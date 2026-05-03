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"A responsabilidade é minha" - Marc Skinner assume a culpa enquanto a péssima sequência do time feminino do Manchester United continua a destruir as esperanças de classificação para a UWCL
As esperanças estão se esvaindo rapidamente
O United precisou de um dramático gol de empate de Lea Schuller nos acréscimos para garantir o empate em 1 a 1 contra o Brighton no Leigh Sports Village, no sábado, 2 de maio. Com esse resultado, a equipe de Skinner soma apenas uma vitória nas últimas nove partidas — uma sequência de maus resultados que remonta ao título continental conquistado em fevereiro. Atualmente, o United ocupa a quarta posição na Superliga Feminina, um ponto atrás do Arsenal, apesar de ter disputado mais partidas do que seu rival do norte de Londres.
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Enfrentando a frustração
Ao abordar o descontentamento audível da torcida local após o apito final, Skinner não se esquivou das críticas dirigidas à sua liderança durante este período difícil. Conforme citado pela BBC, ele disse: “Eu ouço, eu sinto. Estou à frente do clube de futebol. Sou responsável, certo? Estou aqui para que as pessoas deem sua opinião. Trabalho incansavelmente para impulsionar este clube de futebol. Todos têm direito à sua opinião. Nunca negarei isso, mas não há ninguém mais decepcionado do que eu hoje por não termos conquistado os três pontos.”
Investimento e evolução
Embora Skinner ainda tenha contrato por mais um ano, ele reconheceu que o clube precisa se adaptar ao rápido aumento do nível de investimento por parte das equipes que estão tanto acima quanto abaixo deles na tabela. Ele acrescentou: “Vemos o investimento ao nosso redor, vemos a estratégia ao nosso redor. Não podemos mais nos limitar a olhar apenas para as equipes acima de nós; temos que estar atentos às equipes que estão abaixo.”
"Sei que todos querem se concentrar no lado negativo, mas também há um crescimento incrível nesta equipe. Temos que refletir, é claro que sim. A realidade é que temos que avaliar durante o verão para onde vão os recursos e em que direção vamos direcioná-los, para garantir que continuemos no grupo dos perseguidores e, obviamente, garantir que as equipes atrás de nós não consigam nos alcançar."
- AFP
Uma época de reflexão
O destino do United está agora definitivamente fora de suas mãos, já que o Arsenal precisa apenas de três pontos nas quatro partidas restantes para encerrar oficialmente as esperanças dos Red Devils de disputar a Liga dos Campeões. A campanha termina com uma difícil viagem para enfrentar o Chelsea em 16 de maio, partida que se segue às dolorosas eliminações em competições de copa para o mesmo adversário no início desta temporada. Com clubes ambiciosos como o Brighton e o London City Lionesses aumentando significativamente seu poder de compra, Skinner enfrenta um verão crucial de reavaliação para garantir que o United não perca sua posição entre a elite.