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England squad WL GFXGOAL
Krishan Davis

Traduzido por

A reputação não conta para nada com Thomas Tuchel! Vencedores e perdedores: o técnico da Inglaterra deixa os jogadores decisivos Cole Palmer e Phil Foden de fora da seleção para a Copa do Mundo, enquanto Ivan Toney recebe uma convocação surpreendente

Vencedores & perdedores
Inglaterra
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
T. Tuchel
C. Palmer
P. Foden
T. Alexander-Arnold
I. Toney
M. Gibbs-White
N. O'Reilly
K. Mainoo
H. Maguire
X. Alonso
Análises

E aí está: a convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026 está confirmada e ficará marcada como uma das mais polêmicas de todos os tempos. O técnico Thomas Tuchel deixou bem claro desde o início que não tem medo de causar polêmica com suas decisões, e manteve a palavra com suas escolhas controversas para a mais recente tentativa dos Três Leões de encerrar uma espera agonizante pelo primeiro título importante desde 1966.

Uma enxurrada de vazamentos sobre jogadores preteridos nas 24 horas que antecederam o anúncio oficial da convocação na manhã de sexta-feira deixou muita gente se perguntando quem realmente havia entrado no avião, mas, por dedução, acabou ficando claro quem o técnico alemão havia incluído na delegação.

Mantendo-se firme em seu mantra de “time acima de talento”, uma série de grandes nomes e vários outros que aparentemente mereciam uma vaga na seleção foram brutalmente deixados de fora da lista de 26 jogadores, provocando uma reação violenta na internet e na mídia.

“O que estamos tentando alcançar como equipe é formar um elenco equilibrado”, disse Tuchel em uma coletiva de imprensa ao defender suas decisões. “Se todos fossem selecionados, era certo que, desses 55 jogadores, teríamos que deixar alguns talentos extraordinários, algumas personalidades extraordinárias em casa. De qualquer forma, se tivéssemos escolhido todos esses nomes, outros cinco grandes nomes teriam ficado de fora e estaríamos falando sobre esses nomes. Isso faz parte do trabalho.”

No entanto, é um fato incontestável que, se as coisas derem errado para a Inglaterra na América do Norte neste verão e o país não conseguir atingir seu objetivo de conquistar a Copa do Mundo, esse momento será visto como o ponto de partida para o fracasso.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do anúncio extremamente polêmico da convocação da Inglaterra...

  • Ivan Toney England 07062024(C)Getty Images

    VENCEDOR: Ivan Toney

    Quando a Copa do Mundo começar, no dia 11 de junho, terá se passado um ano e um dia desde a última vez que Ivan Toney vestiu a camisa da Inglaterra — uma participação de apenas dois minutos na preocupante derrota em amistoso contra o Senegal, no City Ground, do Nottingham Forest. O mais incrível é que ele não havia sido convocado para nenhuma seleção desde então — e, no entanto, 12 meses depois, Tuchel de repente voltou a apostar no atacante de 30 anos do Al-Ahli como uma de suas opções de reserva para o capitão Harry Kane — nada menos que em uma Copa do Mundo.

    No fim das contas, parece que uma temporada com mais de 40 gols na Arábia Saudita provou ser boa demais para ser ignorada (mesmo que o técnico tenha feito exatamente isso no último ano!), enquanto Toney também argumentou que estará mais bem preparado para o calor escaldante da América do Norte do que muitos outros.

    • Publicidade
  • Cole Palmer England 2026Getty

    PERDEDORES: Cole Palmer, Morgan Gibbs-White e Phil Foden

    Era certo que haveria pelo menos uma grande decisão a ser tomada para a posição nº 10, já que Tuchel tinha de escolher entre um grupo de meios-campistas ofensivos extremamente talentosos. A vaga de Morgan Rogers estava praticamente garantida, enquanto o versátil Jude Bellingham também era uma aposta certa, deixando ao técnico a tarefa de escolher entre Eberechi Eze, Cole Palmer, Phil Foden e Morgan Gibbs-White.

    Apesar de ser a opção em melhor forma, há muito se dizia que Gibbs-White era um azarão, então sua exclusão não é tão surpreendente assim — mas deixar de fora tanto Palmer quanto Foden é uma decisão bombástica que causou comoção nas redes sociais, deixando os torcedores incrédulos.

