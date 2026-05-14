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Perez & LaportaIMAGO / NurPhoto
Marko Brkic

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"A relação está completamente destruída": a disputa entre o Real Madrid e o FC Barcelona atinge um novo patamar de tensão após ameaças de processo judicial

La Liga
Real Madrid
Barcelona

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, não se mostra impressionado com as ameaças de processo do FC Barcelona após sua coletiva de imprensa.

A coletiva de imprensa do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, na terça-feira causou grande repercussão na Espanha. Nela, foram feitas algumas declarações que não agradaram ao grande rival, o FC Barcelona, que chegou a ameaçar entrar com uma ação judicial. Pérez, no entanto, não parece se abalar com isso.

  • "Se eles acham que precisam nos processar... Aqui é mais fácil ganhar a Liga dos Campeões do que o campeonato nacional. Só fiquei sabendo do caso Negreira há três anos. Esse processo não foi iniciado pelo Real Madrid, mas pela Receita Federal, que viu algo suspeito nele. Em seguida, foi aberto um processo criminal e o primeiro a se apresentar como lesado foi o Real Madrid. O próprio Barça admitiu ter pago esse dinheiro ao vice-presidente da comissão de arbitragem”, disse o dirigente de 79 anos em entrevista à emissora de TV LA SEXTA.

    Em sua ampla ofensiva na terça-feira, Pérez também atacou o Barcelona e acusou o clube de corrupção no chamado caso Negreira. O Blaugrana é acusado de ter feito pagamentos a José Maria Enríquez Negreira, na época vice-presidente da Comissão de Árbitros da Espanha, entre 2001 e 2018. O recém-coroado campeão espanhol reagiu às declarações de Pérez com um comunicado e anunciou que o departamento jurídico analisará as declarações e acusações do presidente do Real.

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    Florentino Pérez: “Trata-se de corrupção sistemática”

    Pérez, porém, não se deixou abalar e continuou: “O mundo inteiro espera que o maior caso de corrupção do futebol seja esclarecido. Trata-se de corrupção sistemática, como disse o juiz de instrução. Queremos um futebol sério? Estamos falando de corrupção sistemática.”

    O Real Madrid e o FC Barcelona são os dois maiores clubes da Espanha e não são apenas rivais acirrados no esporte. Também fora de campo, a relação é considerada profundamente abalada, como admitiu Perez: “A relação está completamente destruída. Não quero ter nenhuma relação com um clube que pagou árbitros durante duas décadas. Não quero relações. Quero que a Justiça aja neste caso como em qualquer outro caso grave. E é exatamente isso que ela está fazendo.”

    Na temporada 2025/26, o FC Barcelona esteve sempre à frente do time da capital em termos esportivos e conquistou, além do campeonato, também a Supercopa contra os Blancos. Para o Real, por outro lado, a temporada termina, assim como no ano passado, sem títulos e, portanto, como uma grande decepção.

  • LaLiga: resumo da tabela atual

    #EquipeSp.SUNGolsDif.Pontos
    1FC Barcelona36301591:325991
    2Real Madrid35245670:333777
    3Villarreal CF36216967:432469
    4Atlético de Madrid362061060:392166
    5Real Betis361415756:441257
    6Celta Vigo3613111251:47450
    7Getafe CF361461631:37-648
    8Real Sociedad San Sebastián3511111354:55-144
    9Athletic Club361351840:53-1344
    10Sevilla FC361271746:58-1243
    11Rayo Vallecano3510131236:42-643
    12CA Osasuna361191643:47-442
    13Valência CF351191538:50-1242
    14Espanyol Barcelona361191640:53-1342
    15CD Alavés3610101642:54-1240
    16Elche CF369121547:56-939
    17RCD Mallorca361091744:55-1139
    18Levante UD361091744:59-1539
    19Girona FC359121437:52-1539
    20Real Oviedo356111826:54-2829
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