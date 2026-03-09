Esta será a primeira chuteira de futebol moderna lançada pela Reebok desde 2010, marcando um momento significativo em sua busca por recuperar um lugar como participante no mercado dos esportes coletivos. “O futebol está profundamente enraizado na tradição da Reebok e é fundamental para o nosso futuro”, afirmou Todd Krinsky, CEO da Reebok. “À medida que continuamos a reconstruir a nossa presença nos esportes coletivos, a parceria com um talento de elite como Dusan sinaliza o nosso compromisso em competir no mais alto nível. Trata-se de honrar o nosso passado e, ao mesmo tempo, moldar com ousadia o nosso futuro.”

No auge, a Reebok tinha nomes como Giggs, Henry, Iker Casillas e Andriy Shevchenko entre seus atletas, mas as condições do mercado e uma mudança na estratégia fizeram com que descontinuassem suas linhas de futebol.

A empresa espera poder competir novamente e pode se inspirar no sucesso da nova marca Skechers, que está lentamente formando seu próprio grupo de jogadores de alto nível desde que entrou no mundo do futebol em 2023, liderado pelo Bayern de Munique e pelo artilheiro inglês Harry Kane.