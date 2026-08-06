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“A questão são os egos!” - Ex-astro do Real Madrid faz afirmação sincera sobre a relação entre Vinicius Junior e Kylian Mbappe
Alkorta questiona parceria entre estrelas
Alkorta deu seu veredito sobre a relação entre Vinicius e Mbappe após a chegada do francês ao Santiago Bernabéu em 2024. Em entrevista ao El Larguero, da Cadena SER, Alkorta sugeriu que a dupla tem encontrado dificuldades para desenvolver um entrosamento eficaz, ao mesmo tempo em que demonstrou esperança de que o novo técnico José Mourinho finalmente consiga fazer os dois atacantes jogarem juntos.
Egos são apontados como culpados pelas dificuldades
Alkorta acredita que o maior obstáculo tem sido as personalidades envolvidas, e não a capacidade deles dentro de campo. Ele disse: "Desde que Mbappe chegou, a questão tem sido de egos. Nunca entendi muito bem essa coisa toda de ego, nem vivi isso em um vestiário, mas a realidade é que a conexão não encaixou totalmente.
"Mbappe faz 50 gols por temporada e, tomara, Mourinho pode fazer com que os dois atuem bem juntos. Se Vinicius ficar, Mourinho vai exigir dele coisas que técnicos anteriores não conseguiram. Ele certamente já deixou claras as suas expectativas."
Negociações de contrato oferecem incentivo
Os comentários de Alkorta vêm depois de representantes de Vinicius se reunirem com o Real Madrid para discutir a extensão do contrato do jogador de 26 anos além da atual data de término, em 2027. As duas partes estariam moderadamente otimistas após avançarem nas negociações.
O ex-zagueiro também comemorou o progresso e disse: "Os torcedores ficarão felizes por ele estar perto de renovar. Mourinho está tentando fazer o que nem Xabi Alonso nem [Alvaro] Arbeloa conseguiram com a dupla Mbappe-Vinicius. Eles tiveram muito pouca química com a bola e nenhuma sem a bola. Acho que os últimos dois anos de Vinicius não foram bons."
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Foco se volta para a nova temporada
O Real Madrid agora dará sequência à preparação para a nova temporada com um amistoso contra o Ferencvaros no sábado. O Real Madrid depois enfrentará o Deportivo La Coruna quatro dias depois, antes de estrear em La Liga 2026/27 fora de casa contra o Espanyol, no RCDE Stadium, em 22 de agosto. Mourinho espera que esses jogos ofereçam a plataforma perfeita para melhorar o entrosamento entre Vinicius e Mbappe.
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