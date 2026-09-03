O mercado da Roma ainda não acabou. Depois do fracasso das negociações por Jamie Leweling, do Stuttgart, e Luiz Henrique, do Zenit São Petersburgo, o diretor esportivo D'Amico, em acordo com Gasperini, está avaliando a lista de jogadores sem contrato, da qual pode sair o novo reforço para a lateral. Um dos perfis mais interessantes é o de Krépin Diatta, ponta senegalês destro, nascido em 1999, que não chegou a um acordo com o Monaco para a renovação do contrato, encerrado em 30 de junho passado.
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A Roma pensa em um jogador livre no mercado: contatos com Krépin Diatta, ex-Monaco e Brugge
Que jogador é Diatta
Chegado do Brugge em janeiro de 2021, pelo Monaco ele disputou 143 partidas, com 8 gols e 7 assistências. Com Senegal, pela qual disputou 65 partidas, venceu a Copa Africana de Nações de 2026. Krépin Diatta é um ala de toda a faixa, perfeito para o 3-4-2-1 de Gasperini. É um jogador predominantemente ofensivo, que precisa ser disciplinado do ponto de vista defensivo.
Quem está interessado em Diatta
No momento, Diatta está avaliando com seus agentes a melhor solução. Agrada muito a Olympique de Marselha e Crystal Palace, enquanto a hipótese Bayer Leverkusen esfriou, já que o clube comprou Guela Doué do Strasbourg. A opção da Superliga também segue de pé: agrada a Galatasaray e Trabzonspor. Segundo La Gazzetta dello Sport, além de Diatta, a Roma pensa em Wilfried Zaha, o marfinense ex-Galatasaray que já esteve perto da Roma em 2023. Ele está sem contrato após o fim do vínculo de trabalho com o Charlotte
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