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Krishan Davis

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A retomada da campanha do Arsenal na Premier League deve ser a prioridade de Mikel Arteta - mesmo que isso signifique sacrificar as esperanças do clube na Liga dos Campeões

Opinion
Arsenal
M. Arteta
Liga dos Campeões
Premier League
Especiais e Opinião
Atlético de Madrid x Arsenal

O Arsenal está prestes a enfrentar um nível de pressão totalmente novo. Depois de colocar de volta nos trilhos sua vacilante campanha pelo título da Premier League com uma vitória muito necessária sobre o Newcastle, os Gunners agora se preparam para entrar no caldeirão do Metropolitano, do Atlético de Madrid, nas semifinais da Liga dos Campeões. No entanto, embora a perspectiva de conquistar a dobradinha nacional e europeia seja tentadora, o técnico Mikel Arteta precisa enxergar o panorama geral.

No sábado, o trabalho foi cumprido: os Gunners venceram por uma diferença mínima os Magpies, que não estavam em boa fase, e voltaram de forma decisiva ao topo da tabela, naquilo que Arteta descreveu como “primeiro jogo”, com mais quatro finais pela frente. “Tínhamos de fazer o que estava ao nosso alcance”, afirmou ele após a partida. “O ‘primeiro jogo’ está nas nossas mãos. Conseguimos.”

Agora, porém, surge a perspectiva assustadora e a grande distração de uma semifinal da Liga dos Campeões em duas partidas, física e emocionalmente desgastante, contra o Atlético de Diego Simeone, e a maneira como Arteta encara a disputa pode muito bem determinar o sucesso da temporada do Arsenal.

À medida que a linha de chegada se aproxima e, com ela, a chance do clube do norte de Londres de encerrar 22 anos de sofrimento nacional, certamente é hora do técnico espanhol priorizar um troféu em potencial em detrimento do outro e se dedicar totalmente à Premier League.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Novo ímpeto

    Após uma sequência de maus resultados que se estendeu pela Premier League e pelas competições de copa nacionais, culminando na derrota devastadora contra o Manchester City, alguns poderiam ter esperado que a disputa pelo título do Arsenal — e, na verdade, toda a temporada — desmoronasse, como já aconteceu antes nesta fase avançada da competição. Mas a vitória conquistada com garra no sábado contra o Newcastle, um adversário que lhes causou bastante sofrimento no passado recente, injetou uma nova vida muito necessária na busca pelo primeiro título da liga desde 2004.

    Embora muitos já tivessem dado o time por perdido, especialmente depois que o City o destronou da liderança da tabela pela primeira vez desde outubro com a vitória no meio da semana sobre o Burnley, esta foi uma demonstração de grande força mental, já que o gol imparável de Ebereche Eze no início da partida se mostrou decisivo no Emirates. O Arsenal teve que passar por alguns momentos de tirar o fôlego, mas acabou conquistando três pontos vitais, com muitos dos jogadores caindo no chão enquanto Arteta liberava suas emoções em uma grande comemoração ao final da partida, refletindo o quão intensa a disputa havia sido.

    “Não espero, depois de 22 anos sem conquistar o título, que seja um caminho de rosas e música bonita ao redor”, disse o técnico após a vitória. “Vai ser assim e estamos prontos para isso.”

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  • UEFA Champions League 2025/26 Semi Final PreviewsGetty Images Sport

    Uma batalha exaustiva se aproxima

    Arteta, portanto, não tem ilusões quanto à magnitude da tarefa que o Arsenal tem pela frente na busca por pôr fim à agonizante espera pelo título da Premier League. Mas antes que essa jornada retome com mais um confronto em casa, desta vez contra o Fulham, no sábado, a equipe enfrenta a primeira parte do que certamente será uma batalha exaustiva contra o Atlético de Madrid nas semifinais da Liga dos Campeões.

    Com a disputa pelo título da liga em um fio de agulha, o momento não poderia ser pior. A equipe de Simeone é conhecida por sua intensidade, físico, domínio das táticas obscuras e abordagem de nunca desistir, e estará absolutamente determinada a levar os Gunners até o fim, enquanto busca finalmente acabar com sua maldição na Copa da Europa, depois de ter chegado tão perto em várias ocasiões sob o comando do argentino.

    Eles se destacam quando são considerados azarões e vão adorar a oportunidade de se testar contra o time que tem sido frequentemente aclamado como o melhor da Europa ao longo da campanha. O confronto de duas partidas, portanto, promete ser extremamente desgastante para os londrinos do norte, tanto física quanto mentalmente, e isso é algo que Arteta deve levar em conta ao preparar seu time para o caldeirão que é o Metropolitano.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    As lesões pesam

    Afinal, o Arsenal já está sentindo as consequências da vitória suada sobre o Newcastle no fim de semana, depois que Kai Havertz foi forçado a sair no primeiro tempo com um aparente problema muscular e o artilheiro Eze teve que ser substituído no segundo tempo devido a uma lesão semelhante. Martin Zubimendi também foi substituído, e Arteta revelou posteriormente que ele estava doente.

    Apesar da esperança do técnico de que a dupla de ataque estivesse disponível na noite de quarta-feira em Madri, Havertz ficou de fora do último treino dos Gunners em London Colney antes do voo para a capital espanhola e foi posteriormente descartado, juntando-se a Jurrien Timber na lista de ausências para a viagem à Espanha. Não se espera, porém, que o alemão perca o final da temporada.

