A Roma e as participações dos Friedkin: os Giallorossi ou o Everton correm o risco de ficar de fora das competições europeias

Roma e Everton não podem disputar a mesma competição europeia. O motivo é único: os dois clubes têm o mesmo proprietário, o magnata norte-americano Dan Friedkin. E a UEFA é inflexível: a multipropriedade é contra os regulamentos. Ou melhor, dois clubes com o mesmo proprietário podem disputar competições europeias, mas não podem, de forma alguma, se enfrentar. E, desse ponto de vista, o risco para a próxima temporada é real. Basta dar uma olhada nas tabelas da Série A e da Premier League. A Roma está atualmente em sexto lugar na classificação, na zona da Liga Europa, mas com a ambição de recuperar os três pontos de diferença para o Como e se classificar para a Liga dos Campeões. O Everton, por sua vez, está em oitavo lugar com 46 pontos, na zona da Conference League, empatado com o Brentford, sétimo colocado. Mas a Liga Europa está a dois gols de diferença (a diferença de gols com o Brentford) e a competição mais importante está a apenas três pontos, com o Liverpool em quinto lugar com 49 pontos. Conforme relata o Repubblica, se ambos os clubes se classificarem para a mesma competição no final da temporada, um dos dois ficaria de fora.



