Enquanto isso, Jamal Musiala revelou que a decisão de nomeá-lo como cobrador de pênaltis na ausência de Kane foi tomada, apesar do desejo de Jackson de assumir a responsabilidade. Este foi seu primeiro gol de pênalti na Bundesliga e seu primeiro gol no campeonato desde 4 de abril de 2025.

“Era eu ou Jo [Kimmich]. Nico [Jackson] pediu para cobrar, mas no final a decisão foi que eu cobraria. Foi uma responsabilidade e estou feliz por ter aproveitado a chance”, explicou Musiala.