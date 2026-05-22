A reputação não conta para nada com Thomas Tuchel! Vencedores e perdedores: o técnico da Inglaterra deixa os jogadores decisivos Cole Palmer e Phil Foden de fora da seleção para a Copa do Mundo, enquanto Ivan Toney recebe uma convocação surpreendente

Uma enxurrada de vazamentos sobre jogadores preteridos nas 24 horas que antecederam o anúncio oficial da convocação na manhã de sexta-feira deixou muita gente se perguntando quem realmente havia entrado no avião, mas, por dedução, acabou ficando claro quem o técnico alemão havia incluído na delegação.

Mantendo-se firme em seu mantra de “time acima de talento”, uma série de grandes nomes e vários outros que aparentemente mereciam uma vaga na seleção foram brutalmente deixados de fora da lista de 26 jogadores, provocando uma reação violenta na internet e na mídia.

“O que estamos tentando alcançar como equipe é formar um elenco equilibrado”, disse Tuchel em uma coletiva de imprensa ao defender suas decisões. “Se todos fossem selecionados, era certo que, desses 55 jogadores, teríamos que deixar alguns talentos extraordinários, algumas personalidades extraordinárias em casa. De qualquer forma, se tivéssemos escolhido todos esses nomes, outros cinco grandes nomes teriam ficado de fora e estaríamos falando sobre esses nomes. Isso faz parte do trabalho.”

No entanto, é um fato incontestável que, se as coisas derem errado para a Inglaterra na América do Norte neste verão e o país não conseguir atingir seu objetivo de conquistar a Copa do Mundo, esse momento será visto como o ponto de partida para o fracasso.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do anúncio extremamente polêmico da convocação da Inglaterra...