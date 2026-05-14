A coletiva de imprensa do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, na terça-feira causou grande repercussão na Espanha. Nela, foram feitas algumas declarações que não agradaram ao grande rival, o FC Barcelona, que chegou a ameaçar entrar com uma ação judicial. Pérez, no entanto, não parece se abalar com isso.
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"A relação está completamente destruída": a disputa entre o Real Madrid e o FC Barcelona atinge um novo patamar de tensão após ameaças de processo judicial
"Se eles acham que precisam nos processar... Aqui é mais fácil ganhar a Liga dos Campeões do que o campeonato nacional. Só fiquei sabendo do caso Negreira há três anos. Esse processo não foi iniciado pelo Real Madrid, mas pela Receita Federal, que viu algo suspeito nele. Em seguida, foi aberto um processo criminal e o primeiro a se apresentar como lesado foi o Real Madrid. O próprio Barça admitiu ter pago esse dinheiro ao vice-presidente da comissão de arbitragem”, disse o dirigente de 79 anos em entrevista à emissora de TV LA SEXTA.
Em sua ampla ofensiva na terça-feira, Pérez também atacou o Barcelona e acusou o clube de corrupção no chamado caso Negreira. O Blaugrana é acusado de ter feito pagamentos a José Maria Enríquez Negreira, na época vice-presidente da Comissão de Árbitros da Espanha, entre 2001 e 2018. O recém-coroado campeão espanhol reagiu às declarações de Pérez com um comunicado e anunciou que o departamento jurídico analisará as declarações e acusações do presidente do Real.
- AFP
Florentino Pérez: “Trata-se de corrupção sistemática”
Pérez, porém, não se deixou abalar e continuou: “O mundo inteiro espera que o maior caso de corrupção do futebol seja esclarecido. Trata-se de corrupção sistemática, como disse o juiz de instrução. Queremos um futebol sério? Estamos falando de corrupção sistemática.”
O Real Madrid e o FC Barcelona são os dois maiores clubes da Espanha e não são apenas rivais acirrados no esporte. Também fora de campo, a relação é considerada profundamente abalada, como admitiu Perez: “A relação está completamente destruída. Não quero ter nenhuma relação com um clube que pagou árbitros durante duas décadas. Não quero relações. Quero que a Justiça aja neste caso como em qualquer outro caso grave. E é exatamente isso que ela está fazendo.”
Na temporada 2025/26, o FC Barcelona esteve sempre à frente do time da capital em termos esportivos e conquistou, além do campeonato, também a Supercopa contra os Blancos. Para o Real, por outro lado, a temporada termina, assim como no ano passado, sem títulos e, portanto, como uma grande decepção.
LaLiga: resumo da tabela atual
# Equipe Sp. S U N Gols Dif. Pontos 1 FC Barcelona 36 30 1 5 91:32 59 91 2 Real Madrid 35 24 5 6 70:33 37 77 3 Villarreal CF 36 21 6 9 67:43 24 69 4 Atlético de Madrid 36 20 6 10 60:39 21 66 5 Real Betis 36 14 15 7 56:44 12 57 6 Celta Vigo 36 13 11 12 51:47 4 50 7 Getafe CF 36 14 6 16 31:37 -6 48 8 Real Sociedad San Sebastián 35 11 11 13 54:55 -1 44 9 Athletic Club 36 13 5 18 40:53 -13 44 10 Sevilla FC 36 12 7 17 46:58 -12 43 11 Rayo Vallecano 35 10 13 12 36:42 -6 43 12 CA Osasuna 36 11 9 16 43:47 -4 42 13 Valência CF 35 11 9 15 38:50 -12 42 14 Espanyol Barcelona 36 11 9 16 40:53 -13 42 15 CD Alavés 36 10 10 16 42:54 -12 40 16 Elche CF 36 9 12 15 47:56 -9 39 17 RCD Mallorca 36 10 9 17 44:55 -11 39 18 Levante UD 36 10 9 17 44:59 -15 39 19 Girona FC 35 9 12 14 37:52 -15 39 20 Real Oviedo 35 6 11 18 26:54 -28 29