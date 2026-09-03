No momento, Diatta está avaliando com seus agentes a melhor solução. Agrada muito a Olympique de Marselha e Crystal Palace, enquanto a hipótese Bayer Leverkusen esfriou, já que o clube comprou Guela Doué do Strasbourg. A opção da Superliga também segue de pé: agrada a Galatasaray e Trabzonspor. Segundo La Gazzetta dello Sport, além de Diatta, a Roma pensa em Wilfried Zaha, o marfinense ex-Galatasaray que já esteve perto da Roma em 2023. Ele está sem contrato após o fim do vínculo de trabalho com o Charlotte