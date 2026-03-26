Roma e Everton não podem disputar a mesma competição europeia. O motivo é único: os dois clubes têm o mesmo proprietário, o magnata norte-americano Dan Friedkin. E a UEFA é inflexível: a multipropriedade é contra os regulamentos. Ou melhor, dois clubes com o mesmo proprietário podem disputar competições europeias, mas não podem, de forma alguma, se enfrentar. E, desse ponto de vista, o risco para a próxima temporada é real. Basta dar uma olhada nas tabelas da Série A e da Premier League. A Roma está atualmente em sexto lugar na classificação, na zona da Liga Europa, mas com a ambição de recuperar os três pontos de diferença para o Como e se classificar para a Liga dos Campeões. O Everton, por sua vez, está em oitavo lugar com 46 pontos, na zona da Conference League, empatado com o Brentford, sétimo colocado. Mas a Liga Europa está a dois gols de diferença (a diferença de gols com o Brentford) e a competição mais importante está a apenas três pontos, com o Liverpool em quinto lugar com 49 pontos. Conforme relata o Repubblica, se ambos os clubes se classificarem para a mesma competição no final da temporada, um dos dois ficaria de fora.
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A Roma e as participações dos Friedkin: os Giallorossi ou o Everton correm o risco de ficar de fora das competições europeias
O QUE DIZ O REGULAMENTO
Eis o que diz o Artigo 5, parágrafo 1: «Ninguém pode estar simultaneamente envolvido, direta ou indiretamente, na gestão, na administração e/ou no desempenho esportivo de mais de um clube participante da competição». A menos que haja comunicações até 1º de março de cada ano. O jornal *Repubblica* tentou entrar em contato com a Roma, que não respondeu a respeito. Por isso, observando a diferença na classificação entre Roma e Everton, o conflito regulamentar é possível. Qual é a solução? A UEFA explica claramente que «se dois ou mais clubes não respeitarem os critérios concebidos para garantir a integridade da competição, apenas um deles poderá ser admitido». O que, traduzido, significa exclusão. Os critérios de seleção são claros: em primeiro lugar, será preferido “o clube que se classificou em melhor posição no seu campeonato nacional”. Em seguida, “o clube cuja federação estiver em melhor posição na lista de acesso da UEFA”.
O CALENDÁRIO DA ROMA
A Roma ainda terá oito partidas para tentar alcançar o objetivo traçado: a classificação para a próxima Liga dos Campeões. Após a pausa para os jogos das seleções, enfrentará a Inter, no San Siro, depois o Pisa e a Atalanta em casa, uma partida fora de casa contra o Bologna, um jogo em casa contra a Fiorentina, uma partida no Tardini contra o Parma, o clássico em casa contra a Lazio e uma partida fora de casa no Bentegodi, na última rodada da Série A 2025-2026.