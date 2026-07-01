A República Democrática do Congo deveria ter “acabado” com a Inglaterra no primeiro tempo, segundo Axel Tuanzebe, que afirma que os jogadores estão “se culpando” após a eliminação da Copa do Mundo

Tuanzebe expressou profundo pesar após a devastadora derrota por 2 a 1, reconhecendo que a República Democrática do Congo teve oportunidades de ouro para eliminar seus adversários muito mais cedo na partida. A seleção africana abriu o placar de forma surpreendente com Brian Cipenga aos sete minutos. No entanto, não conseguiu aproveitar seu forte início contra um adversário de nível mundial, com Harry Kane marcando duas vezes nos últimos 15 minutos.

Em entrevista à BBC Radio 5 Live, Tuanzebe disse: “No fim das contas, estamos nos culpando ainda mais porque sentimos que definitivamente deveríamos ter segurado o resultado. Provavelmente deveríamos ter encerrado a partida já no primeiro tempo, mas infelizmente não era para ser hoje. Vamos analisar isso e pensar em como podemos nos preparar para torneios futuros.”