    Houve algumas notícias positivas, já que Arteta confirmou na terça-feira que Eze estava “pronto para jogar”, tendo evitado um problema grave, enquanto Riccardo Calafiori se juntou novamente ao grupo após uma contusão recente. É de se esperar que Zubimendi também tenha se recuperado.

    Tudo isso aponta para o fato de que o elenco do Arsenal está chegando ao seu limite físico após uma temporada exaustiva, na qual lutou em quatro frentes durante meses — uma temporada em que as lesões já foram um grande obstáculo, com nada menos que 19 jogadores do time titular perdendo pelo menos um jogo do campeonato.

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO DE MADRID-ATHLETIC BILBAOAFP

    Oportunidade única

    O Arsenal e Arteta devem agradecer por não enfrentarem um dos favoritos ao título, como o Bayern de Munique ou o Paris Saint-Germain. O Atlético parece ter relaxado no campeonato nacional, encontrando-se bem atrás na La Liga após perder quatro dos últimos cinco jogos da liga, além da final da Copa del Rey contra a Real Sociedad nos pênaltis.

    A campanha dos Colchoneros para chegar às semifinais da Liga dos Campeões também foi muito ajudada pelos cartões vermelhos recebidos em cada partida pelo rival doméstico Barcelona, e mesmo assim houve momentos em que pareciam estar jogando a eliminatória fora.

    Embora o Atlético continue sendo um adversário formidável quando está em boa fase, há uma oportunidade para Arteta arriscar e seguir o exemplo de Guardiola, fazendo rodízio no grande palco, e isso significa contar com aqueles que estão à margem da escalação titular, como Cristhian Mosquera, Myles Lewis-Skelly, Christian Norgaard, Leandro Trossard, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e até mesmo Max Dowman, de 16 anos.

    Esses são jogadores reservas que ainda têm qualidade para levar o Arsenal a superar o teste do Atlético, desde que o técnico confie neles. Se conseguirem cumprir a missão nas duas partidas, Arteta não terá mais a enorme distração da disputa pelo título da Premier League quando a final chegar, em 30 de maio, permitindo que ele mude o foco uma última vez.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Siga o exemplo do Pep

    No início da temporada, muito se falou sobre a profundidade do elenco do Arsenal, apontada como a razão pela qual o time era considerado favorito ao título na primeira metade da campanha. E agora que as lesões e o cansaço começam a pesar de verdade, num momento em que a pressão não poderia ser maior, chegou a hora de realmente contar com essa profundidade.

    Arteta faria bem em seguir o exemplo de seu rival pelo título e ex-mentor, Pep Guardiola; o técnico catalão deixou bem claro quais são suas prioridades ao escalar um time bastante alterado para a semifinal da FA Cup do Man City no fim de semana. Houve poucas titularidades em todo o campo, já que o goleiro da Copa, James Trafford, substituiu Gianluigi Donnarumma; John Stones e Nathan Ake, menos vistos, formaram a dupla de zagueiros centrais; Rayan Ait-Nouri começou como lateral-esquerdo; Nico Gonzalez, Mateo Kovacic e Tijjani Reijnders compuseram o trio do meio-campo; e Omar Marmoush liderou o ataque à frente de Erling Haaland, com Phil Foden ao seu lado.

    A aposta poderia ter sido menor contra o Southampton, da segunda divisão, antes do pontapé inicial, mas quando o time reserva do City estava perdendo por 1 a 0 em Wembley, faltando pouco mais de 10 minutos para o fim, ficou claro que Guardiola estava disposto a sacrificar a chance do time na FA Cup se isso significasse que seus principais jogadores estariam em forma e prontos para a reta final da disputa pelo título da Premier League, mesmo que eles tenham conseguido uma dramática virada no final para garantir uma vaga na final.

  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Capacidade de identificar oportunidades

    O desempenho do City em Wembley e a vitória apertada sobre o Burnley no meio da semana devem servir de motivação suficiente para Arteta fazer mudanças no Metropolitano. Os jogadores de Guardiola pareceram, de repente, desprovidos da confiança recente que convenceu muitos torcedores da Premier League de que eles estão prontos para superar o Arsenal na disputa pelo título, e o caráter pragmático de ambas as atuações sugere que eles ainda podem perder pontos nos jogos restantes contra Everton, Brentford, Crystal Palace, Bournemouth e Aston Villa.

    Os Gunners precisam aproveitar a oportunidade. Depois de derrotar o Newcastle no fim de semana, os londrinos do norte ainda têm 72,44% de chance de erguer o troféu da Premier League no final de maio, segundo a Opta, enquanto o City fica com 27,56%. Com a vitória sobre o Fulham no sábado, eles terão a vantagem psicológica de uma liderança de seis pontos no topo. Mesmo que seus rivais pelo título tenham dois jogos a menos, isso deixa Guardiola e companhia sem margem alguma para erros, em um momento em que seu desempenho parece ter caído.

    Arteta pode ter enfrentado dificuldades para equilibrar as prioridades do Arsenal desde o início do ano, mas está bem claro onde deve estar o foco com a partida contra o Atlético se aproximando; agora é certamente o momento de os Gunners colocarem a busca pelo título da Premier League acima de tudo, mesmo que isso signifique abrir mão da primeira conquista da Liga dos Campeões da história do clube.

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