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A rivalidade recomeçou! O Barcelona derrotou o Bayern de Munique e garantiu o quarto confronto com o Lyon na final da Liga dos Campeões Feminina, com destaque para Alexia Putellas e o retorno de Aitana Bonmati em uma semifinal emocionante
O Barça derrota o Bayern em uma emocionante semifinal com seis gols
Após um empate acirrado por 1 a 1 em Munique, a segunda partida desta semifinal estava totalmente em aberto, e um Camp Nou lotado foi o palco perfeito para o emocionante jogo que se desenrolou. O jogo começou em ritmo acelerado, com Salma Paralluelo abrindo o placar, Linda Dallmann empatando no outro lado do campo e Alexia Putellas recuperando a vantagem do Barça, tudo isso nos primeiros 22 minutos.
A partir daí, o Barça impôs um pouco mais de autoridade no jogo e chegou a uma vantagem de 4 a 1 no placar do dia — que parecia selar a classificação —, somando 5 a 2 no placar agregado, graças aos gols de Ewa Pajor e mais um de Putellas. Mas, de repente, o jogo ficou incrivelmente aberto, o que favoreceu o Bayern na medida certa.
Pernille Harder marcou mais um para as visitantes a 20 minutos do fim, antes de Arianna Caruso ver um chute desviado para a trave por Cata Coll e Dallmann seguir seus passos acertando a trave, com Coll também defendendo um chute de Vanessa Gilles à queima-roupa. Com a recém-retornada Aitana Bonmati perdendo uma grande chance no outro lado do campo, Harder realmente pensou que teria garantido um final emocionante com um gol aos 90 minutos. No entanto, o VAR instruiu a árbitra Stephanie Frappart a ir ao monitor para verificar uma possível falta na jogada, o que acabaria, de forma controversa, anulando o gol e restaurando o placar para 5 a 3 no total, em vez de 5 a 4.
A partir daí, o Barça conseguiu garantir a vitória por 4 a 2 no dia, o que o coloca na sexta final consecutiva da Liga dos Campeões Feminina, onde buscará o quarto título europeu.
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A disputa pela Bola de Ouro esquenta
Este foi um jogo que terá grandes implicações na disputa pela Bola de Ouro, e não apenas na batalha pelo título europeu. A sequência de três Bolas de Ouro consecutivas de Bonmati deve chegar ao fim este ano, depois que uma fratura na perna a obrigou a ficar cinco meses afastada dos gramados devido a lesão, período que só chegou ao fim nesta segunda partida da semifinal, na qual ela voltou a jogar saindo do banco. À espera para conquistar a edição de 2026 estão muitos nomes de peso, muitos dos quais jogam pelo Barça. Muitas delas apareceram neste grande jogo para reforçar suas esperanças também.
Putellas, a favorita para muitos, vai ganhar as manchetes por sua atuação de dois gols, elevando sua contagem na UWCL nesta temporada para oito em 10 jogos, além de seis assistências. Mas Pajor foi fantástica novamente, marcando seu nono gol em nove partidas europeias, com Caroline Graham Hansen também excelente pela direita. O Bayern não contou com Franziska Kett nesta partida de volta, a talentosa jovem lateral-esquerda que impressionou bastante com um gol na partida de ida, antes de ser expulsa. Sua substituta foi Stine Ballisager, a jogadora da seleção dinamarquesa que atua naturalmente como zagueira central, e Graham Hansen aproveitou ao máximo a falta de conforto dela na função mais aberta, produzindo duas assistências.
No que diz respeito à Bola de Ouro, este jogo provavelmente impulsionará a classificação de Harder na votação também, já que ela deu continuidade à sua excelente temporada com mais um gol e mais uma assistência. No entanto, a eliminação do Bayern prejudicará suas chances de conquistar um prêmio que, se fosse concedido em 2020, muitos acreditam que ela já teria em sua coleção de troféus.
A rivalidade recomeça: o Barça volta a enfrentar o Lyon
O Barcelona enfrentará agora o Lyon na final da Liga dos Campeões no final deste mês, a ser disputada em Oslo, na Noruega, depois que o gigante francês derrotou o Arsenal na semifinal. Será a quarta final da Liga dos Campeões Feminina disputada entre os dois gigantes, que vêm desenvolvendo uma espécie de rivalidade no cenário europeu nos últimos anos.
No primeiro desses quatro confrontos na final, o Barça não tinha nada a ver com a potência que é hoje. Em sua primeira final da UWCL, e enfrentando a força dominante do futebol feminino europeu, o time foi dominado na vitória por 4 a 1 do Lyon, que estava no meio de uma sequência de cinco títulos consecutivos da UWCL.
O OL conseguiu afastar o desafio das catalãs novamente em 2022, um ano depois de o Barça ter conquistado seu primeiro título nesta competição com uma vitória dominante por 4 a 0 sobre o Chelsea. Foi um confronto muito aguardado em Turim, mas o Lyon tirou a competitividade da partida de forma incrivelmente rápida, abrindo uma vantagem de 3 a 0 após apenas 33 minutos, em uma vitória final por 3 a 1.
O Barça conseguiu sua revanche em 2024, porém, ao derrotar o OL por 2 a 0 em Eindhoven. Lá, um ano após a vitória sobre o Wolfsburg na final de 2023, os campeões espanhóis pareciam muito mais maduros e experientes no mais alto nível, apresentando uma atuação brilhantemente controlada para finalmente levar a melhor sobre o Lyon.
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Quem vai ganhar a Liga dos Campeões Feminina de 2026?
O que nos reserva o quarto jogo desta fantástica série? O Barça espera uma partida muito menos agitada do que esta no Camp Nou, onde perdeu o controle do jogo nos minutos finais. No entanto, os catalães devem contar com Bonmati como titular até lá, o que certamente ajudará nesse sentido. A tricampeã da Bola de Ouro jogou uns bons 25 minutos saindo do banco no domingo e poderá melhorar ainda mais sua forma física daqui até a final em 23 de maio, já que o Barça tem dois jogos do campeonato e a final da Copa da Rainha antes disso.
O Lyon, por sua vez, mostrou-se excelente ao se vingar do Arsenal no sábado, depois que os Gunners os haviam derrotado nas semifinais da Liga dos Campeões da temporada passada, que terminou com o time inglês surpreendendo o Barça na final. O retorno de Melchie Dumornay após lesão foi um dos principais motivos pelos quais o OL conseguiu vencer por 3 a 1, revertendo a derrota por 2 a 1 na partida de ida no norte de Londres, assim como o fato de Selma Bacha estar disponível novamente. Se o Lyon conseguir ter Tabitha Chawinga de volta em forma também, isso seria um grande impulso. A veloz ponta perdeu as duas partidas da semifinal.
Outro fator que adiciona um toque especial à final é que o OL agora é treinado por Jonatan Giraldez, o ex-técnico do Barcelona que levou os catalães a dois títulos europeus em suas três temporadas como treinador principal. Ele vai tentar derrotar seu antigo clube no final deste mês, assim como seu ex-assistente, Pere Romeu, que agora comanda o time do Barça.