    Na verdade, porém, nenhum dos dois pode reclamar muito: A temporada de Palmer foi prejudicada por lesões, ele mal jogou pela Inglaterra desde a Euro 2024 e está apenas começando a parecer o jogador que conquistou a Premier League em suas duas primeiras temporadas pelo Chelsea, enquanto Foden está em péssima fase tanto pelo clube quanto pela seleção há algum tempo, desde a Euro de dois anos atrás, quando foi ineficaz e houve pedidos generalizados para que fosse deixado de fora. Eze, então, é o único sobrevivente ao final de uma campanha de estreia sólida, mas inconsistente, com o Arsenal.

    Haverá dúvidas sobre as decisões polêmicas de deixar Gibbs-White, Palmer e Foden de fora, já que todos eles certamente são mais capazes de causar impacto saindo do banco do que vários jogadores que foram convocados. Mas, ao discutir os meias-atacantes que ele deixou de fora, Tuchel disse: “Tentamos ter um elenco equilibrado e não trazer cinco ‘números 10’ para jogarem fora de posição. Afinal, a quem faríamos um favor com isso? Ao jogador? A nós mesmos? Acho que não.”

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    VENCEDOR: Kobbie Mainoo

    As chances de Kobbie Mainoo integrar a seleção inglesa para a Copa do Mundo pareciam totalmente perdidas na metade da temporada. Ele foi completamente ignorado pelo ex-técnico do Manchester United, Ruben Amorim, que se manteve obstinadamente convicto de que o meio-campista não se encaixava em seu esquema de três zagueiros. Depois de ter pensado em sair do clube em janeiro, Mainoo deve estar extremamente grato por ter permanecido no Old Trafford mais tempo do que o técnico português.

    O jogador de 21 anos, formado na base do clube, voltou imediatamente ao time do United sob o comando do técnico interino Michael Carrick, garantindo um novo contrato com suas atuações seguras, ao ajudar o clube de sua infância a retornar à Liga dos Campeões em uma segunda metade de temporada em ascensão.

    Ele agora venceu a disputa com Adam Wharton e James Garner pela última vaga no meio-campo central do elenco de Tuchel, mesmo que seja improvável que seja titular à frente de Declan Rice ou Elliot Anderson.

  • Trent Alexander-Arnold EnglandGetty

    PERDEDOR: Trent Alexander-Arnold

    Já havia sinais evidentes há algum tempo para Trent Alexander-Arnold, mas isso não torna sua exclusão menos dolorosa — especialmente considerando que as lesões pareciam ter aberto caminho para ele. Tuchel, no entanto, ignorou o lateral-direito do Real Madrid mais uma vez, optando por incluir Djed Spence, do Tottenham, o que vem na sequência da decisão reveladora de deixar Alexander-Arnold de fora de sua enorme convocatória de 35 jogadores para a janela internacional de março.

    Este é um final amargo para uma temporada de estreia decepcionante em Madri para o jogador de 27 anos, que havia se transferido do Liverpool para o Los Blancos na tentativa de entrar na disputa pelo Ballon d'Or. Após esta última rejeição — que ocorre apesar de Ben White estar lesionado e Tino Livramento ter acabado de se recuperar de seu próprio problema físico —, seu futuro na seleção está em dúvida, certamente enquanto Tuchel estiver no comando, já que ele não joga pela seleção há quase um ano.

    Do ponto de vista do técnico, é mais uma decisão importante que será alvo de sério escrutínio, considerando o que Trent poderia oferecer ofensivamente contra um bloco baixo com seu alcance de passe incomparável, mas parece que suas deficiências defensivas lhe custaram caro mais uma vez.

  • Xabi alonsoGetty Images

    VENCEDOR: Xabi Alonso

    Há um técnico de clube que ficará discretamente satisfeito com algumas das principais escolhas de Tuchel, e esse é o novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso. O espanhol começa a trabalhar em Cobham no dia 1º de julho e, de forma inesperada, terá uma pré-temporada completa com todos os seus jogadores ingleses, com exceção de um.

    Reece James é o único representante do Chelsea incluído na seleção inglesa para a Copa do Mundo, com Palmer preterido ao lado de Levi Colwill e do azarão Trevoh Chalobah. Isso é um alívio para Alonso, especialmente considerando os problemas de lesão de Palmer nesta temporada, enquanto Colwill acabou de voltar aos gramados após perder a maior parte da temporada devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior.

