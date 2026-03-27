A questão da “superestrela” coloca em dúvida a possível ida de Mohamed Salah para se juntar a Cristiano Ronaldo no Al-Nassr — com especulações sobre um destino alternativo na Liga Profissional Saudita para o ícone do Liverpool

Embora a Liga Profissional Saudita seja o principal destino, uma transferência para o Al-Nassr está envolta em dúvidas devido à presença de Cristiano Ronaldo, segundo a Sky Sports. Apesar de o ícone português ter pedido mais contratações, permanecem as dúvidas sobre se ele deseja que outra superestrela mundial divida os holofotes em Riade.

A dinâmica interna do elenco torna a transferência uma perspectiva complicada para o clube controlado pelo PIF. Segundo relatos, outros grandes clubes sauditas podem oferecer uma opção mais adequada para Salah, à medida que a disputa por sua contratação se intensifica entre os clubes de elite da liga.