A reestruturação do Liverpool continua, com o diretor esportivo prestes a se juntar a um dos grandes clubes da Liga Profissional da Arábia Saudita

Espera-se que Hughes siga os passos de seu ex-colega Francis e se junte ao Al-Hilal. Embora Hughes ainda tenha contrato com o clube da Premier League até junho de 2027, uma reportagem do The Athletic sugere que uma transferência para o Oriente Médio é agora o desfecho mais provável, após um período de interesse contínuo. O gigante saudita está disposto a oferecer um pacote lucrativo para atrair o executivo para longe de Merseyside, após um período relativamente curto no clube.

De acordo com a reportagem, o Al-Hilal vem agindo partindo do princípio de que Hughes acabará se juntando ao seu projeto em Riade. O diretor esportivo foi identificado como alvo principal no início desta primavera e, embora ainda não tenha assinado oficialmente um contrato com o clube saudita, os preparativos para sua saída já estão bem avançados. Isso tornaria efetivamente a atual janela de transferências de verão sua última atuação em Anfield, permitindo um período de transição bem planejado enquanto o Fenway Sports Group (FSG) inicia a busca por um sucessor para liderar suas operações de futebol.



