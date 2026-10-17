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yamal mbappe(C)Getty images
Ahmed Mansy
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A resposta está entre Yamal e Mbappé: como o Barcelona escapou da tragédia do Real Madrid no Betis?

Especiais e Opinião
Análises
L. Yamal
K. Mbappe
Bétis x Barcelona
Bétis
Barcelona
La Liga
Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Espanha
França

O astro espanhol conduziu o time catalão a uma vitória emocionante

Em algumas ocasiões, você não precisa de tanto trabalho coletivo, mas sim de um único jogador capaz de desatar os nós e encontrar soluções nos momentos mais difíceis possíveis.

E falando do futebol mundial no momento atual, não existe jogador que tenha tantas soluções quanto Lamine Yamal, estrela do Barcelona, algo que ele provou mais uma vez no confronto contra o Real Betis, pelo Campeonato Espanhol.

O Barcelona venceu o anfitrião Real Betis por 5 a 2, na partida entre as duas equipes realizada neste sábado, no estádio Benito Villamarín, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

  • A resposta é Lamine Yamal

    Olhando para o lado estatístico, Yamal marcou um gol e deu uma assistência, mas esses números sozinhos não traduzem a importância do papel desempenhado pelo jogador de origem marroquina naquela partida.

    No primeiro tempo, o Barcelona não conseguiu quebrar as linhas defensivas do Real Betis de nenhuma maneira, tanto que o segundo gol, marcado pelo meio-campista espanhol Rodrigo, saiu de uma cobrança de escanteio.

    E talvez isso evidencie ainda mais a importância do primeiro gol, marcado por Lamine Yamal, que nasceu de pura habilidade individual, em um chute forte de fora da área que rompeu todas as linhas defensivas construídas pelo Real Betis.

    E enquanto o Betis buscava o empate no início do segundo tempo, Lamine construiu o terceiro gol para o atacante brasileiro Gabriel Jesus.

    O árbitro Ricardo de Burgos anulou o gol por impedimento, mas Yamal não desanimou e voltou a servir o atacante brasileiro mais uma vez.

    É verdade que a equipe do técnico Manuel Pellegrini marcou o segundo gol logo em seguida, mas, graças ao toque mágico de Lamine Yamal, aquele gol serviu apenas para diminuir a diferença, e não para empatar.

  • O pesadelo do Real Madrid: a jogada do Barcelona

    Com o que apresentou dentro de campo, Yamal conduziu o Barcelona a uma vitória que se tornou costumeira sobre o Real Betis no feudo do clube andaluz nos últimos anos.

    O Barcelona venceu o Real Betis, no estádio do adversário, em 9 dos últimos 10 jogos entre as equipes pelo Campeonato Espanhol, contra apenas um empate, sem que o clube andaluz tenha conseguido qualquer triunfo.

    Mais do que isso: o Real Betis não consegue vencer o Barcelona no estádio Benito Villamarín pelo Campeonato Espanhol há 18 anos, mais precisamente desde que ganhou por 3 a 2, em março de 2008.

    Isso acontece em um momento em que o estádio do Real Betis é considerado um pesadelo para o rival tradicional Real Madrid, que não consegue vencer ali nos últimos 5 anos.

    Desde a vitória por 1 a 0 no estádio do Real Betis, em agosto de 2021, o Real Madrid disputou 5 partidas no feudo do clube andaluz, empatando em 3 delas e perdendo duas, a mais recente nesta temporada.

  • Por que Yamal deu certo e Mbappé fracassou?

    Ao falar sobre o papel de Yamal em conduzir o Barcelona à vitória expressiva sobre o Real Betis, apesar da solidez defensiva do adversário, surge uma pergunta sobre o fracasso do astro francês Kylian Mbappé em repetir esse mesmo papel no Real Madrid.

    O que aconteceu na partida de hoje responde exatamente a essa pergunta: Yamal não esperou a ajuda de ninguém para salvar o Barcelona, diante dos espaços reduzidos e da defesa bem postada do Real Betis.

    Yamal assumiu sozinho o papel de salvador e marcou o primeiro gol com um chute de longa distância, sem precisar estar perto da meta.

    E o astro espanhol não parou aí: foi brilhante na criação de chances para os companheiros nos meios-espaços e, se não fosse a má finalização, teria dado assistência para mais de um gol além daquele marcado por Gabriel Jesus.

    Já Mbappé, ao contrário, se vê impotente diante desses espaços curtos, pois suas características não o ajudam a driblar adversários nem a criar chances para os companheiros com passes de ruptura mágicos como aqueles que Lamine domina.

    Mais do que isso: se Mbappé não encontra quem lhe forneça esses passes mágicos, como Arda Güler ou Vinícius Júnior em algumas situações, ele se vê completamente incapaz de chegar ao gol.

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  • O que Lamine Yamal apresentou?

    E isso fica ainda mais evidente na linguagem dos números, que mostram com toda a facilidade que Lamine Yamal foi o melhor jogador da partida entre Barcelona e Real Betis, pelos toques mágicos que apresentou em campo.

    Segundo a plataforma "Sofascore", Yamal recebeu a maior nota da partida (8.7), superando os companheiros Rodrygo (8.5) e Pau Cubarsí (8.3).

    Ao longo de 70 minutos, Lamine Yamal marcou um gol e tentou quatro finalizações, duas delas na direção da meta, uma para fora, enquanto uma única bola foi bloqueada.

    Além de dar uma assistência, o ponta espanhol criou duas chances claras e tentou 32 passes, sendo 21 corretos, com precisão de 66%.

    O número mais marcante diz respeito aos dribles: ele tentou oito, dos quais seis foram bem-sucedidos, com taxa de acerto de 75%, um índice extremamente alto, que demonstra as habilidades extraordinárias do astro espanhol.

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