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Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A revolta europeia cresce contra a Fifa: pedidos pela renúncia de Infantino

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Seguem as reações à votação da União Europeia de Futebol para boicotar a Copa do Mundo, por causa dos planos da Fifa de vender uma parte de suas competições a investidores externos.

A agência de notícias Reuters destacou as principais reações à decisão da Uefa de boicotar as competições da Federação Internacional de Futebol.

A Federação Inglesa divulgou um comunicado no qual afirmou: "Estamos lado a lado com nossos colegas europeus e apoiamos plenamente a posição coletiva. Nós nos opomos aos planos da Fifa. A Copa do Mundo pertence ao futebol e sempre será assim".

Já o conselho da Federação Escocesa emitiu um comunicado no qual disse: "O conselho da Federação Escocesa de Futebol concorda categoricamente com as preocupações levantadas por todos os membros sobre a maneira como essas propostas foram apresentadas e sobre a fixação de seu prazo final, sem a realização de um processo completo de consulta ou consideração dos princípios da boa governança".

Por sua vez, Jesper Møller, presidente da Federação Dinamarquesa, esclareceu: "É absolutamente inaceitável aprovar um acordo desse tipo, no qual convidamos investidores do setor privado para o centro do sistema da Fifa. Por isso, apoiaremos todas as medidas necessárias para deter esse projeto".

  • President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

    Infantino cruzou a linha vermelha

    Ao mesmo tempo, Alexander Wehrle, presidente do conselho de supervisão da empresa econômica e digital ligada à Federação Alemã, disse: "Mais uma linha vermelha foi ultrapassada, Gianni Infantino quer vender o futebol".

    E enfatizou: "Isso realmente me faz questionar: será que Gianni Infantino algum dia jogou futebol em nível profissional? Acredito que jogou na quinta divisão da Suíça".

    E destacou: "Será que algum dia ele ficou entre os torcedores nas arquibancadas? Será que ele realmente sabe o que significa o futebol, como jogo e como força que une as pessoas? Tenho grandes dúvidas sobre isso".

    E continuou: "O verdadeiro propósito da Fifa é supervisionar os regulamentos internacionais e organizar os torneios. Não acredito que o princípio fundamental que deva reger qualquer federação seja a maximização dos lucros. Mas parece que algo saiu dos trilhos aqui, e isso precisa parar".

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  • Gianni Infantino deve renunciar

    A Federação Sueca emitiu um comunicado no qual afirmou: "A Federação Sueca apoia os pontos de vista da UEFA tanto no que diz respeito aos procedimentos adotados quanto à questão de fundo".

    O comunicado da Federação Sueca prosseguiu: "Uma proposta que traz consigo repercussões tão profundas para o futebol internacional deve ser conduzida por meio de um processo aberto, transparente e que goze de ampla aceitação".

    Já Lise Klaveness, presidente da Federação Norueguesa, declarou: "Não podemos aceitar um processo no qual se desenvolve, às escondidas e fora dos órgãos eleitos, um projeto que altera a essência do nosso modelo comum, para depois apresentá-lo como algo consumado, sem qualquer forma de consulta".

    E acrescentou: "Não houve qualquer transparência, participação ou debate. A mensagem da Noruega e da UEFA é clara: se este projeto prosseguir, nos retiraremos das competições da FIFA".

    Lisa Nandy, ministra da Cultura britânica, esclareceu: "A decisão de boicotar a UEFA baseia-se em princípios que apoiamos com firmeza. O futebol pertence às torcidas, e não aos investidores bilionários. A situação chegou ao limite, e é hora de tomar uma posição para proteger o nosso esporte".

    O político britânico Nigel Farage observou: "O futebol é do povo. A UEFA está certa em adotar esta posição, e Gianni Infantino deve renunciar".

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