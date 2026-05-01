A relação está definitivamente rompida! O meio-campista do Real Madrid parece não querer mais ter nada a ver com Álvaro Arbeloa

Após o rompimento definitivo com Arbeloa, segundo o Marca, não se espera que Ceballos dispute mais nenhuma partida pelo Real nesta temporada. Assim, a breve participação na derrota por 1 a 2 para o Osasuna, no final de fevereiro, deve ser a última aparição do espanhol com a camisa do Real. Pois, segundo o Marca, apesar do contrato válido até 2027, a saída de Ceballos já está decidida para este verão, no máximo.

Tanto o jogador quanto o clube veem, portanto, na transferência a melhor solução. Ainda não se sabe para onde Ceballos poderá ir, mas o valor de transferência, provavelmente não muito alto, o torna um alvo atraente. No verão passado, o jogador de 29 anos já esteve prestes a ser transferido para o Olympique de Marselha; é possível que os franceses voltem a tentar contratá-lo. Além do Ajax de Amsterdã, também há rumores de interesse por parte do Betis de Sevilha, clube da juventude e do coração de Ceballos.

Para voltar a jogar pelos andaluzes, o jogador, que já disputou 13 partidas pela seleção espanhola, teria, de qualquer forma, que aceitar uma redução salarial significativa. No Betis, Ceballos havia dado o salto para o profissionalismo, sendo então transferido para o Real em 2017 por 16,5 milhões de euros. No entanto, em um total de sete anos em Madri, ele nunca conseguiu garantir uma vaga de titular de forma duradoura; durante seu empréstimo ao Arsenal entre 2019 e 2021, seu tempo de jogo foi significativamente maior.

De volta ao Real, Ceballos continuou desempenhando principalmente o papel de reserva de luxo, assim como na temporada atual. Em todas as competições, somou 22 partidas na temporada 2025/26, sem contribuir diretamente para nenhum gol.