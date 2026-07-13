A revolução do Arsenal neste verão: como as contratações de Georgia Stanway, Ona Batlle e outras jogadoras colocaram os Gunners no caminho certo para acabar com a seca de títulos da WSL, apesar das saídas de grandes nomes

Eles não serão os últimos. O Arsenal está pronto para investir pesado em Lisa Baum, a ponta de 19 anos do RB Leipzig que tem despertado o interesse da maioria dos principais clubes da Europa, sendo que os Gunners são os favoritos para vencer a disputa pela sua contratação. Enquanto a jogadora da seleção espanhola Salma Paralluelo escolhe seu próximo destino, com seu contrato no Barcelona chegando ao fim, o time do norte de Londres continua na disputa também por ela, no que seria mais uma contratação de grande impacto.
Com Mead, McCabe, Victoria Pelova, Laia Codina e Manuela Zinsberger também tendo deixado o clube neste verão, houve muitas mudanças enquanto o Arsenal, o clube mais bem-sucedido da história do futebol feminino inglês, tenta voltar ao topo do campeonato nacional. Então, o que essas mudanças significam para as Gunners na nova temporada, enquanto buscam conquistar o primeiro título da Superliga Feminina desde 2019?