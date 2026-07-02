Getty Images Sport
Traduzido por
A recusa dos jogadores alemães em cobrar pênaltis foi “o momento mais revelador”, enquanto Oliver Kahn evita culpar Julian Nagelsmann pelo fracasso na Copa do Mundo
Kahn aponta para problemas mais profundos do que Nagelsmann
Kahn rejeitou as sugestões de que Nagelsmann deveria arcar com a culpa pela surpreendente eliminação da Alemanha nas oitavas de final da Copa do Mundo contra o Paraguai. O ex-diretor executivo do Bayern de Munique argumentou que concentrar a atenção no técnico da seleção nacional ignora questões mais amplas que vêm afetando o futebol alemão há anos.
Kahn destacou os repetidos fracassos da Alemanha sob o comando de três técnicos diferentes. Joachim Löw, Hansi Flick e Nagelsmann adotaram estilos e abordagens distintos, mas todos tiveram campanhas decepcionantes na Copa do Mundo. Ele acredita que esse padrão consistente mostra que os problemas vão muito além do banco de reservas.
- AFP
Kahn questiona a mentalidade da Alemanha
Em uma postagem no LinkedIn após a eliminação da Alemanha, Kahn explicou por que acredita que o debate em torno de Nagelsmann não leva em conta o panorama geral. Ele argumentou que os repetidos fracassos sob o comando de diferentes treinadores apontam para deficiências estruturais mais profundas dentro da DFB.
“O debate sobre o próximo técnico da seleção passa ao lado da questão”, escreveu ele. “Três técnicos da seleção fracassaram no mesmo ponto: Joachim Löw, Hansi Flick e Julian Nagelsmann. Três visões de jogo diferentes. Três estilos de liderança diferentes. O mesmo resultado... Se três técnicos com abordagens diferentes sempre fracassam no mesmo ponto, a causa está em algo mais profundo.”
Kahn também destacou a derrota da Alemanha na disputa de pênaltis como o momento decisivo do torneio, apontando para o capitão Joshua Kimmich procurando voluntários antes das cobranças decisivas.
Kahn acrescentou: “Quando a disputa de pênaltis foi para a prorrogação, deu para ver como Joshua Kimmich estava procurando por cobradores. Para mim, esse foi o momento mais revelador dessa eliminação. Um time de ponta não procura voluntários naquele momento. Eles têm jogadores que exigem a bola.”
A DFB deve exigir excelência
Além do campo, Kahn desafiou a DFB a repensar toda a sua abordagem em relação ao desempenho de elite. Ele sugeriu que a organização se tornou acomodada demais, priorizando o status e os egos individuais em detrimento da determinação coletiva necessária para conquistar títulos internacionais.
“Uma organização forte não é definida por um único sucesso, mas pela capacidade de produzir consistentemente um desempenho excepcional”, explicou Kahn. “Nessas organizações, a responsabilidade não é deixada ao acaso. Ela é praticada, exemplificada e se torna algo natural. O desempenho é mais importante que o status, a ambição é maior que o conforto e a equipe é mais importante que o ego individual.
“Talvez seja justamente aí que resida nosso maior equívoco. Admiramos o desempenho de ponta, mas estamos cada vez menos dispostos a aceitar o preço que ele exige. Queremos resultados de nível mundial sem a pressão máxima. Queremos resultados excepcionais sem fazer sacrifícios. Mas não é assim que se alcança o desempenho de ponta.”
- Getty Images Sport
A atenção se volta para a reconstrução de longo prazo da Alemanha
A eliminação da Alemanha da Copa do Mundo provavelmente aumentará o escrutínio sobre a estrutura mais ampla da DFB. No entanto, ainda não se sabe se a federação manterá Nagelsmann no cargo ou decidirá demiti-lo, embora o técnico tenha afirmado que não renunciará e permanecerá no comando caso ainda conte com a confiança da federação.