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A questão da “superestrela” coloca em dúvida a possível ida de Mohamed Salah para se juntar a Cristiano Ronaldo no Al-Nassr — com especulações sobre um destino alternativo na Liga Profissional Saudita para o ícone do Liverpool
Decisão conjunta abre caminho para a saída de Anfield
O anúncio bombástico de que Salah deixará o Liverpool neste verão foi resultado de um acordo mútuo entre o jogador e o clube. Essa jogada estratégica permite que os Reds redirecionem uma parte significativa do orçamento salarial para a contratação de novos talentos ofensivos, enquanto o jogador de 33 anos ganha flexibilidade para negociar um contrato financeiro milionário como jogador sem vínculo. Ao confirmar sua saída antes do fim da temporada, o ícone egípcio proporcionou aos torcedores de Anfield uma oportunidade clara para celebrar sua carreira lendária. Mas isso também deixará clubes de todo o mundo prontos para disputar sua contratação.
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O fator Ronaldo lança uma sombra sobre a transferência para o Al-Nassr
Embora a Liga Profissional Saudita seja o principal destino, uma transferência para o Al-Nassr está envolta em dúvidas devido à presença de Cristiano Ronaldo, segundo a Sky Sports. Apesar de o ícone português ter pedido mais contratações, permanecem as dúvidas sobre se ele deseja que outra superestrela mundial divida os holofotes em Riade.
A dinâmica interna do elenco torna a transferência uma perspectiva complicada para o clube controlado pelo PIF. Segundo relatos, outros grandes clubes sauditas podem oferecer uma opção mais adequada para Salah, à medida que a disputa por sua contratação se intensifica entre os clubes de elite da liga.
O Al-Ittihad surge como o principal candidato
O Al-Ittihad parece ser o destino mais lógico caso Salah se transfira para o Oriente Médio. O clube está desesperado por um grande nome para substituir Karim Benzema e tem um interesse de longa data no ponta, tendo tido uma oferta de 150 milhões de libras rejeitada pelo Liverpool em 2023.
Como alternativa, a Major League Soccer continua sendo uma opção viável para o atacante. Com Lionel Messi transformando o perfil da liga, Salah pode ver uma passagem pelos Estados Unidos como uma forma de expandir sua marca global antes de uma possível transferência definitiva para a primeira divisão saudita no final de sua carreira.
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O plano do Liverpool para a vida após Salah
Não se espera que o futuro de Arne Slot em Anfield seja afetado pela saída de Salah, já que o técnico está focado em uma possível conquista de vários títulos até o final da temporada. A equipe de contratações do clube já está trabalhando em um plano de sucessão, embora, segundo relatos, não esteja buscando um substituto direto “equivalente” para o egípcio recordista. Em vez disso, espera-se que os Reds busquem um jogador capaz de se integrar a uma linha de ataque renovada, ao lado de nomes como Florian Wirtz, Alexander Isak e Hugo Ekitike. O objetivo é encontrar um perfil que se adapte ao sistema tático em evolução sob o comando de Slot, em vez de simplesmente procurar outro artilheiro canhoto que atue pela direita.