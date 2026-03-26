A Roma vai reunir Freuler e Gasperini? Contrato prestes a expirar com o Bologna e o jogador se mostra aberto à ideia

A ligação entre Freuler, de 34 anos, e Gasperini vai além do campo, após seis anos e meio juntos. É o que revelam as palavras do suíço, antes do confronto europeu contra a Roma, vencido por 4 a 5 no total das duas partidas, que garantiu a classificação para as quartas de final da Liga Europa:

“Sei de cor como ele joga, mesmo que ele também tenha mudado seu estilo de jogo nestes anos. A base, porém, é mais ou menos sempre a mesma. Tenho um ótimo relacionamento com Gasperini dentro e fora de campo. Conheço muito bem também seus ajustes, se ele joga com três atacantes ou com um meio-campista a mais, os pensamentos que estão na cabeça dele”.