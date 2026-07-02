A recusa dos jogadores alemães em cobrar pênaltis foi “o momento mais revelador”, enquanto Oliver Kahn evita culpar Julian Nagelsmann pelo fracasso na Copa do Mundo

Em uma postagem no LinkedIn após a eliminação da Alemanha, Kahn explicou por que acredita que o debate em torno de Nagelsmann não leva em conta o panorama geral. Ele argumentou que os repetidos fracassos sob o comando de diferentes treinadores apontam para deficiências estruturais mais profundas dentro da DFB.

“O debate sobre o próximo técnico da seleção passa ao lado da questão”, escreveu ele. “Três técnicos da seleção fracassaram no mesmo ponto: Joachim Löw, Hansi Flick e Julian Nagelsmann. Três visões de jogo diferentes. Três estilos de liderança diferentes. O mesmo resultado... Se três técnicos com abordagens diferentes sempre fracassam no mesmo ponto, a causa está em algo mais profundo.”

Kahn também destacou a derrota da Alemanha na disputa de pênaltis como o momento decisivo do torneio, apontando para o capitão Joshua Kimmich procurando voluntários antes das cobranças decisivas.

Kahn acrescentou: “Quando a disputa de pênaltis foi para a prorrogação, deu para ver como Joshua Kimmich estava procurando por cobradores. Para mim, esse foi o momento mais revelador dessa eliminação. Um time de ponta não procura voluntários naquele momento. Eles têm jogadores que exigem a bola.”