A rivalidade recomeçou! O Barcelona derrotou o Bayern de Munique e garantiu o quarto confronto com o Lyon na final da Liga dos Campeões Feminina, com destaque para Alexia Putellas e o retorno de Aitana Bonmati em uma semifinal emocionante

Após um empate acirrado por 1 a 1 em Munique, a segunda partida desta semifinal estava totalmente em aberto, e um Camp Nou lotado foi o palco perfeito para o emocionante jogo que se desenrolou. O jogo começou em ritmo acelerado, com Salma Paralluelo abrindo o placar, Linda Dallmann empatando no outro lado do campo e Alexia Putellas recuperando a vantagem do Barça, tudo isso nos primeiros 22 minutos.

A partir daí, o Barça impôs um pouco mais de autoridade no jogo e chegou a uma vantagem de 4 a 1 no placar do dia — que parecia selar a classificação —, somando 5 a 2 no placar agregado, graças aos gols de Ewa Pajor e mais um de Putellas. Mas, de repente, o jogo ficou incrivelmente aberto, o que favoreceu o Bayern na medida certa.

Pernille Harder marcou mais um para as visitantes a 20 minutos do fim, antes de Arianna Caruso ver um chute desviado para a trave por Cata Coll e Dallmann seguir seus passos acertando a trave, com Coll também defendendo um chute de Vanessa Gilles à queima-roupa. Com a recém-retornada Aitana Bonmati perdendo uma grande chance no outro lado do campo, Harder realmente pensou que teria garantido um final emocionante com um gol aos 90 minutos. No entanto, o VAR instruiu a árbitra Stephanie Frappart a ir ao monitor para verificar uma possível falta na jogada, o que acabaria, de forma controversa, anulando o gol e restaurando o placar para 5 a 3 no total, em vez de 5 a 4.

A partir daí, o Barça conseguiu garantir a vitória por 4 a 2 no dia, o que o coloca na sexta final consecutiva da Liga dos Campeões Feminina, onde buscará o quarto título europeu.