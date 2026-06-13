A reestruturação de Andoni Iraola começa com o Liverpool dispensando a comissão técnica de Arne Slot

Hulshoff e Peeters chegaram junto com Slot no verão de 2024 e desempenharam papéis importantes durante uma campanha de estreia memorável, que terminou com o Liverpool conquistando seu 20º título do campeonato inglês. Van Bronckhorst também se juntou à equipe no verão passado como treinador adjunto, trazendo experiência gerencial para a comissão técnica. O Liverpool reconheceu as contribuições dos três treinadores em um comunicado que confirmou suas saídas.

“Os três deixarão agora seus cargos após o anúncio da saída de Slot como técnico principal no mês passado. Todos no LFC agradecem a Sipke, Ruben e Gio por todos os seus esforços e contribuições ao clube e desejam-lhes o melhor para o futuro”, disse o clube.