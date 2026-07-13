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Arsenal summer revolution GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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A revolução do Arsenal neste verão: como as contratações de Georgia Stanway, Ona Batlle e outras jogadoras colocaram os Gunners no caminho certo para acabar com a seca de títulos da WSL, apesar das saídas de grandes nomes

Futebol feminino
Arsenal Women
WSL
G. Stanway
O. Batlle
G. Reuteler
S. Cerci
L. Baum
Especiais e Opinião

Sempre se soube que este seria um verão importante para o Arsenal. Com tantos jogadores sem contrato e tantos nomes sendo constantemente associados a uma transferência para o norte de Londres, já se falava há algum tempo em uma grande reformulação. Agora, isso está começando a tomar forma. Após as saídas de Beth Mead, Katie McCabe e outras jogadoras, as substituições estão chegando em grande número, com Georgia Stanway e Ona Batlle se destacando entre os quatro anúncios feitos em rápida sucessão até o momento.

Eles não serão os últimos. O Arsenal está pronto para investir pesado em Lisa Baum, a ponta de 19 anos do RB Leipzig que tem despertado o interesse da maioria dos principais clubes da Europa, sendo que os Gunners são os favoritos para vencer a disputa pela sua contratação. Enquanto a jogadora da seleção espanhola Salma Paralluelo escolhe seu próximo destino, com seu contrato no Barcelona chegando ao fim, o time do norte de Londres continua na disputa também por ela, no que seria mais uma contratação de grande impacto.

Com Mead, McCabe, Victoria Pelova, Laia Codina e Manuela Zinsberger também tendo deixado o clube neste verão, houve muitas mudanças enquanto o Arsenal, o clube mais bem-sucedido da história do futebol feminino inglês, tenta voltar ao topo do campeonato nacional. Então, o que essas mudanças significam para as Gunners na nova temporada, enquanto buscam conquistar o primeiro título da Superliga Feminina desde 2019?

  • Renee Slegers Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Deixando sua marca

    Depois de ser nomeada treinadora principal em tempo integral em janeiro de 2025, após uma passagem bem-sucedida como interina, este verão parece ser aquele em que Renee Slegers está deixando sua marca nesta equipe do Arsenal da maneira mais marcante até o momento.

    Era um momento natural para que ocorressem mudanças em grande escala, devido ao grande número de jogadores com contrato vencido. Era inevitável que esse fosse um período em que a visão de Slegers e do clube realmente se destacasse, dependendo dos jogadores que decidissem renovar e de como optassem por substituir aqueles que foram dispensados.

    O que as decisões tomadas nos dizem, então?

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  • Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Grandes decisões

    Uma das conclusões mais evidentes é o desejo de reduzir a média de idade do elenco. Nenhuma equipe da WSL tinha um elenco mais velho do que o dos Gunners na última temporada, enquanto apenas a Juventus ficou à frente delas nessa categoria entre as equipes classificadas para a fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina de 2025-26.

    Com oito das nove jogadoras mais velhas do elenco sem contrato, Slegers e o clube tiveram uma oportunidade óbvia de agir para reduzir esse número. Nem todas iriam sair: Kim Little (36), Steph Catley (32), Caitlin Foord (31), Stina Blackstenius (30) e Leah Williamson (29) renovaram seus contratos, e relatos sugerem que houve uma tentativa de última hora de manter McCabe, com Mead sendo potencialmente preferida em detrimento de Foord.

    Ainda assim, três das oito jogadoras mais velhas do elenco se despediram, com as saídas de McCabe (30), Mead (31) e Zinsberger (30) reduzindo um pouco a média de idade do grupo antes da contratação de algumas jogadoras mais jovens. Stanway, Batlle e Geraldine Reuteler têm todas 27 anos, Selina Cerci acabou de completar 26 e Baum ainda tem apenas 19. Se Paralluelo também se juntar ao clube, ela também terá apenas 22 anos.

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    Aumento da profundidade

    É claro que as contratações do Arsenal não se limitaram apenas a reduzir essa média de idade. Existem várias razões pelas quais os Gunners não conseguiram conquistar mais um título da WSL nos últimos anos, e essa janela de transferências pode ajudar a resolver algumas delas.

    Uma delas diz respeito à profundidade do elenco. Slegers não ficou totalmente sem opções no ano passado, mas também não contava com o elenco mais numeroso; na verdade, nenhum time da WSL utilizou menos jogadoras do que o Arsenal. Entre os times que chegaram à fase de grupos da Liga dos Campeões, por sua vez, apenas seis utilizaram menos jogadoras: Benfica, St. Pölten, Valerenga, Wolfsburg, OH Leuven e Twente.

    Várias jogadoras que estavam à disposição de Slegers acabaram ficando totalmente de lado, reduzindo ainda mais o elenco. Jenna Nighswonger jogou apenas uma vez antes de ser emprestada ao Aston Villa em janeiro, enquanto Codina e Pelova tiveram dificuldades para conseguir oportunidades, o que tornou suas saídas neste verão nada surpreendentes.

