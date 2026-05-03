"A responsabilidade é minha" - Marc Skinner assume a culpa enquanto a péssima sequência do time feminino do Manchester United continua a destruir as esperanças de classificação para a UWCL

Embora Skinner ainda tenha contrato por mais um ano, ele reconheceu que o clube precisa se adaptar ao rápido aumento do nível de investimento por parte das equipes que estão tanto acima quanto abaixo deles na tabela. Ele acrescentou: “Vemos o investimento ao nosso redor, vemos a estratégia ao nosso redor. Não podemos mais nos limitar a olhar apenas para as equipes acima de nós; temos que estar atentos às equipes que estão abaixo.”

"Sei que todos querem se concentrar no lado negativo, mas também há um crescimento incrível nesta equipe. Temos que refletir, é claro que sim. A realidade é que temos que avaliar durante o verão para onde vão os recursos e em que direção vamos direcioná-los, para garantir que continuemos no grupo dos perseguidores e, obviamente, garantir que as equipes atrás de nós não consigam nos alcançar."