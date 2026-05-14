Pérez, porém, não se deixou abalar e continuou: “O mundo inteiro espera que o maior caso de corrupção do futebol seja esclarecido. Trata-se de corrupção sistemática, como disse o juiz de instrução. Queremos um futebol sério? Estamos falando de corrupção sistemática.”

O Real Madrid e o FC Barcelona são os dois maiores clubes da Espanha e não são apenas rivais acirrados no esporte. Também fora de campo, a relação é considerada profundamente abalada, como admitiu Perez: “A relação está completamente destruída. Não quero ter nenhuma relação com um clube que pagou árbitros durante duas décadas. Não quero relações. Quero que a Justiça aja neste caso como em qualquer outro caso grave. E é exatamente isso que ela está fazendo.”

Na temporada 2025/26, o FC Barcelona esteve sempre à frente do time da capital em termos esportivos e conquistou, além do campeonato, também a Supercopa contra os Blancos. Para o Real, por outro lado, a temporada termina, assim como no ano passado, sem títulos e, portanto, como uma grande decepção.