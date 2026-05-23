A República Democrática do Congo se recusa a seguir a recomendação dos EUA sobre os preparativos para a Copa do Mundo, após ter sido orientada a ficar em isolamento por três semanas antes da viagem à América do Norte

Apesar do ultimato, um porta-voz da seleção congolesa revelou que os amistosos pré-torneio contra a Dinamarca e o Chile ocorrerão conforme o planejado. Isso entra em conflito direto com a exigência de isolamento, já que a equipe tem jogos marcados na Bélgica e na Espanha durante o período em que foi instruída a permanecer em uma bolha de segurança. A equipe deve enfrentar a Dinamarca em Liège no dia 3 de junho, antes de viajar para Cádiz para jogar contra o Chile seis dias depois.

De acordo com a Reuters, um dirigente da equipe declarou: “Mantivemos nosso programa de treinamento. Nenhum jogador do elenco veio da República Democrática do Congo. Os amistosos ainda estão programados. A única modificação no programa foi o cancelamento da etapa em Kinshasa.”

A equipe havia planejado originalmente uma viagem comemorativa à capital do país antes do torneio, que marcará sua primeira participação na Copa do Mundo em 52 anos, mas esses planos foram cancelados no início desta semana.