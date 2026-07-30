Seguem as reações à votação da União Europeia de Futebol para boicotar a Copa do Mundo, por causa dos planos da Fifa de vender uma parte de suas competições a investidores externos.

A agência de notícias Reuters destacou as principais reações à decisão da Uefa de boicotar as competições da Federação Internacional de Futebol.

A Federação Inglesa divulgou um comunicado no qual afirmou: "Estamos lado a lado com nossos colegas europeus e apoiamos plenamente a posição coletiva. Nós nos opomos aos planos da Fifa. A Copa do Mundo pertence ao futebol e sempre será assim".

Já o conselho da Federação Escocesa emitiu um comunicado no qual disse: "O conselho da Federação Escocesa de Futebol concorda categoricamente com as preocupações levantadas por todos os membros sobre a maneira como essas propostas foram apresentadas e sobre a fixação de seu prazo final, sem a realização de um processo completo de consulta ou consideração dos princípios da boa governança".

Por sua vez, Jesper Møller, presidente da Federação Dinamarquesa, esclareceu: "É absolutamente inaceitável aprovar um acordo desse tipo, no qual convidamos investidores do setor privado para o centro do sistema da Fifa. Por isso, apoiaremos todas as medidas necessárias para deter esse projeto".