    Depois que João Pedro, Andrey Santos e Estevão foram todos preteridos pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, o Chelsea provavelmente terá apenas James, Marc Cucurella, Jorrel Hato, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto e Nicolas Jackson indo para a Copa do Mundo.

  • PERDEDOR: Harry Maguire

    Fica claro que Harry Maguire acreditava que sua vaga na Copa do Mundo estava garantida após ter sido convocado novamente para a seleção inglesa na última janela de jogos internacionais, em meio à sua recuperação na segunda metade da temporada do Manchester United. Tuchel, porém, tinha outros planos.

    O zagueiro central foi cortado pelo alemão, que, para ser justo, havia admitido em março que Maguire ainda estava bem abaixo na hierarquia e que “não havia mudado de ideia” sobre o zagueiro central da velha guarda. Algumas reportagens sugerem que o ego do jogador era uma preocupação, no sentido de que ele não se contentaria em ser um jogador reserva, enquanto outras alegaram que sua habilidade de sair jogando da defesa era motivo de preocupação aos olhos de Tuchel.

    Maguire — e alguns de seus familiares — criticaram duramente a decisão um dia antes do anúncio oficial da convocação — talvez confirmando algumas das dúvidas de Tuchel sobre sua adequação a esse grupo específico. “Eu estava confiante de que poderia ter desempenhado um papel importante neste verão pelo meu país, depois da temporada que tive”, postou ele nas redes sociais. “Fiquei chocado e arrasado com a decisão.”

  • Nico O'Reilly England 2026Getty

    VENCEDOR: Nico O'Reilly

    Que temporada incrível para Nico O'Reilly! O jogador de 21 anos foi a grande revelação da Inglaterra na temporada 2025-26, contribuindo com a impressionante marca de 15 participações em gols pela lateral esquerda da defesa do Manchester City, e parece destinado a coroar uma excelente campanha individual indo para a Copa do Mundo como lateral-esquerdo titular da seleção de seu país.

    Lewis Hall e Myles Lewis-Skelly foram ambas surpresas na ausência da convocação, já que se esperava que Tuchel selecionasse pelo menos um deles para disputar com O'Reilly a vaga de lateral-esquerdo. No entanto, o jogador do City agora está livre para assumir a posição, com Djed Spence provavelmente atuando como reserva.

    Há algum risco associado à decisão, já que O'Reilly é, na verdade, um meio-campista de formação; isso significa que não há um lateral-esquerdo reconhecido e puro no elenco, com Spence se sentindo mais à vontade na lateral oposta. Tuchel está claramente confiante, porém, de que a aposta valerá a pena.

  • TuchelGetty Images

    PERDEDOR: Thomas Tuchel

    Desde o momento em que entrou pela porta como novo técnico da Inglaterra, Tuchel deixou bem claro que estava mais do que disposto a tomar decisões impopulares se isso o levasse a formar uma equipe de acordo com sua própria visão, que ele acredita ser capaz de vencer uma Copa do Mundo — mas será que ele foi longe demais desta vez?

    Em retrospecto, Tuchel pode se tornar o grande vencedor dessa seleção de elenco, mas se a campanha da Inglaterra for um fracasso — o que, na realidade, significa qualquer resultado abaixo de chegar às semifinais —, então tanto os torcedores quanto os especialistas vão olhar para a confirmação do grupo de 26 jogadores como o momento em que as coisas começaram a dar errado.

    Em sua defesa, o núcleo de jogadores-chave que forma o time titular mais forte está presente, mas há grandes preocupações quanto à falta de profundidade além disso, na ausência de Jarrod Bowen, Palmer, Alexander-Arnold, Gibbs-White, Wharton e Maguire — todos os quais teriam o potencial de causar um impacto significativo saindo do banco. Jogadores como Jordan Henderson, Spence e Noni Madueke simplesmente não inspiram tanta confiança.

    Este elenco, pelo menos, evita a distração dos debates acirrados que tomaram conta do grupo em torneios anteriores. A escalação titular mais forte está clara — com exceção da posição de camisa 10, onde Bellingham e Rogers podem muito bem dividir a função. Tuchel mencionou “clareza” ao confirmar seu elenco, e suas escolhas significam que não haverá clamores para que Palmer seja titular, nem pedidos para que Foden seja deixado de fora, nem dúvidas sobre onde Alexander-Arnold vai jogar — o que, no fim das contas, pode ser inestimável.

    No entanto, a única certeza neste momento é que essa seleção de elenco provavelmente definirá a gestão de Tuchel.