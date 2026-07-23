A Roma, que por Summerville chegou a apresentar uma proposta na casa dos 50 milhões de euros, bónus incluídos, já pediu informações sobre a exigência do Leipzig para vender Nusa, um valor entre os 55 e os 60 milhões de euros. Já o jogador recebe cerca de 2 milhões de euros por época em salários, um valor muito mais dentro dos parâmetros financeiros definidos pelo clube da capital. Resta perceber se as exigências do Leipzig por Nusa podem, de alguma forma, ser reduzidas e até que ponto poderá pesar a venda de uma peça importante do plantel da Roma, como Manu Koné, que continua a estar na mira do Manchester United. As alternativas mais fortes para a posição de extremo ofensivo sondadas pela Roma são Diego Moreira, do Estrasburgo, e Andreas Schjelderup, do Benfica.























