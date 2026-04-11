A revolta de Diaz... Como o astro marroquino se rebelou contra o banco de reservas do Real Madrid?

O herói anônimo que iluminou o Bernabéu

O jogador da seleção marroquina Ibrahim Díaz conseguiu virar o jogo no Real Madrid mais uma vez, passando de um jogador com papel secundário a uma peça fundamental no elenco do clube.

Díaz conseguiu ser titular em seis partidas consecutivas em apenas 29 dias, o que reflete a atitude positiva de “rebeldia” que o jogador vem demonstrando para provar que merece estar sempre entre os titulares.

  • Ir contra a corrente

    O jornal espanhol “AS” informou que Díaz sempre teve o costume de ir contra a corrente, afinal, depois de ter sido titular em apenas quatro ocasiões ao longo de 194 dias, ele conseguiu aproveitar o tempo no banco para mudar sua situação; e depois que o técnico Álvaro Arbeloa reconheceu publicamente que ele merecia mais, o jogador conseguiu comprovar esse mérito com seu desempenho em campo.

    Díaz foi obrigado a redefinir sua posição e seu papel no Real Madrid com o retorno da força ofensiva do clube, representada por Kylian Mbappé, quer o astro marroquino jogasse como meia-armador ou “falso nove”, quer fosse parceiro de Vinícius Júnior na liderança do ataque.

    Díaz tornou-se o jogador número 12 (o substituto mais importante da equipe), como aconteceu contra o Bayern de Munique, mas na partida de ontem contra o Girona voltou a ser titular e, em vez de se render às escolhas do destino, rebelou-se contra sua situação mais uma vez.

  • O Coringa Real

    O astro marroquino provou ser um jogador versátil, não se limitando a uma única função, já que pode atuar como motor do jogo ou como ponta, o que ficou bem claro na partida contra o Girona, que foi a oportunidade perfeita para ele, especialmente quando avançava pela ala esquerda com liberdade de movimento pelos corredores centrais, cumprindo as instruções do seu treinador, que o havia incentivado anteriormente, dizendo: “Peço que ele arrisque e não se contente apenas em não cometer erros”, o que ele fez claramente através de sua atividade e visão de jogo, que contribuíram para o gol de Valverde.

    Díaz comemorou sua 100ª partida na La Liga com a camisa do Real Madrid dando um passe decisivo para o chute de Valverdi, seu sétimo passe decisivo nesta temporada e o 14º em sua carreira na liga, e não somou mais assistências apenas por falta de sorte de Mbappé, que recebeu um passe por trás da defesa de Díaz, mas chutou para fora em Madrid, apesar de estar sozinho diante do gol.

  • Superar o Vinícius

    As estatísticas revelam que o astro marroquino criou 7 chances de gol para seus companheiros, superando Valverde e Vinícius, que criaram 3 chances cada um, Além disso, ele deu 6 cruzamentos e foi o segundo jogador com maior média de passes no último terço do campo, com 22 passes, atrás apenas de Vinícius (25 passes), além de ter conseguido driblar e provocar 4 faltas.

    No aspecto defensivo, Diaz teve um desempenho sólido, recuperando duas bolas e vencendo sete duelos, apresentando um desempenho equilibrado na criação de jogadas e na pressão defensiva, o que lhe conferiu um brilho especial em meio ao desempenho medíocre do Real Madrid em geral, enviando uma mensagem clara antes do confronto em Munique de que continuará sua rebeldia constante, seja como titular ou como reserva.