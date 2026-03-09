Reebok
A Reebok está de volta! Ícone dos anos 2000 prepara-se para o regresso às chuteiras de futebol, com a estrela da Juventus a assinar como rosto da marca
A Reebok está de volta
Depois de ficar fora do jogo por muito, muito tempo, as chuteiras Reebok estarão de volta aos gramados neste verão, já que a marca de roupas esportivas fundada no Reino Unido e de propriedade americana anunciou sua intenção de “recuperar sua posição” no mundo do futebol. Dusan Vlahovic ajudará a marca a alcançar esse objetivo, com o atacante da Juventus assinando um contrato de longo prazo para se tornar o rosto do renascimento da marca no esporte.
Vlahovic vai estrear o novo Sidewinder
Vlahovic usará a nova chuteira Sidewinder da Reebok a partir do início da próxima temporada, quando a marca fará sua primeira incursão no setor, além de usar outras peças da Reebok fora do campo como embaixador. O jogador da seleção sérvia já testou a Sidewinder em campo, tendo sido visto usando-a recentemente nos treinos da Juventus. A cor de lançamento vem com uma base branca, uma linha grossa em zigue-zague em preto e o logotipo da Reebok em dourado no calcanhar. Quando a vermos pela primeira vez em uma partida, será uma dose de pura nostalgia dos anos 2000.
“A Reebok tem uma herança incrível”
Ainda não há muitos detalhes técnicos sobre a nova chuteira, com mais informações provavelmente a serem divulgadas no verão, mas Vlahovic está animado por fazer parte do ressurgimento da marca no futebol.
“Tenho orgulho de me juntar à Reebok neste momento em que ela retorna aos campos e recupera sua posição no futebol”, disse ele. “A Reebok tem uma tradição incrível no esporte e estou animado para ver o que podemos fazer juntos para elevar a Reebok Football para uma nova geração de atletas.”
A Reebok pretende recuperar a sua posição
Esta será a primeira chuteira de futebol moderna lançada pela Reebok desde 2010, marcando um momento significativo em sua busca por recuperar um lugar como participante no mercado dos esportes coletivos. “O futebol está profundamente enraizado na tradição da Reebok e é fundamental para o nosso futuro”, afirmou Todd Krinsky, CEO da Reebok. “À medida que continuamos a reconstruir a nossa presença nos esportes coletivos, a parceria com um talento de elite como Dusan sinaliza o nosso compromisso em competir no mais alto nível. Trata-se de honrar o nosso passado e, ao mesmo tempo, moldar com ousadia o nosso futuro.”
No auge, a Reebok tinha nomes como Giggs, Henry, Iker Casillas e Andriy Shevchenko entre seus atletas, mas as condições do mercado e uma mudança na estratégia fizeram com que descontinuassem suas linhas de futebol.
A empresa espera poder competir novamente e pode se inspirar no sucesso da nova marca Skechers, que está lentamente formando seu próprio grupo de jogadores de alto nível desde que entrou no mundo do futebol em 2023, liderado pelo Bayern de Munique e pelo artilheiro inglês Harry Kane.
