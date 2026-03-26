A Roma está avaliando cuidadosamente a composição do meio-campo para a próxima temporada. O desempenho de Manu Koné pode atrair propostas após a investida da Inter no verão, talvez novamente por parte dos nerazzurri, enquanto Lorenzo Pellegrini está com o contrato prestes a expirar e pode sair a título gratuito. Para uma renovação importante no meio-campo, serão necessárias boas ideias, além de investimentos significativos, e Remo Freuler pode ser a primeira opção.
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A Roma vai reunir Freuler e Gasperini? Contrato prestes a expirar com o Bologna e o jogador se mostra aberto à ideia
IDÉIA EM ESTUDO
O jogador indispensável, primeiro para Motta e depois para Italiano no meio-campo do Bologna, foi uma das peças-chave de Gasperini durante os anos na Atalanta, até sua transferência para o Nottingham Forest em 2022 — uma temporada antes de voltar à Itália, assinando contrato com os rossoblù até 2026. O contrato, que está prestes a expirar, parece não ser renovado e, portanto, basta apenas o aval de Gasp para que o diretor esportivo Massara possa tentar fechar o negócio com o jogador da seleção suíça, que marcou contra a Itália nas oitavas de final da Euro 2024.
DENTRO DA CABEÇA DE GASP
A ligação entre Freuler, de 34 anos, e Gasperini vai além do campo, após seis anos e meio juntos. É o que revelam as palavras do suíço, antes do confronto europeu contra a Roma, vencido por 4 a 5 no total das duas partidas, que garantiu a classificação para as quartas de final da Liga Europa:
“Sei de cor como ele joga, mesmo que ele também tenha mudado seu estilo de jogo nestes anos. A base, porém, é mais ou menos sempre a mesma. Tenho um ótimo relacionamento com Gasperini dentro e fora de campo. Conheço muito bem também seus ajustes, se ele joga com três atacantes ou com um meio-campista a mais, os pensamentos que estão na cabeça dele”.
OPORTUNIDADE PARA QUEM DESEJA PERMANECER NA ITÁLIA
"Ainda não decidi o meu futuro, vamos ver o que vai acontecer, já que meu contrato está chegando ao fim", disse Freuler do centro de treinamento da Suíça, que enfrenta a Alemanha em um amistoso como parte da preparação para a Copa do Mundo. “Certamente não descarto a possibilidade de ficar na Itália. Muitos suíços jogam na Série A, um campeonato que se adapta bem às nossas qualidades. Crescemos com uma boa inteligência tática: acredito que seja esse o motivo pelo qual os suíços se saem bem na Série A”.
A TEMPORADA DE FREULER
Freuler somou 30 partidas e 2 assistências no total nesta temporada, marcada pela fratura na clavícula que o deixou fora dos gramados por pouco mais de um mês entre novembro e dezembro.