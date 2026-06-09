A Copa do Mundo, é claro, trará algumas estrelas do futebol aos Estados Unidos. Todo torneio parece grandioso e, com 48 seleções participantes, alguns grandes nomes certamente terão um papel decisivo no desfecho da competição. Em muitos aspectos, é isso que torna a Copa do Mundo tão fascinante: os melhores do mundo dando o seu melhor.

A maioria desses jogadores já tem carreiras impressionantes para se orgulhar. Mohamed Salah, por exemplo, não é um desconhecido. Nem Neymar, Bernardo Silva ou Casemiro. Mas os três têm algo em comum: seu futuro no futebol de clubes é incerto. Todos os três concordaram com uma cláusula de rescisão ou viram seus contratos chegarem ao fim. No momento em que este artigo foi escrito, os três estavam tecnicamente sem clube.

E isso torna as coisas interessantes se você é um entusiasta da Major League Soccer. Hoje em dia, a liga não precisa realmente se esforçar muito para recrutar. O nível de talento é impressionante, e as pessoas sabem disso. Esta Copa do Mundo, muito provavelmente, é mais uma ferramenta de recrutamento do que um apelo por legitimidade. E quem poderia tirar proveito disso? De fato, há alguns candidatos a contratação que podem deixar sua marca na MLS após a Copa do Mundo. O GOAL apresenta alguns dos maiores nomes...