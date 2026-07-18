A Roma faz novo contato com Alejandro Garnacho, enquanto clube italiano de olho em Crysencio Summerville

Os gigantes italianos estão realizando movimentos significativos no mercado de transferências, com Garnacho se destacando como um alvo-chave para o clube da capital. De acordo com o site calcionews24, após os recentes desdobramentos, a Roma estabeleceu novos contatos em relação ao jovem craque do Chelsea, sinalizando sua intenção de trazer o jogador da seleção argentina para o Stadio Olimpico. Apesar da dificuldade de tirar um talento tão renomado de Stamford Bridge, a diretoria da Giallorossi vê a operação como uma meta complexa, mas viável, que elevaria instantaneamente a qualidade técnica do elenco.

Depois de concluir uma transferência de grande repercussão do Manchester United para o Chelsea no verão de 2025 por um valor próximo a 40 milhões de libras, assinando um contrato de longo prazo até 2032, Garnacho passou por uma temporada de estreia decepcionante em Stamford Bridge. O ponta argentino disputou 43 partidas em todas as competições, marcando oito gols e dando quatro assistências, enquanto o Chelsea terminou a temporada em um frustrante décimo lugar. O jovem ponta teve dificuldades para se firmar como titular, frequentemente ficando no banco de reservas e lutando por tempo de jogo consistente ao longo de um primeiro ano desafiador em Londres.



