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A República Democrática do Congo se recusa a seguir a recomendação dos EUA sobre os preparativos para a Copa do Mundo, após ter sido orientada a ficar em isolamento por três semanas antes da viagem à América do Norte
Os Leopards mantêm-se firmes diante da pressão da Casa Branca
A seleção congolesa não tem intenção de alterar seu programa de treinamento, apesar de uma severa advertência das autoridades dos Estados Unidos sobre os rigorosos protocolos de saúde. Andrew Giuliani, diretor executivo da Força-Tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo, confirmou que a delegação deve manter uma “bolha” por 21 dias antes da chegada, sob pena de ser impedida de participar do torneio. A diretriz surge após um surto mortal da rara cepa Bundibugyo do vírus Ebola no país da África Central.
“Fomos muito claros com o Congo de que eles devem manter a integridade de sua bolha por 21 dias antes de poderem vir para Houston em 11 de junho”, disse Giuliani àESPN. “Deixamos bem claro para o governo do Congo também que eles precisam manter essa bolha ou correm o risco de não poder viajar para os Estados Unidos. Não podemos ser mais claros do que isso.”
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Os amistosos serão realizados apesar da exigência de isolamento
Apesar do ultimato, um porta-voz da seleção congolesa revelou que os amistosos pré-torneio contra a Dinamarca e o Chile ocorrerão conforme o planejado. Isso entra em conflito direto com a exigência de isolamento, já que a equipe tem jogos marcados na Bélgica e na Espanha durante o período em que foi instruída a permanecer em uma bolha de segurança. A equipe deve enfrentar a Dinamarca em Liège no dia 3 de junho, antes de viajar para Cádiz para jogar contra o Chile seis dias depois.
De acordo com a Reuters, um dirigente da equipe declarou: “Mantivemos nosso programa de treinamento. Nenhum jogador do elenco veio da República Democrática do Congo. Os amistosos ainda estão programados. A única modificação no programa foi o cancelamento da etapa em Kinshasa.”
A equipe havia planejado originalmente uma viagem comemorativa à capital do país antes do torneio, que marcará sua primeira participação na Copa do Mundo em 52 anos, mas esses planos foram cancelados no início desta semana.
A base europeia serve de argumento defensivo para a RDC
A federação congolesa argumenta que, como todo o elenco e a comissão técnica, incluindo o técnico Sébastien Desabre, estão baseados na Europa, o risco é mínimo. Embora alguns dirigentes da equipe tenham viajado recentemente da RDC para o campo de treinamento na Bélgica, o elenco em si tem permanecido isolado das áreas mais afetadas. No entanto, a Organização Mundial da Saúde elevou o nível de risco para “muito alto”, o que complica a situação diplomática entre a federação de futebol e o governo dos Estados Unidos.
Na sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde elevou para “muito alto” o risco de que a rara cepa Bundibugyo do ebola se transforme em um surto nacional na RDC e declarou o surto lá e na vizinha Uganda como uma emergência de preocupação internacional. Quase 750 casos suspeitos e 177 mortes suspeitas foram registrados após o surto na RDC, levando à intervenção de alto nível da força-tarefa de saúde do país anfitrião da Copa do Mundo.
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Partidas decisivas do Grupo K ainda estão em aberto
A seleção da República Democrática do Congo deve se estabelecer em Houston durante o torneio, com um jogo de estreia de grande destaque contra Portugal no dia 17 de junho. Sua campanha no Grupo K continua contra a Colômbia em Guadalajara, no México, seguida por um último jogo da fase de grupos contra o Uzbequistão em Atlanta. Se os Estados Unidos cumprirem sua ameaça de negar a entrada, isso poderá levar a uma reorganização caótica do calendário do torneio a poucas semanas do grande pontapé inicial.