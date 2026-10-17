A resposta está entre Yamal e Mbappé: como o Barcelona escapou da tragédia do Real Madrid no Betis?

Em algumas ocasiões, você não precisa de tanto trabalho coletivo, mas sim de um único jogador capaz de desatar os nós e encontrar soluções nos momentos mais difíceis possíveis.
E falando do futebol mundial no momento atual, não existe jogador que tenha tantas soluções quanto Lamine Yamal, estrela do Barcelona, algo que ele provou mais uma vez no confronto contra o Real Betis, pelo Campeonato Espanhol.
O Barcelona venceu o anfitrião Real Betis por 5 a 2, na partida entre as duas equipes realizada neste sábado, no estádio Benito Villamarín, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.