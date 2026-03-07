Getty Images Sport
A recusa de Nicolas Jackson em cobrar pênalti pelo Bayern de Munique explicada pela ausência de Harry Kane, enquanto Vincent Kompany sai em defesa do jogador emprestado pelo Chelsea
Jackson foi fundamental na vitória do Bayern
A inclusão de Jackson fez parte de uma política de rodízio intenso, que levou Kompany a fazer sete alterações em relação à equipe que venceu o Borussia Dortmund. Com Kane fora devido a uma pequena contusão, Jackson conquistou sua primeira titularidade desde janeiro. O jogador da seleção do Senegal foi fundamental para a vitória, desempenhando um papel importante no segundo gol e conquistando o pênalti para o terceiro. No entanto, apesar de ter pedido para cobrar o pênalti, Jackson foi forçado a assistir enquanto Jamal Musiala se preparava para converter a 12 metros. A decisão causou espanto, mas Kompany foi rápido em desviar qualquer negatividade em torno do jogador de 24 anos, que tem enfrentado um forte escrutínio desde sua transferência de alto nível do Stamford Bridge no verão passado.
Kompany rebate críticas
Após a partida, Kompany expressou sua satisfação com a atuação de Jackson e criticou a cobertura da mídia sobre o atacante. “Ele jogou muito bem hoje. Devo dizer que, desde que estou aqui, percebi que, quando tudo está indo bem na equipe, há tentativas de destacar um ou dois jogadores sem qualquer motivo. O rapaz não fez nada de errado, treinou muito bem, venceu a AFCON. Mas, de alguma forma, sempre há histórias sobre um ou dois jogadores”, disse Kompany. “Na temporada passada foi Serge Gnabry, às vezes Kingsley Coman, agora é Nicolas Jackson. A realidade do nosso vestiário é que está tranquilo. Nicolas tem se saído muito bem nos treinos e repetiu isso hoje. É verdade que quando Harry Kane joga na sua posição, ou Michael Olise, ou Luis Díaz, é um pouco difícil. Não há nada mais. Nico se saiu muito bem hoje e espero que repita isso em breve.”
Musiala revelou a decisão sobre quem cobraria o pênalti
Enquanto isso, Jamal Musiala revelou que a decisão de nomeá-lo como cobrador de pênaltis na ausência de Kane foi tomada, apesar do desejo de Jackson de assumir a responsabilidade. Este foi seu primeiro gol de pênalti na Bundesliga e seu primeiro gol no campeonato desde 4 de abril de 2025.“Era eu ou Jo [Kimmich]. Nico [Jackson] pediu para cobrar, mas no final a decisão foi que eu cobraria. Foi uma responsabilidade e estou feliz por ter aproveitado a chance”, explicou Musiala.
O foco muda para a Liga dos Campeões
Agora, as atenções se voltam para a Liga dos Campeões e para o confronto crucial das oitavas de final contra o Atalanta, na terça-feira. Se Jackson manterá sua vaga no time titular depende muito da condição física de Kane, que vem lutando contra uma lesão na panturrilha. A disponibilidade do carismático inglês continua sendo um segredo bem guardado no centro de treinamento da Sabener Strasse.
