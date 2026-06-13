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A reestruturação de Andoni Iraola começa com o Liverpool dispensando a comissão técnica de Arne Slot
O Liverpool inicia a transição da equipe técnica
O Liverpool confirmou que Sipke Hulshoff, Ruben Peeters e Giovanni van Bronckhorst deixaram a comissão técnica do clube após um período de sucesso sob o comando de Arne Slot. As saídas ocorrem após o anúncio da saída de Slot no mês passado, encerrando a estrutura técnica que ajudou o Liverpool a reconquistar o título da Premier League. As mudanças marcam o início de uma transição mais ampla em Anfield, enquanto o clube se prepara para nomear uma nova direção.
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O Liverpool agradece aos treinadores que estão de saída
Hulshoff e Peeters chegaram junto com Slot no verão de 2024 e desempenharam papéis importantes durante uma campanha de estreia memorável, que terminou com o Liverpool conquistando seu 20º título do campeonato inglês. Van Bronckhorst também se juntou à equipe no verão passado como treinador adjunto, trazendo experiência gerencial para a comissão técnica. O Liverpool reconheceu as contribuições dos três treinadores em um comunicado que confirmou suas saídas.
“Os três deixarão agora seus cargos após o anúncio da saída de Slot como técnico principal no mês passado. Todos no LFC agradecem a Sipke, Ruben e Gio por todos os seus esforços e contribuições ao clube e desejam-lhes o melhor para o futuro”, disse o clube.
Iraola se prepara para formar sua própria comissão técnica
As saídas criam vagas na estrutura técnica do Liverpool e podem acelerar os planos de Iraola de formar uma equipe de assistentes de confiança. Segundo o Liverpool Echo, o técnico espanhol se reunirá com vários membros de sua equipe técnica do Bournemouth, incluindo o assistente técnico Tommy Elphick, o treinador de jogadas ensaiadas Shaun Cooper, o analista Tom Webber e o preparador físico Pablo de la Torre. Trazer rostos conhecidos para Anfield ajudaria Iraola a implementar seus métodos mais rapidamente, à medida que ele inicia uma nova era no clube.
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A pré-temporada representa o primeiro teste para a nova comissão técnica
Iraola começará a trabalhar com o elenco durante a pré-temporada no próximo mês, após assinar um contrato de dois anos. Esse período será crucial para que ele avalie seus jogadores e introduza sua filosofia de treinamento antes do início da nova temporada. Os preparativos do Liverpool incluem uma turnê pelos Estados Unidos, onde o time enfrentará o Sunderland, o Leeds e o Wrexham. Em seguida, o time retornará a Anfield para disputar amistosos contra o Mônaco e o Como.