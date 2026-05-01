De acordo com uma reportagem do jornal espanhol Marca, a situação entre Ceballos e Arbeloa se agravou durante uma conversa a sós bastante tensa na quinta-feira. Logo em seguida, o jogador teria informado aos companheiros de equipe no vestiário do centro de treinamento que havia pedido ao técnico para não procurar mais contato com ele pelo resto da temporada.
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A relação está definitivamente rompida! O meio-campista do Real Madrid parece não querer mais ter nada a ver com Álvaro Arbeloa
Em outras palavras: a relação entre Ceballos e Arbeloa, que já era tensa, está definitivamente rompida. Segundo o Marca, o meio-campista deixou claro diante da equipe que era importante para ele jogar com as cartas na mesa, evitando assim que sua disputa com o técnico pudesse ter um impacto negativo sobre o time.
Ceballos, que já era basicamente um reserva, ficou fora dos gramados entre o início de março e o início de abril devido a uma lesão na panturrilha. Depois de se recuperar, ele ficou no banco por 90 minutos em quatro partidas consecutivas, antes de ser totalmente excluído da escalação por Arbeloa no empate em 1 a 1 contra o Betis de Sevilha na última sexta-feira. Essa exclusão foi a gota d’água.
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Dani Ceballos foi, na maior parte do tempo, apenas um reserva de luxo no Real Madrid
Após o rompimento definitivo com Arbeloa, segundo o Marca, não se espera que Ceballos dispute mais nenhuma partida pelo Real nesta temporada. Assim, a breve participação na derrota por 1 a 2 para o Osasuna, no final de fevereiro, deve ser a última aparição do espanhol com a camisa do Real. Pois, segundo o Marca, apesar do contrato válido até 2027, a saída de Ceballos já está decidida para este verão, no máximo.
Tanto o jogador quanto o clube veem, portanto, na transferência a melhor solução. Ainda não se sabe para onde Ceballos poderá ir, mas o valor de transferência, provavelmente não muito alto, o torna um alvo atraente. No verão passado, o jogador de 29 anos já esteve prestes a ser transferido para o Olympique de Marselha; é possível que os franceses voltem a tentar contratá-lo. Além do Ajax de Amsterdã, também há rumores de interesse por parte do Betis de Sevilha, clube da juventude e do coração de Ceballos.
Para voltar a jogar pelos andaluzes, o jogador, que já disputou 13 partidas pela seleção espanhola, teria, de qualquer forma, que aceitar uma redução salarial significativa. No Betis, Ceballos havia dado o salto para o profissionalismo, sendo então transferido para o Real em 2017 por 16,5 milhões de euros. No entanto, em um total de sete anos em Madri, ele nunca conseguiu garantir uma vaga de titular de forma duradoura; durante seu empréstimo ao Arsenal entre 2019 e 2021, seu tempo de jogo foi significativamente maior.
De volta ao Real, Ceballos continuou desempenhando principalmente o papel de reserva de luxo, assim como na temporada atual. Em todas as competições, somou 22 partidas na temporada 2025/26, sem contribuir diretamente para nenhum gol.
Dani Ceballos: Seus números pelo Real Madrid
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