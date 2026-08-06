Alkorta acredita que o maior obstáculo tem sido as personalidades envolvidas, e não a capacidade deles dentro de campo. Ele disse: "Desde que Mbappe chegou, a questão tem sido de egos. Nunca entendi muito bem essa coisa toda de ego, nem vivi isso em um vestiário, mas a realidade é que a conexão não encaixou totalmente.

"Mbappe faz 50 gols por temporada e, tomara, Mourinho pode fazer com que os dois atuem bem juntos. Se Vinicius ficar, Mourinho vai exigir dele coisas que técnicos anteriores não conseguiram. Ele certamente já deixou claras as suas expectativas."



