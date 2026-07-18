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Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

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A Roma faz novo contato com Alejandro Garnacho, enquanto clube italiano de olho em Crysencio Summerville

Roma
A. Garnacho
C. Summerville
West Ham
Chelsea
Campeonato Italiano
Premier League

A Roma está intensificando sua busca por talentos de ponta nas laterais, enquanto se prepara para uma reformulação significativa de seu elenco ofensivo antes da nova temporada. Os Giallorossi intensificaram seu interesse por Alejandro Garnacho e continuam firmemente na disputa por Crysencio Summerville, na tentativa de montar um time capaz de competir no mais alto nível.

  • Garnacho continua sendo uma prioridade para os Giallorossi

    Os gigantes italianos estão realizando movimentos significativos no mercado de transferências, com Garnacho se destacando como um alvo-chave para o clube da capital. De acordo com o site calcionews24, após os recentes desdobramentos, a Roma estabeleceu novos contatos em relação ao jovem craque do Chelsea, sinalizando sua intenção de trazer o jogador da seleção argentina para o Stadio Olimpico. Apesar da dificuldade de tirar um talento tão renomado de Stamford Bridge, a diretoria da Giallorossi vê a operação como uma meta complexa, mas viável, que elevaria instantaneamente a qualidade técnica do elenco.

    Depois de concluir uma transferência de grande repercussão do Manchester United para o Chelsea no verão de 2025 por um valor próximo a 40 milhões de libras, assinando um contrato de longo prazo até 2032, Garnacho passou por uma temporada de estreia decepcionante em Stamford Bridge. O ponta argentino disputou 43 partidas em todas as competições, marcando oito gols e dando quatro assistências, enquanto o Chelsea terminou a temporada em um frustrante décimo lugar. O jovem ponta teve dificuldades para se firmar como titular, frequentemente ficando no banco de reservas e lutando por tempo de jogo consistente ao longo de um primeiro ano desafiador em Londres.


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  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-WEST HAMAFP

    O interesse por Summerville cresce em Londres

    Enquanto a busca por Garnacho continua a ser destaque nas manchetes, a Roma também vem trabalhando incansavelmente para fechar a contratação de Summerville. O ponta holandês, cujo contrato com o West Ham vai até 2029, disputou 34 partidas em todas as competições na última temporada, marcando sete gols e dando cinco assistências, embora seus esforços não tenham sido suficientes para impedir o rebaixamento dos Hammers para a Championship. Ele é um jogador que o clube valoriza por suas características técnicas específicas, idade e potencial de crescimento, e é atualmente considerado o nome mais cotado na lista de candidatos, à medida que os Giallorossi intensificam os contatos para avançar nas negociações.

    A equipe de contratações está totalmente focada em garantir pelo menos duas novas contratações para as posições nas laterais do campo. Essa estratégia significa que a contratação de Summerville não impede a contratação de outro ponta de elite. Na verdade, a ideia de uma dupla envolvendo tanto Summerville quanto Garnacho não é certa, mas também não deve ser descartada.

  • Desmentindo rumores: Molina e Dodo não estão na mira

    Embora outros nomes tenham sido citados, os rumores que ligavam a Roma a Nahuel Molina, do Atlético de Madrid, foram categoricamente desmentidos, já que o lateral argentino está focado na final da Copa do Mundo de amanhã. Em vez disso, a Roma está priorizando jogadores de linha com vocação ofensiva, em vez dos tradicionais laterais-ofensivos.

    Da mesma forma, as notícias que associam a Roma a Dodo, da Fiorentina, carecem de fundamento e nunca foram levadas em consideração. O clube mantém seu foco restrito, garantindo que os recursos financeiros sejam direcionados estritamente aos perfis específicos solicitados pela comissão técnica.

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  • AS Roma v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

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