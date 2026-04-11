A revolta de Diaz... Como o astro marroquino se rebelou contra o banco de reservas do Real Madrid?

O jornal espanhol “AS” informou que Díaz sempre teve o costume de ir contra a corrente, afinal, depois de ter sido titular em apenas quatro ocasiões ao longo de 194 dias, ele conseguiu aproveitar o tempo no banco para mudar sua situação; e depois que o técnico Álvaro Arbeloa reconheceu publicamente que ele merecia mais, o jogador conseguiu comprovar esse mérito com seu desempenho em campo.
Díaz foi obrigado a redefinir sua posição e seu papel no Real Madrid com o retorno da força ofensiva do clube, representada por Kylian Mbappé, quer o astro marroquino jogasse como meia-armador ou “falso nove”, quer fosse parceiro de Vinícius Júnior na liderança do ataque.
Díaz tornou-se o jogador número 12 (o substituto mais importante da equipe), como aconteceu contra o Bayern de Munique, mas na partida de ontem contra o Girona voltou a ser titular e, em vez de se render às escolhas do destino, rebelou-se contra sua situação mais uma vez.