    Com Katie Reid sofrendo uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) no início da temporada, Williamson conseguindo apenas duas partidas como titular no campeonato devido a problemas recorrentes de condicionamento físico e a disponibilidade de Kyra Cooney-Cross drasticamente reduzida devido à saúde debilitada de sua mãe, Slegers não contava com muitas opções, em termos de número de jogadoras, e isso realmente precisava mudar.

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  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Dividindo a carga

    Havia também uma crescente dependência excessiva de certas jogadoras. Isso era especialmente verdadeiro no meio-campo, onde poderia ocorrer uma queda perceptível no desempenho caso Little e Mariona Caldentey não fossem titulares nas duas posições mais recuadas do meio-campo. As contratações de Stanway e Reuteler, portanto, combinadas com o que se espera ser uma maior disponibilidade de Cooney-Cross, são extremamente bem-vindas, já que as Gunners buscam garantir que a responsabilidade seja compartilhada nessas posições.

    Stanway chega após uma temporada no Bayern de Munique, na qual atuou em uma posição muito mais recuada do que de costume, e com grande sucesso, enquanto Reuteler tem a capacidade de desempenhar diversas funções no meio-campo, o que significa que ela também pode, potencialmente, oferecer outra opção na posição de camisa 10.

    É natural que as equipes dependam de jogadoras da qualidade de Little e Caldentey, mas o grau em que isso às vezes ocorreu no Arsenal na última temporada estava longe de ser ideal.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Variedade no ataque

    Talvez seja no ataque que as novas contratações possam causar maior impacto, no entanto. Slegers contava com opções nessa posição na última temporada. Alessia Russo tinha a vaga de titular garantida na posição de camisa 9, com Blackstenius capaz de substituí-la vindo do banco ou jogar à sua frente, já que a jogadora da seleção inglesa recuava para a posição de camisa 10. Nas pontas, Mead, Foord, Chloe Kelly e Olivia Smith eram todas opções, permitindo que Slegers se adaptasse a diferentes estratégias de jogo e também trocasse as duas titulares por volta da hora de jogo, como costumava fazer.

    No entanto, tudo ficou bastante previsível depois de um tempo. Frida Maanum costumava ser a única outra opção na posição 10, o que significava que se tornava rotina para Russo recuar para lá quando Blackstenius entrava, enquanto os adversários também sabiam que Slegers provavelmente faria duas substituições consecutivas nas laterais no segundo tempo. Se uma dessas jogadoras de ponta se lesionasse, como aconteceu com Kelly e Mead em algumas ocasiões, havia ainda menos variedade.

    Com a chegada de Reuteler, que pode atuar na posição de camisa 10; Cerci, outra opção como atacante que pode jogar pelas pontas se necessário; possivelmente Baum, capaz de atuar em qualquer uma das laterais e talvez também no centro; e até mesmo Batlle, que pode atuar como lateral-esquerdo invertido para criar um problema diferente para os adversários, isso traz imprevisibilidade, versatilidade e variedade, além de profundidade ao elenco. É exatamente o que o Arsenal precisa para manter uma ameaça consistente no ataque, mesmo quando os jogos não correm a seu favor.

  • Ona Batlle Arsenal signing 2026Getty Images

    Qualidade genuína

    E, em um sentido mais clichê, o que essas contratações também trazem é uma declaração de intenções. Batlle pode não ter um papel de destaque no meio-campo, na variedade ofensiva ou na profundidade do elenco — esta última, em grande parte porque a lateral tem sido uma posição bem abastecida há algum tempo no Arsenal —, mas ela é uma jogadora de nível mundial. Contratá-la do Barcelona, atual campeão europeu, em seus melhores anos, é algo gigantesco.

    Stanway chega com uma reputação semelhante. Bicampeã europeia com a Inglaterra, ela tem se destacado regularmente em grandes ocasiões e cumprido o esperado, consolidando-se, assim, como uma das melhores meio-campistas do mundo.

    Cerci pode não ter o mesmo reconhecimento de nome, mas tem sido a jogadora mais prolífica da Bundesliga nas duas últimas temporadas, enquanto a qualidade de Reuteler está à vista de todos depois que ela brilhou na histórica campanha da Suíça até as oitavas de final do Campeonato Europeu do ano passado.

    Baum, por sua vez, tem potencial para alcançar grandes conquistas, se a negociação for concluída como esperado. Estas são contratações de altíssima qualidade feitas pelo Arsenal, e estão sendo realizadas no momento certo, para que as jogadoras se integrem ao time principal antes da pré-temporada.

    Enquanto o Chelsea continua em busca de um atacante após três rejeições notáveis, o Manchester City faz contratações discretas com Mead e Niamh Charles, e os rumores em torno das atividades de transferência do Manchester United estão ainda mais contidos — com Andrea Medina sendo a única contratação até o momento —, o Arsenal deu um forte sinal de força no início desta janela de transferências de verão.

    Será que isso se traduzirá no primeiro título da WSL desde 2019? É muito cedo para dizer, mas os sinais são certamente positivos.