A revolução do Arsenal neste verão: como as contratações de Georgia Stanway, Ona Batlle e outras jogadoras colocaram os Gunners no caminho certo para acabar com a seca de títulos da WSL, apesar das saídas de grandes nomes

Talvez seja no ataque que as novas contratações possam causar maior impacto, no entanto. Slegers contava com opções nessa posição na última temporada. Alessia Russo tinha a vaga de titular garantida na posição de camisa 9, com Blackstenius capaz de substituí-la vindo do banco ou jogar à sua frente, já que a jogadora da seleção inglesa recuava para a posição de camisa 10. Nas pontas, Mead, Foord, Chloe Kelly e Olivia Smith eram todas opções, permitindo que Slegers se adaptasse a diferentes estratégias de jogo e também trocasse as duas titulares por volta da hora de jogo, como costumava fazer.

No entanto, tudo ficou bastante previsível depois de um tempo. Frida Maanum costumava ser a única outra opção na posição 10, o que significava que se tornava rotina para Russo recuar para lá quando Blackstenius entrava, enquanto os adversários também sabiam que Slegers provavelmente faria duas substituições consecutivas nas laterais no segundo tempo. Se uma dessas jogadoras de ponta se lesionasse, como aconteceu com Kelly e Mead em algumas ocasiões, havia ainda menos variedade.

Com a chegada de Reuteler, que pode atuar na posição de camisa 10; Cerci, outra opção como atacante que pode jogar pelas pontas se necessário; possivelmente Baum, capaz de atuar em qualquer uma das laterais e talvez também no centro; e até mesmo Batlle, que pode atuar como lateral-esquerdo invertido para criar um problema diferente para os adversários, isso traz imprevisibilidade, versatilidade e variedade, além de profundidade ao elenco. É exatamente o que o Arsenal precisa para manter uma ameaça consistente no ataque, mesmo quando os jogos não correm a seu favor.