Gian Piero Gasperini está com pressa e pediu à família Friedkin que tente acelerar os prazos e mudar certos hábitos ligados à forma de conduzir as negociações, que certamente complicaram os planos da Roma no mercado de entradas.O técnico da Roma pede com alguma urgência dois novos extremos ofensivos, para reforçar um setor que, neste momento, conta apenas com Paulo Dybala e Matias Soulé para essa função. Mas, nas últimas semanas, fracassaram em sequência as pistas que levavam a Mason Greenwood, Alejandro Garnacho e Crysencio Summerville, e para a Roma a urgência de responder aumentou de forma exponencial.
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A Roma corre atrás do prejuízo depois do balde de água fria com Summerville às mãos do Al-Hilal: primeiros contactos por Antonio Nusa, quanto pede o Leipzig para vendê-lo
PEÇA PRECIOSA
Entre os vários perfis que a Roma tem na agenda e para o qual pode agora decidir virar as suas atenções está, sem dúvida, Antonio Nusa, extremo ofensivo nascido em 2005 que joga no Leipzig e também grande protagonista nos recentes Mundiais com a camisola da Noruega. Depois de fechar a última temporada com um saldo de 35 jogos, 5 golos e 4 assistências, Nusa é considerado pelo seu clube um ativo valioso e o novo treinador Martin Demichelis também pretende apostar nele. Contratado por 21 milhões de euros no verão de 2024 e vinculado até junho de 2029, o internacional norueguês tem uma avaliação muito elevada, fruto do interesse demonstrado também por outras equipas, algumas delas da Premier League.
QUANTO CUSTA NUSA
A Roma, que por Summerville chegou a apresentar uma proposta na casa dos 50 milhões de euros, bónus incluídos, já pediu informações sobre a exigência do Leipzig para vender Nusa, um valor entre os 55 e os 60 milhões de euros. Já o jogador recebe cerca de 2 milhões de euros por época em salários, um valor muito mais dentro dos parâmetros financeiros definidos pelo clube da capital. Resta perceber se as exigências do Leipzig por Nusa podem, de alguma forma, ser reduzidas e até que ponto poderá pesar a venda de uma peça importante do plantel da Roma, como Manu Koné, que continua a estar na mira do Manchester United. As alternativas mais fortes para a posição de extremo ofensivo sondadas pela Roma são Diego Moreira, do Estrasburgo, e Andreas Schjelderup, do Benfica.
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