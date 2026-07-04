A Roma intensifica a pressão pela contratação de Mason Greenwood, em meio a temores de que o Atlético de Madrid venha a tentar contratar o atacante do Marselha caso Julián Álvarez seja transferido

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, quebrou publicamente o silêncio sobre a tentativa do clube de contratar Álvarez, confirmando que o atacante argentino está ansioso para fechar sua transferência para o Spotify Camp Nou. Laporta revelou que o Barça já apresentou uma proposta oficial de clube para clube, ao mesmo tempo em que ressaltou que o gigante catalão não se deixará chantagear pelo Atlético de Madrid.

“Deixe-me deixar claro desde já que continuamos a ter grande respeito pelo Atlético”, disse Laporta. “Os tuítes foram publicados antes de Julián declarar que quer jogar por um grande time; ele não mencionou o Barça. Alguns interpretaram isso como sendo o Barça, outros não. Nós não forçamos isso; foi o próprio jogador. Esse jogador já estava na mira do Barça antes de assinar com o City, e mesmo antes disso. Naquela época, não tínhamos condições financeiras para arcar com a transferência. Fizemos uma oferta, de clube para clube.

“O Barça pode lidar com qualquer operação, mas com lógica esportiva e econômica. Nós é que vamos ditar as regras do mercado. Falei com o Atlético e deixei claro o que queremos. Deco fez uma oferta. Sabemos que o jogador quer vir para o Barça e já quer há muito tempo. Fizemos essa proposta com todo o respeito ao clube de Madri. Eles me disseram que não planejavam vender porque não tínhamos alternativas. Manteremos essa oferta pelo tempo que considerarmos necessário. Não ficaremos à mercê deles. Se quiserem fechar a negociação, ficaremos muito felizes. A oferta não é ilimitada.”