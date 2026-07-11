A Roma volta suas atenções para o ponta do Nottingham Forest após a negociação com Mason Greenwood ter fracassado

A Roma tem previsto iniciar seu programa inicial de treinamento de pré-temporada em Trigoria na próxima segunda-feira, enquanto prepara o elenco para os rigores da próxima campanha da Série A. A diretoria do clube, sem dúvida, continuará as negociações intensivas com o agente de Ndoye para chegar a um acordo sobre os termos contratuais, no valor de € 3,5 milhões mais bônus, antes do fechamento da janela de transferências.

Além da busca por novos talentos, a atenção do clube também está voltada para possíveis saídas, após o interesse oficial do Sunderland pelo meio-campista ofensivo Matias Soule.