista parecia um alvo em potencial após a Copa do Mundo, mas assinou um novo contrato para permanecer na Juve no final da temporada.

    Pulisic, por sua vez, está em uma espécie de encruzilhada. A temporada 2025-26 foi de duas metades para o Capitão América. Nos primeiros meses, ele foi o jogador de maior impacto na Série A. Na segunda metade, ele foi ineficaz e acabou sendo colocado no banco pelo agora demitido Max Allegri. Seu contrato expira em 2027, e rumores esporádicos sugerem que ele poderia estar procurando uma saída. Aos 27 anos, Pulisic provavelmente ainda tem um último contrato europeu pela frente. Mas uma transferência para os Estados Unidos pode fazer sentido.

    Além disso, Garber revelou que Pulisic estaria definitivamente em sua lista de desejos em uma entrevista ao The Late Run.



  • Poland v Netherlands - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Memphis Depay, Holanda

    Com todo o respeito, é surpreendente que Memphis seja o maior artilheiro de todos os tempos da seleção holandesa. O atacante estava a caminho do estrelato antes que algumas transferências mal planejadas, principalmente para o Manchester United, tenham prejudicado sua trajetória. Ele reagiu mudando-se para o Corinthians, do Brasil, em 2024, e, mesmo que não tenha exatamente brilhado por lá, continua a contar com a confiança de sua seleção. Qualquer clube da MLS em busca de reforços para o ataque faria bem em dar uma olhada nele.

  • Neymar Brazil 2026Getty Images

    Neymar, Brasil

    E esta é a grande notícia. Há 18 meses que se fala na possível transferência de Neymar para a MLS. Em janeiro de 2025, surgiram relatos de interesse sério, primeiro por parte de Chicago e depois de Miami. Mas nenhuma das partes conseguiu chegar a um acordo financeiro adequado para tirá-lo do Al-Hilal, da Liga Profissional da Arábia Saudita. Por fim, ele assinou com o Santos, clube da sua infância, e percorreu um caminho bastante irregular até a convocação para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele teve algumas atuações memoráveis, apesar de, segundo relatos, estar jogando com uma lesão no joelho.

    Mas, nas últimas semanas, várias lesões limitaram sua participação. A mais recente, uma distensão na panturrilha, colocou em dúvida sua inclusão na Copa do Mundo. Mas ele permaneceu na seleção brasileira e parece pronto para continuar lá. Seu contrato com o Santos expira no final do ano, mas surgiram rumores de uma possível transferência para o FC Cincinnati recentemente. Afinal, ainda há uma chance de que a transferência para a MLS se concretize.