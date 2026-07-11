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A Roma volta suas atenções para o ponta do Nottingham Forest após a negociação com Mason Greenwood ter fracassado
A Roma tem como alvo o ponta do Forest
De acordo com o jornal *La Gazzetta dello Sport*, a Roma voltou seu foco para as laterais do campo após retirar Greenwood da lista de transferências do clube. O time italiano optou por manter os pés no chão, recusando-se a se envolver em uma guerra de lances pelo atacante inglês, que, segundo relatos, está prestes a se transferir para o Fenerbahçe. O diretor esportivo Tony D'Amico agiu rapidamente para tornar o ponta do Forest, Ndoye, seu principal alvo, após as impressionantes atuações do jogador pela Suíça na Copa do Mundo.
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Conselho rejeita exigências exorbitantes
A diretoria do clube considerou a contratação de Greenwood arriscada demais desde o início, tendo em vista os custos astronômicos, que chegavam a 50 milhões de euros (43 milhões de libras), e os prazos prolongados envolvidos. Depois de descartar opções alternativas, como Pepe, do Porto, a Roma intensificou imediatamente as negociações para garantir a contratação de Ndoye, cujo valor de mercado teria caído ligeiramente, o que deixou o clube em uma posição de barganha muito mais forte na mesa de negociações.
Estratégia tática de Gasperini
A chegada de Ndoye ao Olímpico é vista como a peça perfeita do quebra-cabeça para o mais recente esquema tático adotado pelo técnico Gian Piero Gasperini, sendo que seu estilo de jogo é considerado o complemento ideal para Paulo Dybala no ataque. De acordo com a Gazzetta, a Roma também está trabalhando para finalizar assuntos internos, incluindo a conclusão das renovações de contrato de Dybala e Zeki Celik, enquanto a renovação de Lorenzo Pellegrini requer uma última reunião com seus representantes.
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Preparação para a pré-temporada já está em andamento
A Roma tem previsto iniciar seu programa inicial de treinamento de pré-temporada em Trigoria na próxima segunda-feira, enquanto prepara o elenco para os rigores da próxima campanha da Série A. A diretoria do clube, sem dúvida, continuará as negociações intensivas com o agente de Ndoye para chegar a um acordo sobre os termos contratuais, no valor de € 3,5 milhões mais bônus, antes do fechamento da janela de transferências.
Além da busca por novos talentos, a atenção do clube também está voltada para possíveis saídas, após o interesse oficial do Sunderland pelo meio-campista ofensivo Matias Soule.
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