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A República Democrática do Congo deveria ter “acabado” com a Inglaterra no primeiro tempo, segundo Axel Tuanzebe, que afirma que os jogadores estão “se culpando” após a eliminação da Copa do Mundo
A frustração aumenta após oportunidades perdidas
Tuanzebe expressou profundo pesar após a devastadora derrota por 2 a 1, reconhecendo que a República Democrática do Congo teve oportunidades de ouro para eliminar seus adversários muito mais cedo na partida. A seleção africana abriu o placar de forma surpreendente com Brian Cipenga aos sete minutos. No entanto, não conseguiu aproveitar seu forte início contra um adversário de nível mundial, com Harry Kane marcando duas vezes nos últimos 15 minutos.
Em entrevista à BBC Radio 5 Live, Tuanzebe disse: “No fim das contas, estamos nos culpando ainda mais porque sentimos que definitivamente deveríamos ter segurado o resultado. Provavelmente deveríamos ter encerrado a partida já no primeiro tempo, mas infelizmente não era para ser hoje. Vamos analisar isso e pensar em como podemos nos preparar para torneios futuros.”
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Aprendendo com a pressão defensiva implacável
A pressão implacável da Inglaterra acabou se mostrando insuperável para a República Democrática do Congo, que inicialmente havia desafiado as estatísticas ao liderar por 1 a 0 no intervalo, apesar de a seleção europeia ter dominado 60% da posse de bola.
Tuanzebe destacou a enorme dificuldade de absorver ataques contínuos sob o comando do árbitro Adham Makhadmeh, observando que recuar diante de uma equipe que registrou 16 chutes ao gol e sete grandes chances era uma estratégia perigosa. “Acho que com certeza vamos aprender com isso e continuar atacando desde o início, especialmente no começo da partida, porque, ao ter que defender uma onda de ataque atrás da outra contra jogadores desse calibre, eles acabarão prevalecendo, e foi o que aconteceu hoje”, acrescentou.
Desabre reflete sobre a dolorosa saída
Desabre compartilhou sentimentos semelhantes na quarta-feira, expressando sua frustração por sofrer gols no final das partidas, ao mesmo tempo em que mantinha um imenso orgulho de seu time. A República Democrática do Congo teve um desempenho admirável ao chegar às oitavas de final, classificando-se em terceiro lugar no Grupo K com quatro pontos, atrás da Colômbia e de Portugal.
Desabre reconheceu a diferença em termos de experiência em torneios. Ele disse: “Estamos decepcionados porque acreditávamos nisso. Fizemos uma boa partida. No final da partida, sofremos duas jogadas e um dos melhores jogadores do mundo marcou dois gols contra a gente. É uma pena. É preciso parabenizar os jogadores pelo que mostraram. Eles ganharam muita experiência jogando contra seleções como essa.”
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O que vem a seguir para a República Democrática do Congo?
Desabre continua otimista em relação ao futuro de sua equipe, apesar dessa eliminação devastadora. Ele afirmou que aprender com esses confrontos faz simplesmente parte da história do futebol. A equipe precisa agora se reorganizar para as próximas campanhas, enquanto a Inglaterra, vitoriosa, se prepara para enfrentar o México nas oitavas de final do torneio, após sua dramática virada.