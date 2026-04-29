A retomada da campanha do Arsenal na Premier League deve ser a prioridade de Mikel Arteta - mesmo que isso signifique sacrificar as esperanças do clube na Liga dos Campeões

No sábado, o trabalho foi cumprido: os Gunners venceram por uma diferença mínima os Magpies, que não estavam em boa fase, e voltaram de forma decisiva ao topo da tabela, naquilo que Arteta descreveu como “primeiro jogo”, com mais quatro finais pela frente. “Tínhamos de fazer o que estava ao nosso alcance”, afirmou ele após a partida. “O ‘primeiro jogo’ está nas nossas mãos. Conseguimos.”

Agora, porém, surge a perspectiva assustadora e a grande distração de uma semifinal da Liga dos Campeões em duas partidas, física e emocionalmente desgastante, contra o Atlético de Diego Simeone, e a maneira como Arteta encara a disputa pode muito bem determinar o sucesso da temporada do Arsenal.

À medida que a linha de chegada se aproxima e, com ela, a chance do clube do norte de Londres de encerrar 22 anos de sofrimento nacional, certamente é hora do técnico espanhol priorizar um troféu em potencial em detrimento do outro e se dedicar totalmente à Premier League.