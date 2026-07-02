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A reestruturação do Liverpool continua, com o diretor esportivo prestes a se juntar a um dos grandes clubes da Liga Profissional da Arábia Saudita
Hughes se prepara para a revolução em Riade
Espera-se que Hughes siga os passos de seu ex-colega Francis e se junte ao Al-Hilal. Embora Hughes ainda tenha contrato com o clube da Premier League até junho de 2027, uma reportagem do The Athletic sugere que uma transferência para o Oriente Médio é agora o desfecho mais provável, após um período de interesse contínuo. O gigante saudita está disposto a oferecer um pacote lucrativo para atrair o executivo para longe de Merseyside, após um período relativamente curto no clube.
De acordo com a reportagem, o Al-Hilal vem agindo partindo do princípio de que Hughes acabará se juntando ao seu projeto em Riade. O diretor esportivo foi identificado como alvo principal no início desta primavera e, embora ainda não tenha assinado oficialmente um contrato com o clube saudita, os preparativos para sua saída já estão bem avançados. Isso tornaria efetivamente a atual janela de transferências de verão sua última atuação em Anfield, permitindo um período de transição bem planejado enquanto o Fenway Sports Group (FSG) inicia a busca por um sucessor para liderar suas operações de futebol.
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Apoiando a era Iraola
Apesar das notícias, Hughes continua totalmente comprometido com suas funções no Liverpool por enquanto. O diretor esportivo está atualmente liderando a campanha de contratações de verão do clube para apoiar o novo técnico Andoni Iraola. O ex-técnico do Bournemouth foi uma escolha específica de Hughes, que já havia trabalhado com o treinador no Vitality Stadium e acredita que sua filosofia é a opção perfeita para a era pós-Arne Slot.
Iraola enfrenta uma tarefa gigantesca em Anfield após uma temporada em que o Liverpool pareceu frágil mental e fisicamente durante a maior parte da campanha 2025-26. Hughes tem a missão de garantir que o técnico tenha as ferramentas necessárias para o sucesso, supervisionando uma estratégia focada em restaurar a intensidade que marcou os recentes sucessos do clube. Esta janela de transferências de verão é vista como sua última grande contribuição para o gigante da Premier League antes de passar o bastão a um sucessor.
O plano do Al-Hilal
O Al-Hilal busca recriar a sinergia que se mostrou bem-sucedida na costa sul da Inglaterra. Francis e Hughes foram companheiros de equipe no Bournemouth antes de assumirem juntos funções de gestão. Agora, Francis já está liderando as negociações de transferências do Al-Hilal, e o clube está agindo com base na expectativa de que Hughes chegue para completar a estrutura de gestão no momento oportuno.
O clube saudita, comandado pelo ex-técnico da Inter, Simone Inzaghi, conta com um elenco repleto de estrelas, incluindo nomes como Karim Benzema, Ruben Neves e Kalidou Koulibaly. Agora administrado pela Kingdom Holding Company, após a venda de 70% das ações pelo PIF, o Al-Hilal está buscando agressivamente talentos executivos europeus de alto nível para refletir sua ambição em campo. A avaliação do clube em aproximadamente 276 milhões de libras (373 milhões de dólares) destaca a magnitude da operação à qual Hughes está prestes a se juntar.
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Legado e transição em Anfield
A passagem de Hughes pelo Liverpool, embora relativamente breve, foi marcada por decisões de alto risco. Trabalhando ao lado de Michael Edwards, ele foi fundamental na contratação de Arne Slot e conduziu uma significativa onda de contratações no valor de 449 milhões de libras durante a janela de transferências do verão de 2025. No entanto, com o clube passando atualmente por uma renovação na liderança após a saída de Slot, a FSG já está se preparando para um período de transição.
A situação contratual significa que este verão representa um desfecho natural para Hughes. Ao permanecer até o fim da janela de transferências, ele garante estabilidade para Iraola antes de se transferir para a Liga Profissional da Arábia Saudita. Para o Liverpool, em breve começará a busca por um novo diretor esportivo capaz de dar continuidade ao trabalho de reconstrução de um elenco que teve dificuldades para impressionar nas competições nacionais e europeias na última temporada.