AFP
Traduzido por
A Roma intensifica a pressão pela contratação de Mason Greenwood, em meio a temores de que o Atlético de Madrid venha a tentar contratar o atacante do Marselha caso Julián Álvarez seja transferido
Giallorossi aceleram a busca pelo alvo prioritário
A Roma identificou Greenwood como seu principal alvo ofensivo para a janela de transferências de verão, em busca de uma reconstrução completa de sua lateral direita. O clube italiano havia avaliado inicialmente vários nomes de destaque em maio, incluindo o dinâmico ponta do West Ham e da seleção holandesa, Crysencio Summerville, antes de mudar de rumo devido aos valores exorbitantes e à intensa concorrência no mercado interno.
De acordo com Alfredo Pedulla, a diretoria do Stadio Olimpico está agora preparada para ir até o fim na busca pelo atacante do Marselha, considerando os primeiros dias da próxima semana como uma janela de oportunidade inegociável. Os executivos do clube da capital acreditam que o ímpeto administrativo decisivo nos próximos dias determinará se a operação de alto risco será bem-sucedida ou fracassará.
- AFP
A queda no preço pedido intensifica o foco da Roma
O preço pedido por Greenwood caiu recentemente para menos de 50 milhões de euros, e o Marselha parece ter aceitado que não conseguirá mantê-lo no clube neste verão. Essa mudança na avaliação só reforçou a determinação da Roma em apresentar uma oferta concreta.
O Fenerbahçe apresentou a melhor proposta salarial até o momento, no valor de cerca de €7 milhões por temporada, em comparação com a proposta de €5 milhões da Roma; no entanto, o clube turco ainda não avançou quanto ao valor da transferência em si, deixando a porta aberta para que a Roma apresente sua proposta em outros termos.
O Atlético surge como uma possível ameaça de última hora
O maior risco para a tentativa de contratação da Roma pode vir do Atlético de Madrid, que por enquanto permanece à margem, mas poderia rapidamente voltar sua atenção para Greenwood caso encontre uma solução rápida para outra posição no ataque. Seu próximo passo depende em grande parte do desfecho de duas situações distintas.
Caso o Atlético encontre uma solução para a situação de Julián Álvarez – considerada o cenário mais complicado – ou de Alexander Sorloth, o clube poderia agir rapidamente para contratar Greenwood como substituto, já que a queda no valor de mercado do jogador e seu desempenho comprovado na Ligue 1 o tornam uma opção atraente em curto prazo.
- Getty Images Sport
Laporta confirma interesse em Álvarez
O presidente do Barcelona, Joan Laporta, quebrou publicamente o silêncio sobre a tentativa do clube de contratar Álvarez, confirmando que o atacante argentino está ansioso para fechar sua transferência para o Spotify Camp Nou. Laporta revelou que o Barça já apresentou uma proposta oficial de clube para clube, ao mesmo tempo em que ressaltou que o gigante catalão não se deixará chantagear pelo Atlético de Madrid.
“Deixe-me deixar claro desde já que continuamos a ter grande respeito pelo Atlético”, disse Laporta. “Os tuítes foram publicados antes de Julián declarar que quer jogar por um grande time; ele não mencionou o Barça. Alguns interpretaram isso como sendo o Barça, outros não. Nós não forçamos isso; foi o próprio jogador. Esse jogador já estava na mira do Barça antes de assinar com o City, e mesmo antes disso. Naquela época, não tínhamos condições financeiras para arcar com a transferência. Fizemos uma oferta, de clube para clube.
“O Barça pode lidar com qualquer operação, mas com lógica esportiva e econômica. Nós é que vamos ditar as regras do mercado. Falei com o Atlético e deixei claro o que queremos. Deco fez uma oferta. Sabemos que o jogador quer vir para o Barça e já quer há muito tempo. Fizemos essa proposta com todo o respeito ao clube de Madri. Eles me disseram que não planejavam vender porque não tínhamos alternativas. Manteremos essa oferta pelo tempo que considerarmos necessário. Não ficaremos à mercê deles. Se quiserem fechar a negociação, ficaremos muito felizes. A oferta não é ilimitada.”
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.