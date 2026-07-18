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A Roma faz novo contato com Alejandro Garnacho, enquanto clube italiano de olho em Crysencio Summerville
Garnacho continua sendo uma prioridade para os Giallorossi
Os gigantes italianos estão realizando movimentos significativos no mercado de transferências, com Garnacho se destacando como um alvo-chave para o clube da capital. De acordo com o site calcionews24, após os recentes desdobramentos, a Roma estabeleceu novos contatos em relação ao jovem craque do Chelsea, sinalizando sua intenção de trazer o jogador da seleção argentina para o Stadio Olimpico. Apesar da dificuldade de tirar um talento tão renomado de Stamford Bridge, a diretoria da Giallorossi vê a operação como uma meta complexa, mas viável, que elevaria instantaneamente a qualidade técnica do elenco.
Depois de concluir uma transferência de grande repercussão do Manchester United para o Chelsea no verão de 2025 por um valor próximo a 40 milhões de libras, assinando um contrato de longo prazo até 2032, Garnacho passou por uma temporada de estreia decepcionante em Stamford Bridge. O ponta argentino disputou 43 partidas em todas as competições, marcando oito gols e dando quatro assistências, enquanto o Chelsea terminou a temporada em um frustrante décimo lugar. O jovem ponta teve dificuldades para se firmar como titular, frequentemente ficando no banco de reservas e lutando por tempo de jogo consistente ao longo de um primeiro ano desafiador em Londres.
- AFP
O interesse por Summerville cresce em Londres
Enquanto a busca por Garnacho continua a ser destaque nas manchetes, a Roma também vem trabalhando incansavelmente para fechar a contratação de Summerville. O ponta holandês, cujo contrato com o West Ham vai até 2029, disputou 34 partidas em todas as competições na última temporada, marcando sete gols e dando cinco assistências, embora seus esforços não tenham sido suficientes para impedir o rebaixamento dos Hammers para a Championship. Ele é um jogador que o clube valoriza por suas características técnicas específicas, idade e potencial de crescimento, e é atualmente considerado o nome mais cotado na lista de candidatos, à medida que os Giallorossi intensificam os contatos para avançar nas negociações.
A equipe de contratações está totalmente focada em garantir pelo menos duas novas contratações para as posições nas laterais do campo. Essa estratégia significa que a contratação de Summerville não impede a contratação de outro ponta de elite. Na verdade, a ideia de uma dupla envolvendo tanto Summerville quanto Garnacho não é certa, mas também não deve ser descartada.
Desmentindo rumores: Molina e Dodo não estão na mira
Embora outros nomes tenham sido citados, os rumores que ligavam a Roma a Nahuel Molina, do Atlético de Madrid, foram categoricamente desmentidos, já que o lateral argentino está focado na final da Copa do Mundo de amanhã. Em vez disso, a Roma está priorizando jogadores de linha com vocação ofensiva, em vez dos tradicionais laterais-ofensivos.
Da mesma forma, as notícias que associam a Roma a Dodo, da Fiorentina, carecem de fundamento e nunca foram levadas em consideração. O clube mantém seu foco restrito, garantindo que os recursos financeiros sejam direcionados estritamente aos perfis específicos solicitados pela comissão técnica.
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Gasperini pretende dar continuidade ao bom desempenho da Roma, que terminou entre os quatro primeiros
A Roma está determinada a continuar construindo um futuro promissor sob a orientação do técnico Gian Piero Gasperini, especialmente após garantir um impressionante terceiro lugar na última temporada. Essa conquista marca um marco histórico para o clube, pois garante seu retorno à prestigiada Liga dos Campeões pela primeira vez desde sua última participação na temporada 2018-2019, pondo fim a uma longa e dolorosa ausência da principal competição europeia.
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